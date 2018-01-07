Зуфар Гаязов: «Большие ожидания от чемпионата мира по футболу»
Чего жду от 2018-го: ресторатор как истинный оптимист о планах на 2018 год
«Реальное время» опросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов — в предвкушении новой череды грандиозных спортивных событий, в которых он участвует как организатор питания. И у него, в отличие от многих коллег, оптимистичные прогнозы на то, как в целом будет развиваться сектор общественного питания.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
В 2017 году запомнилось многое. Во-первых, был Кубок конфедераций по футболу, и мы (город и республика) провели его достойно. Состоялся Сабантуй в Париже, мэрия организовала его на самом высоком уровне, моя компания тоже была участником этого мероприятия. В этом году прошел кулинарный конкурс имени Юнуса Ахметзянова, которому в 2017 году исполнилось бы 90 лет. Это человек, который вывел нашу национальную кухню в ранг искусства. Очень много событий произошло в нашей компании, мы открыли новый ресторан национальной кухни с дровяной печью в ТЦ «Мега», хотим использовать в национальной кухне как можно больше продуктов наших фермеров, сельскохозяйственных тружеников, потому что эти экологически чистые и качественные продукты лучше, чем зарубежные. На такой патриотической ноте постарались завершить год.
Фото Максима Платонова
- С какими ожиданиями и желаниями вы вошли в этот год?
— Чего ждете для своего дела?
На следующий год планы очень оптимистичные с учетом того, что в Казани пройдет чемпионат мира по футболу. Мы готовим новые открытия предприятий общественного питания, но пока хочу придержать подробности. Мы хотим, чтобы наш город был еще лучше подготовлен, чем к Универсиаде, чемпионату мира по водным видам спорта. У нас к этому есть стремление, есть хорошая программа подготовки руководства республики и мэрии, а мы готовы работать в этом направлении.
Чтобы сделать прогноз на 2018 год, рекомендую вам приехать в «Мегу», где развернулся целый ресторанный городок (очень и очень профессиональная концепция), и увидеть, как развивается индустрия общественного питания и гостеприимства.
— Для своей семьи и себя лично?
Для своей семьи (да и для всех семей нашего города, республики и страны в целом) на следующий год хотелось бы стабильности в экономике, благополучия. Хочется, чтобы уровень жизни у всех был как можно выше, особенно у молодежи, которая очень рассчитывает на приобретение квартир для создания семей, рождения детей. Это очень важно, государство и правительство должны проводить такую политику поддержки.
Фото Максима Платонова
— Для нашей страны?
Что касается ожиданий на 2018 год для страны, то самое важное из них — выборы президента. Я двумя руками за нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина. Понятно, что всех за рубежом беспокоит и злит, что у страны все получается, несмотря на трудности, которые нам создают. Надеюсь, и дальше все получится, бог даст. Конечно, большие ожидания от чемпионата мира по футболу, мы живем в Казани — спортивной столице России, где ценят спортивные праздники. Мы хотим, чтобы их было как можно больше, чтобы они были шире и интереснее, поэтому и хотим становиться участниками этого процесса.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Три слова, которыми можно охарактеризовать 2018 год, сейчас, пожалуй, не назову, но главное слово, наверное, оптимизм, потому что я — оптимист по жизни и очень люблю свой город и родную республику.
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