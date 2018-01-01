Артем Когданин: «Мне запомнился невероятный рост биткоина...»

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Артем Когданин, совладелец и директор компании LEDEL, верит в победу достойного кандидата на президентских выборах РФ и ждет как дальше будет меняться курс биткоина.