Артем Когданин: «Мне запомнился невероятный рост биткоина...»
Чего жду от 2018-го: глава компании LEDEL поделился своими ожиданиями от 2018 года
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Артем Когданин, совладелец и директор компании LEDEL, верит в победу достойного кандидата на президентских выборах РФ и ждет как дальше будет меняться курс биткоина.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Мне запомнился невероятный рост биткоина — эта цифровая валюта повлияла на глобальный финансовый порядок. За 2017 год его цена достигла 17 тыс. долларов! Интересно будет понаблюдать, как изменится его курс в следующем году.
В политической сфере удивило выдвижение Ксении Собчак в президенты. Это стало темой номер один и в прессе, и в социальных сетях. Отмечу также победу бизнесмена-миллиардера Дональда Трампа на выборах в США, которая вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества.
Из своей профессиональной деятельности отмечу нашу дилерскую конференцию, которая прошла в июне и стала завершением Всероссийского светопробега LEDEL — автопробега, призванного привлечь внимание общественности к проблеме плохо освещенных дорог.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год.
— чего ждете для своего дела
В новом году ожидаю прорывных результатов в работе своей компании. В 2017-м команда LEDEL значительно усилилась, мы уже составили план развития на 2018 год и направим все усилия на его реализацию.
— для своей семьи и себя лично
Моя деятельность требует много внимания, энергии и жизненных сил. Ритм жизни постоянно ускоряется, для меня важно сохранить свое физическое и душевное равновесие. Поэтому планирую серьезно взяться за свое здоровье и здоровье своей семьи. Мне нравится ставить для себя и своей компании интересные задачи. Для себя я поставил задачу доучить английский язык. В профессиональной сфере жду новых сложных проектов. Таким проектом стало освещение трассы в аэропорт Казани, что мы сделали всего месяц назад.
— для нашей страны и города
В марте Россия будет выбирать президента, и я хочу, чтобы на выборах победил достойнейший кандидат.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Действие. Результат. Награда.
Таков мой девиз на 2018 год.
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