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Опрос предпринимателей: стоит ли отменять корпоратив из-за проступка сотрудника

07:00, 23.12.2017 16 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Что может помешать проведению новогоднего корпоратива

Опрос предпринимателей: стоит ли отменять корпоратив из-за проступка сотрудника Фото: кадр из фильма "Новогодний корпоратив" (yablokino.co)

Корпоративы нужны, чтобы коллеги пообщались в неформальной обстановке, но случается, что сотрудники расслабляются до такой степени, что руководитель, пришедший в ужас, решает в принципе отказаться от праздника на следующий год. Оправданно ли такое решение — «Реальное время» узнало у предпринимателей в традиционном бизнес-задачнике.

Один из лучших сотрудников компании «отличился» на праздновании Нового года так, что директор запретил все последующие корпоративы. Теперь все праздники заключаются только в устном поздравлении руководства. Как вы считаете, оправданны ли такие меры? Стоит ли в принципе выделять средства на новогодние корпоративы? Будет ли ваша компания в этом году праздновать Новый год?

Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «Опрос».

  • Леонид Барышев

    Леонид Барышев генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ»

    У новогоднего корпоратива, как правило, две фазы: когда начальство присутствует на празднике и когда оно уезжает. Задача начальника — вовремя уехать, чтобы не смущать подчиненных. Это необходимо сделать, если вы не хотите понизить социальный статус в глазах сотрудников. Регламентированный корпоратив должен быть кратким, а продолжение банкета люди выбирают самостоятельно. Не стоит дожидаться самой тяжелой стадии, тогда в первый рабочий день после Нового года не будете чувствовать себя некомфортно. Я против корпоративов в формате коллективной пьянки, поскольку это мешает субординации на предприятии.

    Мы организуем для работников завода новогоднее мероприятие. Руководители поздравят подразделения, и потом мы уедем. Бюджет на корпоратив сократили уже давно. Артистов мы не приглашаем, не делаем грандиозных праздников. Большая часть расходов традиционно уходит на салют.

  • Артур Абдульзянов

    Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»

    Проводить корпоратив или нет — личное дело генерального директора. Поведение одного сотрудника не надо брать за показатель, остальной коллектив, который работал в течение года, заслужил праздник. Надо просто отменить алкоголь либо сократить его. Я лично к корпоративам отношусь хорошо. Сотрудники могут пообщаться в неформальной обстановке, сблизиться с другими подразделениями, раскрыться в новом качестве. Мы корпоративы проводим, но без алкоголя. Все праздники отмечаем на предприятии, площадей достаточно, а столовая вкусно готовит. Такая домашняя обстановка. К нам приходят аниматоры, сотрудники ставят номера, желающие могут принять участие в конкурсах. В общем, проходит все достаточно весело.

  • Артур Баширов

    Артур Баширов генеральный директор компании «Технократия»

    Убирать из корпоративной культуры целый блок за проступок одного сотрудника — неверно. Нужно разговаривать конкретно с этим человеком. Если он полез драться, тогда как минимум его ждет серьезный диалог. Если выходка безобидная, но неприятная для коллектива, думаю, сотрудник сам предпримет какие-то действия, чтобы это исправить. А если нет, руководителю нужно принимать по нему решение. Значит, сотрудник не может нести ответственность за свои поступки, что в дальнейшем отразится на работе.

    Я к корпоративам отношусь положительно. Это повод пообщаться в неформальной обстановке. Свои праздники мы стараемся разнообразить. Снимаем заведение или частный дом. В этот раз новогодний корпоратив совпадает с переездом в новый офис. Решили совместить оба повода и отметить на широкую ногу, увеличив бюджет. Нас ждет костюмированная вечеринка в офисе. К любому корпоративу нужно подходить с умом, если все делать грамотно, то можно улучшить коммуникацию внутри команды.

  • Сергей Чернов

    Сергей Чернов заместитель генерального директора АО «Радиоприбор»

    Отказ от корпоратива в такой ситуации не оправдан. Коллектив не может нести ответственность за проступок одного человека. Его можно наказать и предупредить весь коллектив, чтобы подобного не случалось. Но лишать всех сотрудников корпоративов на следующие годы из-за того, что один сотрудник нехорошо себя повел, — неправильно.

    В этом году наша компания будет отмечать Новый год. Бюджет на новогодний праздник остался прежним. Я считаю, корпоратив должен быть ярким и запоминающимся. Люди целый год ждут встречи Нового года, чтобы вместе подвести итоги предыдущего и обсудить новые планы.

  • Иван Савин

    Иван Савин генеральный директор ООО «Заряд»

    Мне не нравятся запретительные меры. Как руководитель стараюсь прибегать к ним в крайнем случае. Как реагировать на случившееся на корпоративе, должен решать коллектив: собираться на праздник в следующем году или нет. В нашей компании в этом году корпоратив будет, где именно, пока не могу сказать. Сравнительной характеристики по бюджету у меня нет, поскольку не помню, во сколько нам обошлось празднование Нового года в прошлом году. Я против того, чтобы отмечать праздник на широкую ногу. Помимо деятельности компании есть другие сферы, куда можно направить деньги. Например, их стоит отложить на благотворительность.

  • Дина Зарипова

    Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот»

    Я думаю, что руководитель поступил неправильно. Не стоит наказывать остальных сотрудников из-за одного человека. И потом, по человеку уже, скорее всего, были сделаны выводы. И, наверное, на данный момент он в компании больше не работает. Корпоративы обязательно нужны. Совместные праздники помогают сплотить коллектив, а начальник может узнать, как подчиненные ведут себя в неформальной обстановке. Что касается нашей компании, Новый год — жаркая пора для ресторанного бизнеса, поэтому нам в этот период отдыхать некогда. Зато мы всегда отмечаем день рождения нашей компании — на целый день уезжаем всем штатом за город.

  • Сергей Галанин

    Сергей Галанин коммерческий директор «АМК-статус»

    Индивидуальный случай — не показатель. Весь коллектив не должен страдать из-за одного человека. Если у компании есть возможности, а у сотрудников — желание, корпоративные праздники обязательно нужно устраивать. Просто в данной ситуации что-то было сделано не так. Может быть, алкоголя на столах было слишком много. Руководитель может сменить форму проведения корпоративов, перейти на облегченную версию. В России для многих корпоративы — обязательный атрибут работы. Однажды мой товарищ устраивался в одну компанию и перечисляя плюсы организации, сказал: «А ты знаешь, какие там корпоративы!».

    Я сам положительно отношусь к корпоративам, но все зависит от формы проведения. Если форма интересная, без акцента на алкоголь, это очень хорошо. Праздники укрепляют корпоративный дух, формируют команду. Но навязывать праздник насильно нельзя. Можно провести анонимное голосование, и если большинство будет против, лучше вместо корпоратива дать людям премию. В последнее время наши корпоративы проходят по-домашнему, в офисе. Это связано с уменьшением штата. А раньше мы снимали рестораны с развлекательной программой.

  • Ленар Файзутдинов

    Ленар Файзутдинов управляющий партнер АМК «Теория Дарвина»

    Вопрос в том, как в компании строят внутрикорпоративные коммуникации. Если единственным, что объединяло сотрудников, были корпоративы, тогда, скорее всего, руководитель нанес ущерб себе. Людям сложно отказаться от удовольствия, когда они к нему привыкли. Скажем, 5 лет подряд компания отмечала праздники, а тут этого не стало. Конечно, сотрудникам кажется, что у них забрали важное и ценное. Директору имеет смысл запустить программу ротации персонала: потихоньку поменять любителей корпоративов на сотрудников, которые отмечать на работе праздники не привыкли.

    Я к корпоративам отношусь без фанатизма, формат корпоративных пьянок изжил себя. Все мероприятия, связанные с общением внутри коллектива, должны быть направлены на улучшение межличностных отношений, усиление взаимопонимания. И для этого есть куча разных способов. Новогодний корпоратив мы еще не планировали, время есть. В нашей компании все корпоративы случаются спонтанно — в тот момент, когда нам просто захотелось посидеть вместе и поговорить о чем-нибудь. Формат, качество и длительность мероприятий мы тоже определяем вместе.

  • Ринат Гарипов

    Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects

    Я против любых корпоративов. Проще деньги, которые вкладываются в праздники, отдать сотрудникам в виде премии. Пусть они хорошо отметят праздник в кругу семьи. Я считаю, что в рабочем коллективе должна быть субординация. А во время корпоратива эти границы стираются. Сотрудники могут забыться и дальше нарушать субординацию, уже на работе. Поэтому максимум, что мы можем сделать, — попить вместе чай в офисе с шоколадками.

Алина Губайдуллина, Екатерина Гумарова
БизнесКейс
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Я тоже думаю не надо эти корпоративы. Жена ждет дома мужа,ревностью изведенная. Муж не дождется жены-отсюда сколько в семье разладов?на работе и так много времени проводят вместе сослуживцы. Дома надо делать праздники
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  • Анонимно 23 дек
    Не все время пахать,надо и уметь делать праздники.сослуживцы самые близкие люди,почему бы не повеселиться
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  • Анонимно 23 дек
    А что еще объединяет сотрудников как корпоратив
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    Анонимно 23 дек
    Совместная работа
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    Анонимно 23 дек
    Совместная работа во многом наоюорот разднеляет. Иак что корпоративы очень нужны
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  • Анонимно 23 дек
    Этот праздник мы как сотрудники ждем целый год, нельзя сотрудников лишать такого веселья.
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  • Анонимно 23 дек
    Все директора такие правильные, без пьянки и коллективного праздника. Но все равно корпоративы устраиваются и будут устраиваться
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  • Анонимно 23 дек
    Если организация не оплачивает корпоратив, мы сами собираемся и веселимся
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  • Анонимно 23 дек
    Сами небось гуляют, и собираются все директора и тусят
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  • Анонимно 23 дек
    У нас вчера был корпоратив, да, выпили, но всё прошло культурно и в рамках приличия
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    Анонимно 23 дек
    У нас тоже был корпоратив. Так хорошо и душевно посидели
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  • Анонимно 23 дек
    Нет конечно, какой бы проступок не был, не стоит отменять главный праздник года
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  • Анонимно 23 дек
    В этом году не будет корпоратива, У фирмы нет денег. Очень жаль
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  • Анонимно 23 дек
    Вот Технократия молодцы!Не жалеют денег на сотрудников..
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  • Анонимно 23 дек
    Отменяют только из за того что денег жалко...
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  • Анонимно 23 дек
    А после корпоротива столько сплетен- не рад что праздновал
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