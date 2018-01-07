Зуфар Гаязов: «Большие ожидания от чемпионата мира по футболу»

«Реальное время» опросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов — в предвкушении новой череды грандиозных спортивных событий, в которых он участвует как организатор питания. И у него, в отличие от многих коллег, оптимистичные прогнозы на то, как в целом будет развиваться сектор общественного питания.