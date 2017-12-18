Кто и что строит в Татарстане: рейтинг застройщиков

Более 47% жилищного строительства республики приходится на долю шести компаний

Фото: Олег Тихонов

Строительный рынок Татарстана демонстрирует положительную динамику. По состоянию на 1 декабря в регионе строилось более 2 млн кв. метров жилья. Более 47% строительства приходится на долю шести компаний. Кто и что из них строит в Татарстане — в спецпроекте «ФедералПресс».

В настоящее время на территории Татарстана работают 54 застройщика. По состоянию на 1 декабря общий объем строительства жилья в республике составляет более 2 млн кв. метров. Всеми застройщиками возводятся 97 жилых комплексов, состоящих из 222 многоквартирных домов. На долю шести компаний, вошедших в рейтинг «ФедералПресс», приходится 47,3% текущего строительства. Компании, занявшие первые четыре строчки в рейтинге, входят в топ-200 Единого реестра застройщиков.



Что касается Казани, в 2017 году в столице республики планируется построить 800 тыс. кв. метров жилья. Особенно активно строительство ведется в Советском, Приволжском и Кировском районах. Несколько меньший интерес застройщики проявляют к Вахитовскому и Ново-Савиновскому районам. В Авиастроительном и Московском районах строительство является единичным.

Как составлялся рейтинг

При составлении рейтинга экспертный канал «ФедералПресс» использовал данные Единого реестра застройщиков Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), а также данные самих компаний. Рейтинг учитывает данные проектных деклараций и данные региональных контролирующих органов. Ранжирование застройщиков осуществлялось по объему текущего строительства с учетом объектов, на которые выданы официальные разрешения независимо от факта начала строительных работ.

Доля в регионе, %

«#СуварСтроит»



Первую строчку в рейтинге застройщиков Татарстана заняла компания «СУВАРСТРОИТ», являющаяся абсолютным лидером по такому показателю, как «потенциал строительства». По состоянию на 1 декабря суммарный объем текущего строительства «суваровской» группы составил 262 тыс. 139 кв. метра. Компания одновременно строит самое большое в Татарстане количество жилых комплексов — девять. Восемь жилых комплексов — ЖК «Манхэттен», ЖК «Залесный Сити», ЖК «Столичный», ЖК «Палитра», «ЖК Станция Спортивная», ЖК «Времена года», ЖК «Сказочный лес» и ЖК «Веснушки» расположены в Казани. Еще один жилой комплекс — ЖК «Южный парк» — в селе Усады Лаишевского района. Здесь, кроме многоквартирных домов, будет еще и детский сад. Всего в работе находятся 23 объекта. Минимальная цена колеблется от 42 тыс. 460 рублей до 75 тыс. рублей за 1 кв. метр.



Со второй половины 2016 года группа разделила направления бизнеса — инвестиционное и строительное. Новая компания «#СуварСтроит» сохранила за собой все функции девелопера и продолжила реализацию всех проектов группы компаний. Свои позиция на рынке строительная компания занимает благодаря большому территориальному охвату и работе в разных ценовых сегментах.



Стоит добавить, что в первом полугодии 2017 года компания «#СуварСтроит» начала масштабное строительство транспортной развязки на границе Лаишевского района Татарстана и Приволжского района Казани, которая обеспечит безопасный въезд не только в жилые комплексы компании, но и в соседние поселки. Пропускная способность новой дороги составит 30 тыс. автомобилей в сутки. Также в конце года компания вводит в эксплуатацию новый детский сад своего мегапроекта «Станция Спортивная». В перспективе там появится школа и объекты спортивного назначения.



Минимальная цена, рублей





«Унистрой»



Вторую позицию в рейтинге занял известный не только в Татарстане, но и за его пределами другой крупнейший застройщик — «Унистрой». Объем текущего строительства компании на территории Татарстана составляет 213 тыс. 319 кв. метров. Объем строительства компании за пределами республики — ЖК «Южный бульвар» в Тольятти — при составлении рейтинга не учитывался. В самом Татарстане компания строит два жилых комплекса — ЖК ART CITY и ЖК «Весна» в Советском районе Казани, а также ЖК «Царево Village» в селе Новое Шигалеево Пестречинского района. В работе находятся 26 объектов, из них восемь — в Казани и 18 — в Новом Шигалеево. Минимальная цена в Казани колеблется в диапазоне от 44 тыс. 944 рублей до 67,5 тыс. рублей за 1 кв. метр, в Новом Шигалеево — от 44 тыс. 250 рублей за 1 кв. метр.



Строится, кв. метров





3. Группа компаний «Жилищная инвестиционная компания города Казани»



Тройку лидеров замыкает ГК «ЖИК», объем текущего строительства которой составляет 196 тыс. 121 кв. метр. Компания возводит три жилых комплекса — ЖК «Острова» и ЖК «Новые острова» в Авиастроительном районе и ЖК «Победа» на проспекте Победы в Казани. В работе находятся пять объектов. Минимальные цены варьируются от 46 тыс. рублей до 53,6 тыс. рублей за 1 кв. метр.



Напомним, что ООО «ЖИК города Казани» было создано в процессе реорганизации ОАО «ЖИК города Казани», созданного для реализации программы «Социальная ипотека в Республике Татарстан» и улучшения жилищных условий населения Казани. В настоящее время компания принадлежит депутату Казгордумы Эмилю Хуснутдинову. «Ак Барс Девелопмент»



«Ак Барс Девелопмент» с объемом текущего строительства 138 тыс. 245 кв. метра занимает четвертое место. Застройщик осуществляет строительство сразу четырех жилых комплексов — ЖК «Солнечный город» и ЖК «Тулпар» в Приволжском районе, а также ЖК «Светлая долина» и ЖК «Казань XXI век» в Советском районе. В работе находятся десять объектов. Минимальные цены варьируются от 47 тыс. рублей до 54 тыс. рублей за метр.



В настоящее время «Ак Барс Недвижимость» находится под крылом исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана Талгата Абдуллина. С конца февраля Госжилфонд стал официально владеть 30,1% в ООО «Ак Барс Девелопмент». Еще 50% — самая большая доля — принадлежат Минземимуществу Республики Татарстан. Оставшиеся 19,9% принадлежат ООО «Инвестнефтехим» — структуре СИНХа. Таким образом, строительная компания является на 100% государственной.



Количество ЖК в одновременном строительстве и количество объектов в ЖК





Группа строительных компаний «Сити Строй»



Текущий объем строительства ГСК «Сити Строй» составляет 93 тыс. 504 кв. метра. В настоящее время застройщик возводит два жилых комплекса комфорт-класса — ЖК «Голливуд» в Советском районе и ЖК «Романтика» в Приволжском районе Казани. В работе находятся три объекта. Минимальные цены начинаются от 57 тыс. рублей. Задекларированный срок сдачи обоих жилых комплексов — IV квартал 2017 года. О начале строительства новых объектов компания пока не заявляла.



«Сити Строй» позиционирует себя как республиканский лидер по темпам строительства и утверждает, что все реализованные ей объекты были сданы в эксплуатацию в утвержденные сроки. В общей сложности за 18 лет работы на строительном рынке компанией было сдано 14 объектов. Строительная компания «Грань»



Замыкает рейтинг СК «Грань». Текущие объемы строительства компании составляют 65 тыс. 366 кв. метра. В настоящее время в работе у компании находятся два жилых комплекса эконом-класса — ЖК «Соловьиная роща» в Приволжском районе и ЖК «Новые горки» в Советском районе Казани. В общей сложности компания строит шесть многоквартирных домов. Минимальные цены в них начинаются от 55 тыс. 224 рублей и 59 тыс. рублей за 1 кв. метр соответственно. Компания была образована в 1998 году. Кроме жилищного строительства занимается промышленным строительством, а также строительством, реставрацией и реконструкцией объектов социально-культурного назначения.