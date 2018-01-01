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Артем Когданин: «Мне запомнился невероятный рост биткоина...»

07:00, 01.01.2018 2 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: глава компании LEDEL поделился своими ожиданиями от 2018 года

Артем Когданин: «Мне запомнился невероятный рост биткоина...» Фото: Мария Зверева

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Артем Когданин, совладелец и директор компании LEDEL, верит в победу достойного кандидата на президентских выборах РФ и ждет как дальше будет меняться курс биткоина.

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.

  1. Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили.

    Мне запомнился невероятный рост биткоина — эта цифровая валюта повлияла на глобальный финансовый порядок. За 2017 год его цена достигла 17 тыс. долларов! Интересно будет понаблюдать, как изменится его курс в следующем году.

    В политической сфере удивило выдвижение Ксении Собчак в президенты. Это стало темой номер один и в прессе, и в социальных сетях. Отмечу также победу бизнесмена-миллиардера Дональда Трампа на выборах в США, которая вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.

    Из своей профессиональной деятельности отмечу нашу дилерскую конференцию, которая прошла в июне и стала завершением Всероссийского светопробега LEDEL — автопробега, призванного привлечь внимание общественности к проблеме плохо освещенных дорог.
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год.

    — чего ждете для своего дела

    В новом году ожидаю прорывных результатов в работе своей компании. В 2017-м команда LEDEL значительно усилилась, мы уже составили план развития на 2018 год и направим все усилия на его реализацию.

    — для своей семьи и себя лично

    Моя деятельность требует много внимания, энергии и жизненных сил. Ритм жизни постоянно ускоряется, для меня важно сохранить свое физическое и душевное равновесие. Поэтому планирую серьезно взяться за свое здоровье и здоровье своей семьи. Мне нравится ставить для себя и своей компании интересные задачи. Для себя я поставил задачу доучить английский язык. В профессиональной сфере жду новых сложных проектов. Таким проектом стало освещение трассы в аэропорт Казани, что мы сделали всего месяц назад.

    — для нашей страны и города

    В марте Россия будет выбирать президента, и я хочу, чтобы на выборах победил достойнейший кандидат.
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?

    Действие. Результат. Награда.
    Таков мой девиз на 2018 год.

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Интернет-газета «Реальное время»
БизнесОбщество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 янв
    Следил за пробегом Ледел. Молодцы ребята
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  • Анонимно 01 янв
    Классные ребята, Автопробег Ледел. Многие блогеры про них написали
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10:16 МСК
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