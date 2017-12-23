Опрос предпринимателей: стоит ли отменять корпоратив из-за проступка сотрудника

Что может помешать проведению новогоднего корпоратива

Фото: кадр из фильма "Новогодний корпоратив" ( yablokino.co

Корпоративы нужны, чтобы коллеги пообщались в неформальной обстановке, но случается, что сотрудники расслабляются до такой степени, что руководитель, пришедший в ужас, решает в принципе отказаться от праздника на следующий год. Оправданно ли такое решение — «Реальное время» узнало у предпринимателей в традиционном бизнес-задачнике.

Один из лучших сотрудников компании «отличился» на праздновании Нового года так, что директор запретил все последующие корпоративы. Теперь все праздники заключаются только в устном поздравлении руководства. Как вы считаете, оправданны ли такие меры? Стоит ли в принципе выделять средства на новогодние корпоративы? Будет ли ваша компания в этом году праздновать Новый год?

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Леонид Барышев генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» У новогоднего корпоратива, как правило, две фазы: когда начальство присутствует на празднике и когда оно уезжает. Задача начальника — вовремя уехать, чтобы не смущать подчиненных. Это необходимо сделать, если вы не хотите понизить социальный статус в глазах сотрудников. Регламентированный корпоратив должен быть кратким, а продолжение банкета люди выбирают самостоятельно. Не стоит дожидаться самой тяжелой стадии, тогда в первый рабочий день после Нового года не будете чувствовать себя некомфортно. Я против корпоративов в формате коллективной пьянки, поскольку это мешает субординации на предприятии.

Мы организуем для работников завода новогоднее мероприятие. Руководители поздравят подразделения, и потом мы уедем. Бюджет на корпоратив сократили уже давно. Артистов мы не приглашаем, не делаем грандиозных праздников. Большая часть расходов традиционно уходит на салют.

Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница» Проводить корпоратив или нет — личное дело генерального директора. Поведение одного сотрудника не надо брать за показатель, остальной коллектив, который работал в течение года, заслужил праздник. Надо просто отменить алкоголь либо сократить его. Я лично к корпоративам отношусь хорошо. Сотрудники могут пообщаться в неформальной обстановке, сблизиться с другими подразделениями, раскрыться в новом качестве. Мы корпоративы проводим, но без алкоголя. Все праздники отмечаем на предприятии, площадей достаточно, а столовая вкусно готовит. Такая домашняя обстановка. К нам приходят аниматоры, сотрудники ставят номера, желающие могут принять участие в конкурсах. В общем, проходит все достаточно весело.



Артур Баширов генеральный директор компании «Технократия» Убирать из корпоративной культуры целый блок за проступок одного сотрудника — неверно. Нужно разговаривать конкретно с этим человеком. Если он полез драться, тогда как минимум его ждет серьезный диалог. Если выходка безобидная, но неприятная для коллектива, думаю, сотрудник сам предпримет какие-то действия, чтобы это исправить. А если нет, руководителю нужно принимать по нему решение. Значит, сотрудник не может нести ответственность за свои поступки, что в дальнейшем отразится на работе.

Я к корпоративам отношусь положительно. Это повод пообщаться в неформальной обстановке. Свои праздники мы стараемся разнообразить. Снимаем заведение или частный дом. В этот раз новогодний корпоратив совпадает с переездом в новый офис. Решили совместить оба повода и отметить на широкую ногу, увеличив бюджет. Нас ждет костюмированная вечеринка в офисе. К любому корпоративу нужно подходить с умом, если все делать грамотно, то можно улучшить коммуникацию внутри команды.

Сергей Чернов заместитель генерального директора АО «Радиоприбор» Отказ от корпоратива в такой ситуации не оправдан. Коллектив не может нести ответственность за проступок одного человека. Его можно наказать и предупредить весь коллектив, чтобы подобного не случалось. Но лишать всех сотрудников корпоративов на следующие годы из-за того, что один сотрудник нехорошо себя повел, — неправильно.

В этом году наша компания будет отмечать Новый год. Бюджет на новогодний праздник остался прежним. Я считаю, корпоратив должен быть ярким и запоминающимся. Люди целый год ждут встречи Нового года, чтобы вместе подвести итоги предыдущего и обсудить новые планы.

Иван Савин генеральный директор ООО «Заряд» Мне не нравятся запретительные меры. Как руководитель стараюсь прибегать к ним в крайнем случае. Как реагировать на случившееся на корпоративе, должен решать коллектив: собираться на праздник в следующем году или нет. В нашей компании в этом году корпоратив будет, где именно, пока не могу сказать. Сравнительной характеристики по бюджету у меня нет, поскольку не помню, во сколько нам обошлось празднование Нового года в прошлом году. Я против того, чтобы отмечать праздник на широкую ногу. Помимо деятельности компании есть другие сферы, куда можно направить деньги. Например, их стоит отложить на благотворительность.



Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот» Я думаю, что руководитель поступил неправильно. Не стоит наказывать остальных сотрудников из-за одного человека. И потом, по человеку уже, скорее всего, были сделаны выводы. И, наверное, на данный момент он в компании больше не работает. Корпоративы обязательно нужны. Совместные праздники помогают сплотить коллектив, а начальник может узнать, как подчиненные ведут себя в неформальной обстановке. Что касается нашей компании, Новый год — жаркая пора для ресторанного бизнеса, поэтому нам в этот период отдыхать некогда. Зато мы всегда отмечаем день рождения нашей компании — на целый день уезжаем всем штатом за город.



Сергей Галанин коммерческий директор «АМК-статус» Индивидуальный случай — не показатель. Весь коллектив не должен страдать из-за одного человека. Если у компании есть возможности, а у сотрудников — желание, корпоративные праздники обязательно нужно устраивать. Просто в данной ситуации что-то было сделано не так. Может быть, алкоголя на столах было слишком много. Руководитель может сменить форму проведения корпоративов, перейти на облегченную версию. В России для многих корпоративы — обязательный атрибут работы. Однажды мой товарищ устраивался в одну компанию и перечисляя плюсы организации, сказал: «А ты знаешь, какие там корпоративы!».

Я сам положительно отношусь к корпоративам, но все зависит от формы проведения. Если форма интересная, без акцента на алкоголь, это очень хорошо. Праздники укрепляют корпоративный дух, формируют команду. Но навязывать праздник насильно нельзя. Можно провести анонимное голосование, и если большинство будет против, лучше вместо корпоратива дать людям премию. В последнее время наши корпоративы проходят по-домашнему, в офисе. Это связано с уменьшением штата. А раньше мы снимали рестораны с развлекательной программой.

Ленар Файзутдинов управляющий партнер АМК «Теория Дарвина» Вопрос в том, как в компании строят внутрикорпоративные коммуникации. Если единственным, что объединяло сотрудников, были корпоративы, тогда, скорее всего, руководитель нанес ущерб себе. Людям сложно отказаться от удовольствия, когда они к нему привыкли. Скажем, 5 лет подряд компания отмечала праздники, а тут этого не стало. Конечно, сотрудникам кажется, что у них забрали важное и ценное. Директору имеет смысл запустить программу ротации персонала: потихоньку поменять любителей корпоративов на сотрудников, которые отмечать на работе праздники не привыкли.

Я к корпоративам отношусь без фанатизма, формат корпоративных пьянок изжил себя. Все мероприятия, связанные с общением внутри коллектива, должны быть направлены на улучшение межличностных отношений, усиление взаимопонимания. И для этого есть куча разных способов. Новогодний корпоратив мы еще не планировали, время есть. В нашей компании все корпоративы случаются спонтанно — в тот момент, когда нам просто захотелось посидеть вместе и поговорить о чем-нибудь. Формат, качество и длительность мероприятий мы тоже определяем вместе.

Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects Я против любых корпоративов. Проще деньги, которые вкладываются в праздники, отдать сотрудникам в виде премии. Пусть они хорошо отметят праздник в кругу семьи. Я считаю, что в рабочем коллективе должна быть субординация. А во время корпоратива эти границы стираются. Сотрудники могут забыться и дальше нарушать субординацию, уже на работе. Поэтому максимум, что мы можем сделать, — попить вместе чай в офисе с шоколадками.

