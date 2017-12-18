Мифы о стоянии на Угре: когда же наступило освобождение от «ордынского ига»?
Колонка историка Булата Рахимзянова о Стоянии на реке Угре и мнимом освобождении Москвы от ордынской зависимости
В среду татарстанские региональные депутаты не поддержали инициативу калужских коллег сделать федеральной памятной датой 11 ноября, когда в 1480 году закончилось Стояние на реке Угре. Традиционно его представляют как конец ненавистного «ордынского ига» и окончательное освобождение от татарской зависимости. Якобы после этого события была прекращена выплата дани в Орду, а тогдашний правитель Московского великого княжества Иван III являлся последним государем Руси, который, хоть и признавал верховенство хана, но сделал все от него зависящее, чтобы скинуть ненавистное ярмо «татарского рабства». Был ли Иван III таким «богатырем», каким его представляли имперские и советские историки, а зачастую представляют и до сих пор? Какие мифы существуют вокруг этого пресловутого «стояния»? Историк и колумнист «Реального времени» Булат Рахимзянов, занимающийся историей взаимоотношений татарских государств и Московской Руси в средние века, в авторской колонке рассматривает эти события.
Говоря о периоде XV — XVI веков, историки Московского великого княжества и сложившегося на его основе Московского государства часто рисуют его как время освобождения русского народа от ненавистного «монголо-татарского ига», когда русские и их предводители неистово сражались за тяжко добытую свободу, вырванную ими из рук татарских поработителей. Такие зарисовки корректны лишь частично. В течение этого периода мы можем наблюдать многочисленные рейды татар, продвигавшихся вглубь территорий русских княжеств, однако и русские силы неоднократно вступали в сражения с татарами, происходившими не только на московской, но и на ордынской территории.
При всестороннем анализе даже русских источников становится ясно, что описание отношений между Ордой и Москвой, и, шире, Русью только в ключе «агрессивного противостояния» неудовлетворительно. Отношения между этими политическими образованиями были весьма прагматичными и, можно сказать, «вынужденно-дружественными»; религиозный и этнический антагонизм не играл существенной роли в их дипломатии. Политически и экономически Московская Русь была частью тюрко-монгольского мира с самого его возникновения. Она продолжала оставаться таковой и в XV веке.
Как это было?
Как пишет «Википедия», «Стояние на реке Угре», «Угорщина» — это военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахмадом б. Кичи-Мухаммадом и великим князем московским Иваном III Васильевичем («Великим»), вызванные отказом Москвы (1476 год) платить Орде ежегодную дань. Якобы это событие ярко продемонстрировало растущую военную мощь Московского княжества и ослабление Большой Орды. Кратко пройдемся по фактической стороне события.
По всей видимости, в 1476 году великий князь Московский Иван III Васильевич прекратил уплату дани хану «Престольного владения» (Большой Орды). Долгое время занятый борьбой за верховенство на территории бывшей Золотой Орды с Крымским ханством Ахмад лишь в 1480 году начал активные действия по отношению к непокорному «русскому улусу». Используя сложившуюся сложную для Ивана III внутреннюю и внешнюю обстановку, Ахмад осенью 1480 года выступил с основными силами. Основной целью похода большеордынского хана являлось возобновление вассальной зависимости русских князей от хана Большой Орды: 1) восстановление выплаты дани в Большую Орду; 2) поездки в Орду за ярлыком на великое княжение. О традиционной военной помощи русского вассала ханскому войску в это время речи, видимо, уже не велось.
«Того же лета, злоименитый царь Ахмад поиде на православное христьяньство, на Русь, на святые церкви и на великого князя, похваляся разорити святые церкви и все православие пленити и самого великого князя, яко же при Батый беше», — так рисуют данное событие русские летописцы.
Интересно отметить, что боярская верхушка Московского княжества раскололась на две группы. Одна («сребролюбцев богатых и брюхатых» — т. е. людей состоятельных, тех, кому было что терять) во главе с окольничим Иваном Ощерой и Григорием Мамоном советовала Ивану III подчиниться хану (как это практиковалось прежде), съездив к нему на поклон и выплатив всю дань за предыдущие «неоплаченные» годы: данная группировка ратовала за отношения с Ордой «по старине» (то есть во времена «ига»). Другая якобы отстаивала необходимость бороться с Ордой.
Иван III — смельчак или осторожный политик?
Надо отметить, что в те времена жить «по старине», то есть как было прежде (шире — по прецеденту) считалось положительным знаком и хорошим тоном (чего не скажешь о современных реалиях, когда нам постоянно предлагают что-то менять в своей жизни, «двигаться к новому», «вперед», к непонятному «успеху», который тоже явно «впереди», отказываясь якобы от закоснелых старых реалий и т. д.). Жить же «по-новому» считалось тоном дурным, так как это было небезопасно — кто знает, что принесут изменения? Возможно, кару божью, войну и смерть? Примерно так рассуждали люди средневековья. Хотя бы поэтому для Ивана III выступить против хана было непростым решением.
Действительно, судя по всему, великий князь далеко не ратовал безоговорочно за военную борьбу с Ордой; как отмечают источники, он долго колебался в выборе. В одной из летописей отмечается, что в определенный момент Иван даже запаниковал: «Ужас наиде на нь, и въсхоте бежати от брега, а свою великую княгиню Римлянку и казну с нею посла на Белоозеро». Этому способствовало и то, что власть Орды воспринималась как Божье наказание за грехи русских, пришедшее еще в 1237 году. Соответственно сопротивление Орде приравнивалось к сопротивлению воле Бога (в условиях средних веков это было почти невозможно). Хан как вышестоящий правитель по отношению к русским князьям воспринимался как носитель воли Господа, как представитель небесного порядка. Сопротивляться ему было равносильно выступлению против Бога. Именно поэтому, кстати, и стало возможным выступление русских войск на Куликовом поле против войск беклербека (!) (он не был ханом) Мамая. Когда же два года спустя на Русь двинулся легитимный правитель — хан Тохтамыш — сопротивления не было.
Неизвестно, что сподвигло великого князя выбрать путь военного противостояния. Известно, что Иван III весьма охотно прислушивался к советам боярской думы; Иван Берсень-Беклемишев писал, что великий князь «против собя стречю (возражения, — прим. Б. Р.) любил и тех жаловал, которые против его говаривали». Андрей Курбский тоже отмечал любовь монарха к боярским советам. Вероятно, немалую роль в выборе Ивана III сопротивляться Орде сыграла церковь, которая к этому времени уже определилась в позиционировании ордынцев как «поганых» и тяготилась их покровительством. Вряд ли на поведение Ивана III повлияла позиция москвичей, которые якобы требовали от великого князя решительных действий. В любом случае, не стоит представлять поведение Ивана III как поведение «храбреца» и «освободителя Руси от власти Орды». Как всякий политик, он осторожно нащупывал наименее проблемные пути. Возможно, немалую роль в решении великого князя сыграли и обстоятельства, недоступные современному исследователю из-за состояния источников (мы имеем только официальную версию русских летописцев; такие моменты, как, к примеру, влияние жены, они указывали выборочно).
Нур-Даулет — коварная «подстава» великого князя
Иван III начал стягивать войска к берегам реки Оки. Ахмад решил вторгнуться на русскую территорию через приток Оки реку Угру. Великий князь, получив сведения о таких намерениях, направил своего сына Ивана и брата Андрея Меньшого к Калуге и к берегу Угры.
Несколько дней продолжались попытки ордынцев переправиться; попытки не принесли ордынцам желаемого успеха; они отступили и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу реки. Началось знаменитое «Стояние на Угре». На серьезную атаку ни одна из сторон не решалась.
Ахмад потребовал, чтобы к нему с изъявлением покорности явился сам великий князь, а также чтобы русские выплатили дань, которую задолжали за 7 лет. Требования дани русскими были отклонены, подарки от них ордынцами не приняты; переговоры прервались. Иван III апеллировал не только непосредственно к хану, но и к его беклербеку (главный военачальник в Золотой Орде, «князь») Тимуру («Темиру») из клана Мангыт, которому были отправлены хорошие поминки (материальные дары). Однако последний сообщил через посла, что не в состоянии помочь, так как ситуация слишком серьезная — под вопрос поставлен престиж Орды как таковой, вопрос ее верховенства над Русью. Важно отметить, что элемент неожиданности и быстроты — главная сила ордынцев — в данном случае был давно утерян.
Источник, гораздый на выдумки, «Казанская история», сообщает, что якобы Иван III казнил ордынское посольство, отправленное Ахмадом к Ивану за данью. Великий князь как будто бы отказался платить хану; более того, он якобы взял басму (особый знак, выдававшийся ордынскими ханами в XIII—XV веках в качестве верительной грамоты, – прим. Б. Р.) и растоптал ее; после этого все ордынские послы, кроме одного, были казнены. Это явная выдумка автора источника. В то время русские великие князья и помышлять не могли о таких вольностях. Над всем довлело верховенство Орды. Это общий контекст того времени.
При этом, как говорилось выше, источники упоминают о колебаниях великого князя; в одной из летописей даже отмечается, что Иван запаниковал.
На территории Большой Орды остались те, кто не был способен к войне — женщины (в том числе жены хана и его эмиров) и дети. По данным «Казанского летописца», Иван направил под Орду отряд под командованием касимовского хана Нур-Даулета (бывший крымский хан и старший брат крымского хана Менгли-Гирея) и князя Василия Ноздреватого, который должен был разграбить Сарай. 28 октября 1480 года Иван III решил отводить войска, чтобы в благоприятной обстановке дать сражение, если ордынцы форсируют реку. Ахмад, узнав про Нур-Даулета, да еще и испытывая недостаток продовольствия, не решился преследовать русских и также начал отводить войска. Согласно русским летописцам, большое значение в отступлении Ахмада имели морозы, которые были чрезвычайно сильны в тот год («яко не мощно зрети»). 11 ноября Ахмад принял решение отправиться назад в Орду.
«Ничейный» исход военной акции Ахмада вполне устраивал Ивана III, в то время как для самого хана — инициатора действия — это было серьезное поражение, хотя и не военное.
По Степи моментально распространился слух о неудаче большеордынского хана. Согласно представлениям монголов и тюрок, божественной харизмой обладал тот, кто побеждал в сражениях. Тот же, кто их проигрывал, лишался ее. Такого можно было и сместить. При этом у Ахмада было немало противников. В их числе — сибирский Джучид Шибанид хан Сайид-Ибрагим («Ибак», «Ивак» русских летописей). 6 января 1481 года Ахмад был убит в результате внезапного нападения тюменского хана Сайид-Ибрагима (Ибака) и ногайского правителя Ямгурчи на степную ставку Ахмада. Как отмечают летописи, в юрту хана, еще не успевшего отойти ото сна, ворвались двое, и один из них снес голову хану кривой саблей; причем в дальнейшем каждый приписывал убийство Ахмада себе. Автор работы «Москва и Орда» А.А. Горский по этому поводу выразился так: «последний, кто попытался возродить былое могущество державы Джучидов, получил смертельный удар». В Большой Орде началась междоусобица.
Как воспринимать «Стояние на Угре»?
«Стояние» вряд ли продуктивно рассматривать как «конец ордынского ига», так как дань в государства-наследники Улуса Джучи выплачивалась и много позже этого события. После распада единого ордынского государства «выход» (дань) продолжал выплачиваться в наследные Орде ханства и орды, в первую очередь в так называемые «основные наследники» прежнего могущества; после покорения Большой Орды крымским ханом в 1502 году и перехода к нему главных ордынских регалий это был Крым. Кроме того, «выход» выплачивался также в Казань и Ногайскую Орду.
Как отмечает С.Ф. Фаизов, в отношениях между Москвой и позднезолотоордынскими государствами на протяжении XVI— XVII веков сохранялись две традиции неравноправного характера: «челобитная» формула обращения великих князей и позднее царей к ханам Крыма (до третьей четверти XVI века) и выплата «поминков» (дани) ими же до 1685 года. В течение XVI века русским монархам пришлось трижды письменно подтвердить обязательства по выплатам: в 1521 году — Василию III (ему удалось вернуть запись), в 1539 и 1576 годах — Ивану Грозному.
Скорее, как начальный маркер освобождения от татарской зависимости можно воспринимать события 1487 года в Казани, когда на казанский ханский престол был посажен московский ставленник Джучид Мухаммад-Амин; он стал именоваться «братом» и «сыном» великого князя, чего прежде никогда не было — все Чингисиды по происхождению были выше покоренной когда-то Бату династии Рюриковичей-Даниловичей.
Справка
Булат Раимович Рахимзянов — историк, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук. Колумнист «Реального времени».
- Окончил исторический факультет (1998) и аспирантуру (2001) Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
- Автор около 60 научных публикаций, в том числе двух монографий.
- Проводил научное исследование в Гарвардском университете (США) в 2006—2007 академическом году.
- Участник многих научных и образовательных мероприятий, в их числе — международные научные конференции, школы, докторские семинары. Выступал с докладами в Гарвардском университете, Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе социальных наук (EHESS, Париж), университете Иоганна Гуттенберга в Майнце, Высшей школе экономики (Москва).
- Автор монографии «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV—XVI вв.» (издательство «Евразия», Санкт-Петербург).
- Область научных интересов: средневековая история России (в особенности восточная политика Московского государства), имперская история России (в особенности национальные и религиозные аспекты), этническая история российских татар, татарская идентичность, история и память.
комментарии
Монголы-чингизиды победили викингов-рюриковичей в бою и стали "выше" их.
Такова психология и менталитет людей того времени.
Ханом, каганом или царем можно стать двумя путями - или по крови. по рождению, или победив "рожденного" хана вооружённым путем.
Поэтому Иван III выстояв в вооруженном противостоянии с наследником Чингизхана монголом-чингизидом, сделал огромную заявку на восстановление своей политической и экономической самостоятельности.
Кроме того надо также учесть, что русские князья к тому времени уже имели много сыновей, рожденных им их женами-монголками, дочерьми Сарайских ханов-чингизидов.
Русские князья - начинали ощущать себя наследниками великого монгола Чингизхана.
После уничтожения в конце 14 в. Нового Сарая татарином Тамерланом (и окончательного его разорения в 1502 г. крымским ханом-чингизидом), Золотая орда осталась без законной столицы.
Сепаратисты стали разрывать на части некогда единую Золотую Орду.
Москва стала бороться за восстановление территориального единства и перенесение столицы Золотой Орды в Москву, что и случилось с помощью монгола-чингизида Шах-Али после объединения в 1552 г. Московского царства и Казанского ханства.
Это объединение и перенос столицы в Москву способствовало быстрейшему восстановлению территориального единства Золотой Орды.
Народы Золотой Орды поддержали восстановление Золотой Орды и сепаратисты были разгромлены.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/84138-stoyanie-na-reke-ugre-i-ivan-iii
Хотя бы одного такого сына назовете?
Последующие "поминки" были откупом от набегов, как например, Византия платила откуп кочевникам. При этом поминки не были прописаны в договорах (до 17 века) и они были гораздо меньше, чем "выход в Орду".
Иван Грозный запретил своим воеводам торговать с татарами.Это как если бы в ваш дом после вашего выселения и убийства,заехала другая семья бандитов и сказала мы боролись за восстановление семейных ценностей,восстановили семью,единство.
материалогического доказательства.Сами же наши соотечественники давно поставили под сомнение эту теорию.Существует для количества.
Например все монгольские ханы-чингизиды русскими художниками изображены в ханских (царских) пятилучевых коронах, тогда как все русские великие князья "носят" лишь "шапки".
Это говорит о превосходстве монгол над русскими.
И только Иван 1У, который разгромил войска монгол-чингизидов, начинает изображаться в ханской (царской) короне.
2. для тех, кто продвигал производительные методы товарного производства на основе более обученных (профессиональных, так скажем) кадров, данное стояние позволило остановиться на той стороне Тихого океана на Аляске, Калифорнии и ...Гавайях (нас во Владике, в школе № 9 учила историк от бога, а не какие то профессора, которые до сих пор не могут разобраться с тем, что лично для них важнее хан Алмас и 922 год, или тоже хан, но Берке и 1258 год:), так скажем... и с этой точки зрения это памятный день необходим;
3. так что решать Вам, что В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВАШИМ СЕМЬЯМ ВАЖНЕЕ - увеличение Ваших доходов через создание в Татарстане нефтегазоперерабатывающего машиностроения, или бессодержательный трёп о каких то стояниях, то есть день траура по тому, что была прикрыта работорговля, как НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВ - ПРОДАЛ ОДИН РАЗ И ОДИН РАЗ ПОЛУЧИЛ, а тут он на тебя твоих барашков пасёт каждый божий день, да ещё и тебе будущих таких же бессловесных строгает, так скажем...
4. политика грязная вещь, но кто кого решает производительность труда, и давно пора понять, что тут ДВА ВЫХОДА:
4.1. или мы, упираясь на старом, делим в СВОЮ пользу то, что нам разрешают обстоятельства, так скажем;
4.2. или мы используя новые технологии МАШИННОГО производства через квали-фицированные кадры СОЗДАЁМ И ДЕЛИМ ПИРОГ ГОРАЗДО БОЛЬШИХ РАЗМЕ-РОВ, где Ваша доля в % будет может и ниже, но в ФИЗИЧЕСКОМ и ВАЛЮТНОМ выражении будет на ПОРЯДОК ВЫШЕ того, что есть сейчас со всеми, причём совершенно непроизводительными, ухищрениями, так скажем..
5. так стоит ли тратить время, нужное для ….. (продолжения рода), так скажем э на яхте там, ну и так далее, на ПРИДУМЫВАНИЕ третьего выхода из положения, в ко-торое мы сами себя загоняем своими изысками: что лучше 922 или 1258?
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Герасимов тут же аккуратно сообщает следующее. «Обнаруженный скелет принадлежит сильному человеку, относительно высокого роста для монгола (около 170 см)».
Но все-таки главная проблема для Герасимова – как объяснить читателю явно европейские черты восстановленного им скульптурного портрета «монгола Тимура»?
Тут Герасимов вынужден сказать правду: у Тимура были волосы европейца.
Он пишет следующее:
«Волосы Тимура толсты, прямы, СЕДО-РЫЖЕГО ЦВЕТА, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ИЛИ РЫЖИХ. Волосы бровей сохранились хуже, но все-таки по этим остаткам нетрудно представить и воспроизвести общую форму брови. Хорошо сохранившиеся отдельные волоски… ЦВЕТ ИХ ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ… Оказывается, Тимур носил длинные усы, а не подстриженные над губой, как это было принято правоверными последователями шариата… Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ЯРКО-КОРИЧНЕВОГО (РЫЖЕГО) ЦВЕТА, с значительной проседью»
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Одновременно с образованием Крымского ханства рядом с крепостью Кырк-Ор был основан знаменитый в средние века православный Успенский монастырь.
В путеводителе по Бахчисараю читаем: 'В конце XV века после захвата Крыма турками в 1475г. Успенский монастырь стал резиденцией митрополита, центром православия в Крыму.
'Некогда хан крымский Ачи-Гирей (Хаджи Гирей. - Авт), воююще против супостат своих, просил помощи от пресвятые богородицы (в Успенском монастыре), обещающе знаменитое приношение и честь образу ее воздати и творяще тако...."
Основанный в непосредственной близости от ханской столицы Успенский монастырь имел тесные связи с Русью до прихода к власти Романовых. Известны жалованные грамоты монастырю русских царей Федора Иоанновича и Бориса Федоровича (Годунова).
Как только русские войска заняли Крым, 'по приказу Екатерины II, командующий русскими войсками в Крыму граф Румянцев предложил главе крымских христиан митрополиту Игнатию со всеми христианами переселиться в Россию на берега Азовского моря... Организацией переселения руководил А. В. Суворов...
После выселения крестьян из Крыма в 1778 году 'оставшиеся на полуострове православные стали требовать от последнего крымского хана Шагин-Гирея себе священника. С большим трудом, угрожая тюрьмой, Шагин-Гирею удалось уговорить служить в Успенском монастыре прибывшего в 1781 году на южный берег греческого священника Константина Спиранди'. Но попытка крымского хана спасти Успенский монастырь оказалась тщетной. В 1783 году Успенский монастырь был закрыт.
Ниже православного креста находится полумесяц.
Все религии отделились от христианской лет 700 тому назад.
Поэтому хан Гирей привычно молился у иконы Божией Матери.
Некрещеный татарин, только что прибывший из Великой Орды, носит, оказывается, чисто славянское имя: Солохмир = Солоха + Мир. Да и отец его (также, очевидно, татарин), оказывается, был Мирослав — также со славянским именем.
Теперь понятно, почему с Ордой вошел в употребление правильный церковнославянский язык. Потому что власть Орды — это была власть русских людей в многонациональной империи. Где, конечно, жили и татары, как и сегодня.
“Язык наш, - пишет Карамзин, - от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”. Далее, по Карамзину, при татаро-монголах вместо прежнего “русского, необразованного наречия писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского коему следовали они не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре”.
отсталость .У многих до сих пор во всем ,,иго,, виновато.
Чтобы мы, потомки, помнили и никогда не забывали, как 537 лет назад на реке Угре русские воины, изгнав с нашей земли войска хана Большой Орды Ахмата, положили конец ордынскому игу на севере Руси.
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ЛюдЯм, видать, скуШно без праздника.
Само иго вычеркнули, как оголтелую брехню, даже из школьных учебников, а эти чудаки празднуют его окончание.
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"Дураков не сеют, не жнут - сами родятся." (русская пословица)
Таким образом, местные "чингизиды", отказались от собственной истории, которая вся и завязана у них на этом абстрактном иге.
Раз у ига конец не нашли даже в этом заинтересованные становые академики, то и начала у ига тоже никогда и не было.
Поэтому эту всю оголтелую брехню про иго и вычеркнули из школьных учебников.
Но посмотрим, что же написано в летописи. Сообщается, что В ТОМ ЖЕ 1481 году царь Иван Шибанский с 15 тысячами казаков напал на Ахмата, ворвался в его «вежу» и убил его .
Любопытно, что, совершив столь важное дело, царь Иван Шибанский отправляет радостную весть царю Ивану Ивановичу и БЕССЛЕДНО исчезает со страниц русской истории.
Наш комментарий. Иван Шибанский — это и есть сам царь Иван III. Но в таком случае Иван III оказывается ХАНОМ Орды. ...Как мы видим, он победил в междоусобной борьбе внутри Орды.
Победив Ахмата, царь-хан Иван III в следующем году разбивает казанского царя-хана Абреима. Еще через год он покоряет всю Южную Сибирь, вплоть до Оби. Далее покоряет Новгород, а через несколько лет — Вятку.
На мосточке утром рано Повстречались, было дело, Два упёртые барана - Один чёрный, другой белый. Шаткий узенький мосточек - Разойтись нельзя никак. Отступать никто не хочет.
...Или два хана?! Нет, нет, один из них всё таки "князь" с красным дипломом!)))
В очередной раз только и доказали, что в все иноземцы старались, чтобы у русских было огромное и сильное государство.