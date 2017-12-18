Кто и что строит в Татарстане: рейтинг застройщиков
Более 47% жилищного строительства республики приходится на долю шести компаний
Строительный рынок Татарстана демонстрирует положительную динамику. По состоянию на 1 декабря в регионе строилось более 2 млн кв. метров жилья. Более 47% строительства приходится на долю шести компаний. Кто и что из них строит в Татарстане — в спецпроекте «ФедералПресс».
В настоящее время на территории Татарстана работают 54 застройщика. По состоянию на 1 декабря общий объем строительства жилья в республике составляет более 2 млн кв. метров. Всеми застройщиками возводятся 97 жилых комплексов, состоящих из 222 многоквартирных домов. На долю шести компаний, вошедших в рейтинг «ФедералПресс», приходится 47,3% текущего строительства. Компании, занявшие первые четыре строчки в рейтинге, входят в топ-200 Единого реестра застройщиков.
Что касается Казани, в 2017 году в столице республики планируется построить 800 тыс. кв. метров жилья. Особенно активно строительство ведется в Советском, Приволжском и Кировском районах. Несколько меньший интерес застройщики проявляют к Вахитовскому и Ново-Савиновскому районам. В Авиастроительном и Московском районах строительство является единичным.
Как составлялся рейтинг
При составлении рейтинга экспертный канал «ФедералПресс» использовал данные Единого реестра застройщиков Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), а также данные самих компаний. Рейтинг учитывает данные проектных деклараций и данные региональных контролирующих органов. Ранжирование застройщиков осуществлялось по объему текущего строительства с учетом объектов, на которые выданы официальные разрешения независимо от факта начала строительных работ.
Доля в регионе, %
- «#СуварСтроит»
Первую строчку в рейтинге застройщиков Татарстана заняла компания «СУВАРСТРОИТ», являющаяся абсолютным лидером по такому показателю, как «потенциал строительства». По состоянию на 1 декабря суммарный объем текущего строительства «суваровской» группы составил 262 тыс. 139 кв. метра. Компания одновременно строит самое большое в Татарстане количество жилых комплексов — девять. Восемь жилых комплексов — ЖК «Манхэттен», ЖК «Залесный Сити», ЖК «Столичный», ЖК «Палитра», «ЖК Станция Спортивная», ЖК «Времена года», ЖК «Сказочный лес» и ЖК «Веснушки» расположены в Казани. Еще один жилой комплекс — ЖК «Южный парк» — в селе Усады Лаишевского района. Здесь, кроме многоквартирных домов, будет еще и детский сад. Всего в работе находятся 23 объекта. Минимальная цена колеблется от 42 тыс. 460 рублей до 75 тыс. рублей за 1 кв. метр.
Со второй половины 2016 года группа разделила направления бизнеса — инвестиционное и строительное. Новая компания «#СуварСтроит» сохранила за собой все функции девелопера и продолжила реализацию всех проектов группы компаний. Свои позиция на рынке строительная компания занимает благодаря большому территориальному охвату и работе в разных ценовых сегментах.
Стоит добавить, что в первом полугодии 2017 года компания «#СуварСтроит» начала масштабное строительство транспортной развязки на границе Лаишевского района Татарстана и Приволжского района Казани, которая обеспечит безопасный въезд не только в жилые комплексы компании, но и в соседние поселки. Пропускная способность новой дороги составит 30 тыс. автомобилей в сутки. Также в конце года компания вводит в эксплуатацию новый детский сад своего мегапроекта «Станция Спортивная». В перспективе там появится школа и объекты спортивного назначения.
Минимальная цена, рублей
- «Унистрой»
Вторую позицию в рейтинге занял известный не только в Татарстане, но и за его пределами другой крупнейший застройщик — «Унистрой». Объем текущего строительства компании на территории Татарстана составляет 213 тыс. 319 кв. метров. Объем строительства компании за пределами республики — ЖК «Южный бульвар» в Тольятти — при составлении рейтинга не учитывался. В самом Татарстане компания строит два жилых комплекса — ЖК ART CITY и ЖК «Весна» в Советском районе Казани, а также ЖК «Царево Village» в селе Новое Шигалеево Пестречинского района. В работе находятся 26 объектов, из них восемь — в Казани и 18 — в Новом Шигалеево. Минимальная цена в Казани колеблется в диапазоне от 44 тыс. 944 рублей до 67,5 тыс. рублей за 1 кв. метр, в Новом Шигалеево — от 44 тыс. 250 рублей за 1 кв. метр.
Строится, кв. метров
- 3. Группа компаний «Жилищная инвестиционная компания города Казани»
Тройку лидеров замыкает ГК «ЖИК», объем текущего строительства которой составляет 196 тыс. 121 кв. метр. Компания возводит три жилых комплекса — ЖК «Острова» и ЖК «Новые острова» в Авиастроительном районе и ЖК «Победа» на проспекте Победы в Казани. В работе находятся пять объектов. Минимальные цены варьируются от 46 тыс. рублей до 53,6 тыс. рублей за 1 кв. метр.
Напомним, что ООО «ЖИК города Казани» было создано в процессе реорганизации ОАО «ЖИК города Казани», созданного для реализации программы «Социальная ипотека в Республике Татарстан» и улучшения жилищных условий населения Казани. В настоящее время компания принадлежит депутату Казгордумы Эмилю Хуснутдинову.
- «Ак Барс Девелопмент»
«Ак Барс Девелопмент» с объемом текущего строительства 138 тыс. 245 кв. метра занимает четвертое место. Застройщик осуществляет строительство сразу четырех жилых комплексов — ЖК «Солнечный город» и ЖК «Тулпар» в Приволжском районе, а также ЖК «Светлая долина» и ЖК «Казань XXI век» в Советском районе. В работе находятся десять объектов. Минимальные цены варьируются от 47 тыс. рублей до 54 тыс. рублей за метр.
В настоящее время «Ак Барс Недвижимость» находится под крылом исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана Талгата Абдуллина. С конца февраля Госжилфонд стал официально владеть 30,1% в ООО «Ак Барс Девелопмент». Еще 50% — самая большая доля — принадлежат Минземимуществу Республики Татарстан. Оставшиеся 19,9% принадлежат ООО «Инвестнефтехим» — структуре СИНХа. Таким образом, строительная компания является на 100% государственной.
Количество ЖК в одновременном строительстве и количество объектов в ЖК
- Группа строительных компаний «Сити Строй»
Текущий объем строительства ГСК «Сити Строй» составляет 93 тыс. 504 кв. метра. В настоящее время застройщик возводит два жилых комплекса комфорт-класса — ЖК «Голливуд» в Советском районе и ЖК «Романтика» в Приволжском районе Казани. В работе находятся три объекта. Минимальные цены начинаются от 57 тыс. рублей. Задекларированный срок сдачи обоих жилых комплексов — IV квартал 2017 года. О начале строительства новых объектов компания пока не заявляла.
«Сити Строй» позиционирует себя как республиканский лидер по темпам строительства и утверждает, что все реализованные ей объекты были сданы в эксплуатацию в утвержденные сроки. В общей сложности за 18 лет работы на строительном рынке компанией было сдано 14 объектов.
- Строительная компания «Грань»
Замыкает рейтинг СК «Грань». Текущие объемы строительства компании составляют 65 тыс. 366 кв. метра. В настоящее время в работе у компании находятся два жилых комплекса эконом-класса — ЖК «Соловьиная роща» в Приволжском районе и ЖК «Новые горки» в Советском районе Казани. В общей сложности компания строит шесть многоквартирных домов. Минимальные цены в них начинаются от 55 тыс. 224 рублей и 59 тыс. рублей за 1 кв. метр соответственно. Компания была образована в 1998 году. Кроме жилищного строительства занимается промышленным строительством, а также строительством, реставрацией и реконструкцией объектов социально-культурного назначения.
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