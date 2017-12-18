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Мифы о стоянии на Угре: когда же наступило освобождение от «ордынского ига»?

07:00, 18.12.2017 82

Колонка историка Булата Рахимзянова о Стоянии на реке Угре и мнимом освобождении Москвы от ордынской зависимости

Мифы о стоянии на Угре: когда же наступило освобождение от «ордынского ига»? Фото: wikipedia.org (Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век)

В среду татарстанские региональные депутаты не поддержали инициативу калужских коллег сделать федеральной памятной датой 11 ноября, когда в 1480 году закончилось Стояние на реке Угре. Традиционно его представляют как конец ненавистного «ордынского ига» и окончательное освобождение от татарской зависимости. Якобы после этого события была прекращена выплата дани в Орду, а тогдашний правитель Московского великого княжества Иван III являлся последним государем Руси, который, хоть и признавал верховенство хана, но сделал все от него зависящее, чтобы скинуть ненавистное ярмо «татарского рабства». Был ли Иван III таким «богатырем», каким его представляли имперские и советские историки, а зачастую представляют и до сих пор? Какие мифы существуют вокруг этого пресловутого «стояния»? Историк и колумнист «Реального времени» Булат Рахимзянов, занимающийся историей взаимоотношений татарских государств и Московской Руси в средние века, в авторской колонке рассматривает эти события.

Говоря о периоде XV — XVI веков, историки Московского великого княжества и сложившегося на его основе Московского государства часто рисуют его как время освобождения русского народа от ненавистного «монголо-татарского ига», когда русские и их предводители неистово сражались за тяжко добытую свободу, вырванную ими из рук татарских поработителей. Такие зарисовки корректны лишь частично. В течение этого периода мы можем наблюдать многочисленные рейды татар, продвигавшихся вглубь территорий русских княжеств, однако и русские силы неоднократно вступали в сражения с татарами, происходившими не только на московской, но и на ордынской территории.

При всестороннем анализе даже русских источников становится ясно, что описание отношений между Ордой и Москвой, и, шире, Русью только в ключе «агрессивного противостояния» неудовлетворительно. Отношения между этими политическими образованиями были весьма прагматичными и, можно сказать, «вынужденно-дружественными»; религиозный и этнический антагонизм не играл существенной роли в их дипломатии. Политически и экономически Московская Русь была частью тюрко-монгольского мира с самого его возникновения. Она продолжала оставаться таковой и в XV веке.

С. В. Иванов. «Баскаки». 1909. Фото vsdn.ru

Как это было?

Как пишет «Википедия», «Стояние на реке Угре», «Угорщина» — это военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахмадом б. Кичи-Мухаммадом и великим князем московским Иваном III Васильевичем («Великим»), вызванные отказом Москвы (1476 год) платить Орде ежегодную дань. Якобы это событие ярко продемонстрировало растущую военную мощь Московского княжества и ослабление Большой Орды. Кратко пройдемся по фактической стороне события.

По всей видимости, в 1476 году великий князь Московский Иван III Васильевич прекратил уплату дани хану «Престольного владения» (Большой Орды). Долгое время занятый борьбой за верховенство на территории бывшей Золотой Орды с Крымским ханством Ахмад лишь в 1480 году начал активные действия по отношению к непокорному «русскому улусу». Используя сложившуюся сложную для Ивана III внутреннюю и внешнюю обстановку, Ахмад осенью 1480 года выступил с основными силами. Основной целью похода большеордынского хана являлось возобновление вассальной зависимости русских князей от хана Большой Орды: 1) восстановление выплаты дани в Большую Орду; 2) поездки в Орду за ярлыком на великое княжение. О традиционной военной помощи русского вассала ханскому войску в это время речи, видимо, уже не велось.

«Того же лета, злоименитый царь Ахмад поиде на православное христьяньство, на Русь, на святые церкви и на великого князя, похваляся разорити святые церкви и все православие пленити и самого великого князя, яко же при Батый беше», — так рисуют данное событие русские летописцы.

Интересно отметить, что боярская верхушка Московского княжества раскололась на две группы. Одна («сребролюбцев богатых и брюхатых» — т. е. людей состоятельных, тех, кому было что терять) во главе с окольничим Иваном Ощерой и Григорием Мамоном советовала Ивану III подчиниться хану (как это практиковалось прежде), съездив к нему на поклон и выплатив всю дань за предыдущие «неоплаченные» годы: данная группировка ратовала за отношения с Ордой «по старине» (то есть во времена «ига»). Другая якобы отстаивала необходимость бороться с Ордой.

Фигура Ивана Великого на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Фото Voevoda (wikipedia.org)

Иван III — смельчак или осторожный политик?

Надо отметить, что в те времена жить «по старине», то есть как было прежде (шире — по прецеденту) считалось положительным знаком и хорошим тоном (чего не скажешь о современных реалиях, когда нам постоянно предлагают что-то менять в своей жизни, «двигаться к новому», «вперед», к непонятному «успеху», который тоже явно «впереди», отказываясь якобы от закоснелых старых реалий и т. д.). Жить же «по-новому» считалось тоном дурным, так как это было небезопасно — кто знает, что принесут изменения? Возможно, кару божью, войну и смерть? Примерно так рассуждали люди средневековья. Хотя бы поэтому для Ивана III выступить против хана было непростым решением.

Действительно, судя по всему, великий князь далеко не ратовал безоговорочно за военную борьбу с Ордой; как отмечают источники, он долго колебался в выборе. В одной из летописей отмечается, что в определенный момент Иван даже запаниковал: «Ужас наиде на нь, и въсхоте бежати от брега, а свою великую княгиню Римлянку и казну с нею посла на Белоозеро». Этому способствовало и то, что власть Орды воспринималась как Божье наказание за грехи русских, пришедшее еще в 1237 году. Соответственно сопротивление Орде приравнивалось к сопротивлению воле Бога (в условиях средних веков это было почти невозможно). Хан как вышестоящий правитель по отношению к русским князьям воспринимался как носитель воли Господа, как представитель небесного порядка. Сопротивляться ему было равносильно выступлению против Бога. Именно поэтому, кстати, и стало возможным выступление русских войск на Куликовом поле против войск беклербека (!) (он не был ханом) Мамая. Когда же два года спустя на Русь двинулся легитимный правитель — хан Тохтамыш — сопротивления не было.

Неизвестно, что сподвигло великого князя выбрать путь военного противостояния. Известно, что Иван III весьма охотно прислушивался к советам боярской думы; Иван Берсень-Беклемишев писал, что великий князь «против собя стречю (возражения, — прим. Б. Р.) любил и тех жаловал, которые против его говаривали». Андрей Курбский тоже отмечал любовь монарха к боярским советам. Вероятно, немалую роль в выборе Ивана III сопротивляться Орде сыграла церковь, которая к этому времени уже определилась в позиционировании ордынцев как «поганых» и тяготилась их покровительством. Вряд ли на поведение Ивана III повлияла позиция москвичей, которые якобы требовали от великого князя решительных действий. В любом случае, не стоит представлять поведение Ивана III как поведение «храбреца» и «освободителя Руси от власти Орды». Как всякий политик, он осторожно нащупывал наименее проблемные пути. Возможно, немалую роль в решении великого князя сыграли и обстоятельства, недоступные современному исследователю из-за состояния источников (мы имеем только официальную версию русских летописцев; такие моменты, как, к примеру, влияние жены, они указывали выборочно).

Картина Н.С. Шустова «Иван III свергает татарское иго, разорвав изображение хана и приказав умертвить послов» (1862). Фото wikipedia.org

Нур-Даулет — коварная «подстава» великого князя

Иван III начал стягивать войска к берегам реки Оки. Ахмад решил вторгнуться на русскую территорию через приток Оки реку Угру. Великий князь, получив сведения о таких намерениях, направил своего сына Ивана и брата Андрея Меньшого к Калуге и к берегу Угры.

Несколько дней продолжались попытки ордынцев переправиться; попытки не принесли ордынцам желаемого успеха; они отступили и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу реки. Началось знаменитое «Стояние на Угре». На серьезную атаку ни одна из сторон не решалась.

Ахмад потребовал, чтобы к нему с изъявлением покорности явился сам великий князь, а также чтобы русские выплатили дань, которую задолжали за 7 лет. Требования дани русскими были отклонены, подарки от них ордынцами не приняты; переговоры прервались. Иван III апеллировал не только непосредственно к хану, но и к его беклербеку (главный военачальник в Золотой Орде, «князь») Тимуру («Темиру») из клана Мангыт, которому были отправлены хорошие поминки (материальные дары). Однако последний сообщил через посла, что не в состоянии помочь, так как ситуация слишком серьезная — под вопрос поставлен престиж Орды как таковой, вопрос ее верховенства над Русью. Важно отметить, что элемент неожиданности и быстроты — главная сила ордынцев — в данном случае был давно утерян.

Источник, гораздый на выдумки, «Казанская история», сообщает, что якобы Иван III казнил ордынское посольство, отправленное Ахмадом к Ивану за данью. Великий князь как будто бы отказался платить хану; более того, он якобы взял басму (особый знак, выдававшийся ордынскими ханами в XIII—XV веках в качестве верительной грамоты, – прим. Б. Р.) и растоптал ее; после этого все ордынские послы, кроме одного, были казнены. Это явная выдумка автора источника. В то время русские великие князья и помышлять не могли о таких вольностях. Над всем довлело верховенство Орды. Это общий контекст того времени.

При этом, как говорилось выше, источники упоминают о колебаниях великого князя; в одной из летописей даже отмечается, что Иван запаниковал.

«Ничейный» исход военной акции Ахмада вполне устраивал Ивана III, в то время как для самого хана — инициатора действия — это было серьезное поражение, хотя и не военное. Фото diletant.media

На территории Большой Орды остались те, кто не был способен к войне — женщины (в том числе жены хана и его эмиров) и дети. По данным «Казанского летописца», Иван направил под Орду отряд под командованием касимовского хана Нур-Даулета (бывший крымский хан и старший брат крымского хана Менгли-Гирея) и князя Василия Ноздреватого, который должен был разграбить Сарай. 28 октября 1480 года Иван III решил отводить войска, чтобы в благоприятной обстановке дать сражение, если ордынцы форсируют реку. Ахмад, узнав про Нур-Даулета, да еще и испытывая недостаток продовольствия, не решился преследовать русских и также начал отводить войска. Согласно русским летописцам, большое значение в отступлении Ахмада имели морозы, которые были чрезвычайно сильны в тот год («яко не мощно зрети»). 11 ноября Ахмад принял решение отправиться назад в Орду.

«Ничейный» исход военной акции Ахмада вполне устраивал Ивана III, в то время как для самого хана — инициатора действия — это было серьезное поражение, хотя и не военное.

По Степи моментально распространился слух о неудаче большеордынского хана. Согласно представлениям монголов и тюрок, божественной харизмой обладал тот, кто побеждал в сражениях. Тот же, кто их проигрывал, лишался ее. Такого можно было и сместить. При этом у Ахмада было немало противников. В их числе — сибирский Джучид Шибанид хан Сайид-Ибрагим («Ибак», «Ивак» русских летописей). 6 января 1481 года Ахмад был убит в результате внезапного нападения тюменского хана Сайид-Ибрагима (Ибака) и ногайского правителя Ямгурчи на степную ставку Ахмада. Как отмечают летописи, в юрту хана, еще не успевшего отойти ото сна, ворвались двое, и один из них снес голову хану кривой саблей; причем в дальнейшем каждый приписывал убийство Ахмада себе. Автор работы «Москва и Орда» А.А. Горский по этому поводу выразился так: «последний, кто попытался возродить былое могущество державы Джучидов, получил смертельный удар». В Большой Орде началась междоусобица.

Как воспринимать «Стояние на Угре»?

«Стояние» вряд ли продуктивно рассматривать как «конец ордынского ига», так как дань в государства-наследники Улуса Джучи выплачивалась и много позже этого события. После распада единого ордынского государства «выход» (дань) продолжал выплачиваться в наследные Орде ханства и орды, в первую очередь в так называемые «основные наследники» прежнего могущества; после покорения Большой Орды крымским ханом в 1502 году и перехода к нему главных ордынских регалий это был Крым. Кроме того, «выход» выплачивался также в Казань и Ногайскую Орду.

«И великий князь Иван Васильевич всея Руси царя Магамет-Амина по своей воле посадил на царство в Казани». Фото runivers.ru (Миниатюра Лицевого летописного свода)

Как отмечает С.Ф. Фаизов, в отношениях между Москвой и позднезолотоордынскими государствами на протяжении XVI— XVII веков сохранялись две традиции неравноправного характера: «челобитная» формула обращения великих князей и позднее царей к ханам Крыма (до третьей четверти XVI века) и выплата «поминков» (дани) ими же до 1685 года. В течение XVI века русским монархам пришлось трижды письменно подтвердить обязательства по выплатам: в 1521 году — Василию III (ему удалось вернуть запись), в 1539 и 1576 годах — Ивану Грозному.

Скорее, как начальный маркер освобождения от татарской зависимости можно воспринимать события 1487 года в Казани, когда на казанский ханский престол был посажен московский ставленник Джучид Мухаммад-Амин; он стал именоваться «братом» и «сыном» великого князя, чего прежде никогда не было — все Чингисиды по происхождению были выше покоренной когда-то Бату династии Рюриковичей-Даниловичей.

Булат Рахимзянов
Справка

Булат Раимович Рахимзяновисторик, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук. Колумнист «Реального времени».

  • Окончил исторический факультет (1998) и аспирантуру (2001) Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
  • Автор около 60 научных публикаций, в том числе двух монографий.
  • Проводил научное исследование в Гарвардском университете (США) в 2006—2007 академическом году.
  • Участник многих научных и образовательных мероприятий, в их числе — международные научные конференции, школы, докторские семинары. Выступал с докладами в Гарвардском университете, Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе социальных наук (EHESS, Париж), университете Иоганна Гуттенберга в Майнце, Высшей школе экономики (Москва).
  • Автор монографии «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV—XVI вв.» (издательство «Евразия», Санкт-Петербург).
  • Область научных интересов: средневековая история России (в особенности восточная политика Московского государства), имперская история России (в особенности национальные и религиозные аспекты), этническая история российских татар, татарская идентичность, история и память.

ОбществоИстория
комментарии 82

комментарии

  • Анонимно 18 дек
    Кто сказал,что чигизизиды были выше Рюриковичей? Бред,приехали из Монголии, и выше Рюриковичей ? У них были браки со многими королевскими династиями Европы.... А кто знал этих ханов???
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    Анонимно 18 дек
    Ваша безграмотность даже в том, что одну династию вы пишите со строчной, а другую с прописной заглавной буквы.
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    Анонимно 18 дек
    Я,слава Богу,закончил КГУ, и не Вам мне указывать,что и как писать.....А сравнивать Рюриковичей с этими азиатскими ханами,не совсем корректно....
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    Анонимно 18 дек
    Плоховато Вы учились.
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    Анонимно 18 дек
    У меня Красный диплом.
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    Анонимно 18 дек
    По какой специальности "диплом"?
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    Анонимно 18 дек
    Юриспруденция
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    Анонимно 18 дек
    Когда на историка выучишься, тогда и будешь тут умничать
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    Анонимно 18 дек
    Я буду умничать,где хочу,а тыкать будете бабе своей........
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    Анонимно 18 дек
    Я знаю уровень многих "историков" с КФУ.......
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    Анонимно 18 дек
    про юристов после КФУ лучше умолчу
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    Анонимно 18 дек
    Московско-российские "историки"- известные фальсификаторы
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    Анонимно 18 дек
    Скажите,специалист по истории, когда была построена башня Сююмбике ? И ссылка,пожалуйста,на документ.....
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Вопрос даты постройки башни является дискуссионным: часть учёных датирует башню XVII—XVIII веками, некоторые — относят строительство башни ко второй половине XVI века, другие — и вовсе к периоду Казанского ханства (то есть до 1552 года).
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Есть такая наука,криминалистика,они могут до года сказать,сколько ей лет.....Если он дискусионный,зачем автоматом было записывать его во времена Казанского ханства?!
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Не существует исторических документов, описывающих строительство башни, так как основной архив Приказа Казанского дворца, где хранились все документы по управлению Казанью в XVI—XVII веках, сгорел во время пожара Москвы в 1701 году. Татарских документов периода Казанского ханства также не сохранилось, так как они были утеряны во время взятия Казани.
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Почему ее нет на рисунках знаменитого путешественника?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    На каких рисунках, какого путешественника?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    у холопа. да еще красный диплом! иди учи настоящую историю!!!
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Что с вами,деревенскими, говорить...... Только время зря терять....
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    А в чём мы неправы?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Хамите много,а не дискутируете.........
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    А вы с нами не общайтесь, общайтесь с русскими
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    Анонимно 18 дек
    Всё очень просто - побежденный в бою всегда "ниже", а победивший "выше".
    Монголы-чингизиды победили викингов-рюриковичей в бою и стали "выше" их.

    Такова психология и менталитет людей того времени.

    Ханом, каганом или царем можно стать двумя путями - или по крови. по рождению, или победив "рожденного" хана вооружённым путем.

    Поэтому Иван III выстояв в вооруженном противостоянии с наследником Чингизхана монголом-чингизидом, сделал огромную заявку на восстановление своей политической и экономической самостоятельности.

    Кроме того надо также учесть, что русские князья к тому времени уже имели много сыновей, рожденных им их женами-монголками, дочерьми Сарайских ханов-чингизидов.

    Русские князья - начинали ощущать себя наследниками великого монгола Чингизхана.

    После уничтожения в конце 14 в. Нового Сарая татарином Тамерланом (и окончательного его разорения в 1502 г. крымским ханом-чингизидом), Золотая орда осталась без законной столицы.

    Сепаратисты стали разрывать на части некогда единую Золотую Орду.

    Москва стала бороться за восстановление территориального единства и перенесение столицы Золотой Орды в Москву, что и случилось с помощью монгола-чингизида Шах-Али после объединения в 1552 г. Московского царства и Казанского ханства.

    Это объединение и перенос столицы в Москву способствовало быстрейшему восстановлению территориального единства Золотой Орды.
    Народы Золотой Орды поддержали восстановление Золотой Орды и сепаратисты были разгромлены.
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    Анонимно 18 дек
    Московские князья себя ощущали наследниками псковской и новгородской демократии,и прекрасно помнили ,что Киев-мать городов русских......И при первой возможности отогнали непрошенных гостей за Волгу......
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    Анонимно 18 дек
    Древнее название Киева- Самбатас. И основали его хазары. Так что на счет матери городов русских - это еще бабушка надвое сказала.
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    Анонимно 19 дек
    "Кроме того надо также учесть, что русские князья к тому времени уже имели много сыновей, рожденных им их женами-монголками, дочерьми Сарайских ханов-чингизидов".
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/84138-stoyanie-na-reke-ugre-i-ivan-iii

    Хотя бы одного такого сына назовете?
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    Анонимно 19 дек
    Иван III был великим князем Владимирским, а не Московским. Великого княжества Московского не существовало. Потом он стал государем всея Руси. И да, он последний, кто получал ярлык и кто платил ежегодную дань.
    Последующие "поминки" были откупом от набегов, как например, Византия платила откуп кочевникам. При этом поминки не были прописаны в договорах (до 17 века) и они были гораздо меньше, чем "выход в Орду".
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    Анонимно 22 дек
    Какое восстановление единства Орды,когда произошло уничтожение,тотальное всех ее частей ,уничтожение населения путем прямой резни,последующего голода и вымирания.Уничтожение всех городов,ценностей,культуры,книг.Дженкинс пишет о том ,что он лично видел,десятки тысяч татар умирающих с голоду на берегу Волги,в 1556 г.
    Иван Грозный запретил своим воеводам торговать с татарами.Это как если бы в ваш дом после вашего выселения и убийства,заехала другая семья бандитов и сказала мы боролись за восстановление семейных ценностей,восстановили семью,единство.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Киев вообще-то он,мужского рода,матерью городов русских никак не может быть.Москва мать городов русских или внебрачная дочка Орды.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Москва наследница Новгородской демократии,ну это вообще просто смех.Москва губительница,палач Новгорода и его демократии и народа.Иван3,Иван4 четко это подтвердили.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Вы не понимаете,что династия Рюриковичей в чистом виде мифология.?Ни одного ,хоть какого нибудь,

    материалогического доказательства.Сами же наши соотечественники давно поставили под сомнение эту теорию.Существует для количества.
    Ответить
    Анонимно 29 дек
    "Приходи княже править"Исконно "славянские"князья.Рюрик Аскольд Дир Синеус и тд Как это созвучно Ивану Марии Степану Сидору Петру.Варяги -россы правили прибывшие из Нормандии тогдашними славянами.Постепенно славяне превратились в "россов"по имени своих пришлых правителей.Правителей -россов -Рюриковичей сменили Романовы.Они считаются истинными русскими царями.А славяне уже не совсем славяне так и остались россами то есть как они стали называть русскими.
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    Я так и не понял,чем недоволен историк? То,что Россия перестала платить дань этим чумазым ханам? Так правильно сделала..... Чужое брать не хорошо..... В чем проблема?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Так вы позорно проиграв американцам сейчас им дань платите
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Платим вместе:и я и Вы...
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Татары никому и никогда дань не платили. Платили им
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Тогда тем более,в чем вообще вопрос?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Когда день победы над американскими хозяевами отмечать будете?
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Чумазые цари отмылись,или даже не отмываясь скорее всего , прекратили платить дань Большой Орде и продолжила платить Крымскому ханству.К вопросу о чумазости,в Орде были общественные бани.Когда в Москве Сандуны появились,? Значительно позднее.,и название подозрительно не русское.И вообще в христианстве главное чистота духовная.......
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  • Анонимно 18 дек
    Очень интересны информативны иллюстрации Лицевого летописного свода.

    Например все монгольские ханы-чингизиды русскими художниками изображены в ханских (царских) пятилучевых коронах, тогда как все русские великие князья "носят" лишь "шапки".
    Это говорит о превосходстве монгол над русскими.

    И только Иван 1У, который разгромил войска монгол-чингизидов, начинает изображаться в ханской (царской) короне.
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    Анонимно 18 дек
    Именно шулай. У разных периодов истории - свои герои.
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    Анонимно 18 дек
    У нас должны быть свои, татарские герои, а не придуманные московско-российские
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    Анонимно 18 дек
    Первым русским царём был Иван 3й. Женившись на племяннице последнего императора Византийской Империи он тем самым приобрёл право на царский титул и стал именоваться Государь Всея Руси. Это признали Папа Римский и Император Германской Империи. Иван Грозный имел все права на царский титул будучи прямым наследником Императоров Византии.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Русские князья тоже монгол чингизиды.
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    1. жоржик. для тех, кто за отсталое ведение того же скотоводства, отгонного, так скажем, ну и за приторговывание рабами до кучи-пастухи же нужны безграмотные, как и пёсики у пастухов, стояние на угре закончилось в историческом плане обломом;
    2. для тех, кто продвигал производительные методы товарного производства на основе более обученных (профессиональных, так скажем) кадров, данное стояние позволило остановиться на той стороне Тихого океана на Аляске, Калифорнии и ...Гавайях (нас во Владике, в школе № 9 учила историк от бога, а не какие то профессора, которые до сих пор не могут разобраться с тем, что лично для них важнее хан Алмас и 922 год, или тоже хан, но Берке и 1258 год:), так скажем... и с этой точки зрения это памятный день необходим;
    3. так что решать Вам, что В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВАШИМ СЕМЬЯМ ВАЖНЕЕ - увеличение Ваших доходов через создание в Татарстане нефтегазоперерабатывающего машиностроения, или бессодержательный трёп о каких то стояниях, то есть день траура по тому, что была прикрыта работорговля, как НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВ - ПРОДАЛ ОДИН РАЗ И ОДИН РАЗ ПОЛУЧИЛ, а тут он на тебя твоих барашков пасёт каждый божий день, да ещё и тебе будущих таких же бессловесных строгает, так скажем...
    4. политика грязная вещь, но кто кого решает производительность труда, и давно пора понять, что тут ДВА ВЫХОДА:
    4.1. или мы, упираясь на старом, делим в СВОЮ пользу то, что нам разрешают обстоятельства, так скажем;
    4.2. или мы используя новые технологии МАШИННОГО производства через квали-фицированные кадры СОЗДАЁМ И ДЕЛИМ ПИРОГ ГОРАЗДО БОЛЬШИХ РАЗМЕ-РОВ, где Ваша доля в % будет может и ниже, но в ФИЗИЧЕСКОМ и ВАЛЮТНОМ выражении будет на ПОРЯДОК ВЫШЕ того, что есть сейчас со всеми, причём совершенно непроизводительными, ухищрениями, так скажем..
    5. так стоит ли тратить время, нужное для ….. (продолжения рода), так скажем э на яхте там, ну и так далее, на ПРИДУМЫВАНИЕ третьего выхода из положения, в ко-торое мы сами себя загоняем своими изысками: что лучше 922 или 1258?
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  • Анонимно 18 дек
    Иван Третий -уникальная личность,тихой сапой обьеденил огромные русские территории, и дал понять Орде,что время ее прошло.... А ханы,тем временем занимались разборками между собой,выясняя кто Царь-горы.....
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    Анонимно 18 дек
    Объединялись, разъединялись- это все история.
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    Анонимно 22 дек
    Да уникальная личность вогнал свой народ в рабство, начали продавать людей как имущество.Превратил страну в сатрапию.
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    Анонимно 31 дек
    какой тут форум? сборище дилетантов.....
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  • Анонимно 18 дек
    После Неврюевой рати в 1252г, Русь была вынуждена платить дань Орде. В города посылались мусульманские купцы, которым сбор дани отдавался на откуп. Размер дани был очень велик, только дань в пользу хана составляла 1300 кг серебра в год! Постоянная дань дополнялась "запросами" - единовременными поборами в пользу хана. Кроме того в ханскую казну шли отчисления от торговых пошлин, налоги на "кормления" ханских чиновников и т.д. Всего было около десятка разных даней. В 1262г, под руководством Александра Невского, произошло одновременно восстание во всех городах Руси. Были перебиты все татары. Александр Невский предложил хану договор, по которому князья сами платили дань, но на территорию Руси ханские чиновники не приезжали и законы Орды на территории Руси не действовали. Хану пришлось согласиться, его войска были заняты войной в Иране. Татары пришли на Русь в 1285г но были разбиты под Владимиром. Роль Орды по отношению к Руси не была правлением ( поскольку отсутствовала ордынская администрация на русской земле), не являлось отношениями сюзерен- вассал ( Русь не должна давать войско для ордынских походов). Это были отношения грабежа и вымогательства. В русских летописях есть описание 55 крупных набегов татар на Русь. Москву татары сжигали 3и раза ! Про мелкие набеги в летописях не писали, только иногда летописец оставлял горестную запись - совсем от татар житья не стало, раньше то один раз в год с набегом приходили , а ноне уже три набега было.
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  • Анонимно 18 дек
    попытался прочесть написанное по-русски на рисунке - чертовщина киевская получилась... и окончания татарские - син, да син...
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  • Анонимно 18 дек
    Неврюева рать. кто стоял во главе пишут что Невский и еще он побратим Сартака сына Бату.
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  • Анонимно 18 дек
    Б.Р. специалист и прекрасно осознает о чем пишет. КГУ - это уровень, сегодня конечно пониже.
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  • Анонимно 18 дек
    Тот юриспрудент меня поразил. Как он получил красный диплом? Может он защищал Рюриковичей от каких-то чингизидов перед автором теории Рюриков и их сторонниками. Как это сам Рюрик мог поклоняться чингизиду?
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    Анонимно 18 дек
    Причем здесь диплом и Рюриковичи? Абсолютно разные категории...Вам интересна тема диплома? Договор поставки..... А историю знаю достаточно прилично..По крайней мере так,что бы не читать опусов Хакимова,которого не знают нигде,кроме Казани..... История,это Вам не математика,она требует точность.....А вот так,с потолка приписать 300 лет Казани,это наглость....В 1977 году хотели праздновать,кажется,800 лет,да раздумали.....А то что Русь наконец то вздохнула свободно после Угры,это однозначно,но ничего не забыла...Поэтому,через 70-90 лет были разрушены Казанское,Астраханское,Сибирское ханство.....И не смотря на такие страницы общей истории,считаю братьев-татар мудрым народом, с которыми надо дружить,и строить общий дом- Татарстан.
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    Анонимно 23 дек
    Татарстан- для татар
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    Анонимно 30 дек
    Амин!
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  • Анонимно 18 дек
    Кстати, население современной Монголии - чуть больше 1 млн., в то время, как еще за 1000 лет до покорения Китая монголами, там уже было более 50 млн.. А население Руси уже в X веке составляло примерно 1 млн. При этом ничего неизвестно про нацеленный геноцид в Монголии. То есть непонятно, могло столь малое государство покорять такие большие
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  • Анонимно 18 дек
    В ранних исторических трудах предполагалось, что армия монголов составляет около 500 тыс. всадников. Но чем современней историческая работа, тем меньше становится войско Чингизхана. Проблема в том, что для каждого всадника нужно 3 лошади, а табун из 1,5 млн. лошадей не может передвигаться, так как передние лошади съедят весь подножный корм и задние просто умрут с голоду. Постепенно историки сошлись на том, что армия “татаро-монгол” не превышала 30 тыс., что, в свою очередь, маловато для захвата всей России и ее порабощения (не говоря про остальные завоевания в Азии и Европе).
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  • Анонимно 18 дек
    После уничтожения в конце 14 в. Нового Сарая татарином Тамерланом...
    ----------------------------
    Герасимов тут же аккуратно сообщает следующее. «Обнаруженный скелет принадлежит сильному человеку, относительно высокого роста для монгола (около 170 см)».

    Но все-таки главная проблема для Герасимова – как объяснить читателю явно европейские черты восстановленного им скульптурного портрета «монгола Тимура»?

    Тут Герасимов вынужден сказать правду: у Тимура были волосы европейца.
    Он пишет следующее:

    «Волосы Тимура толсты, прямы, СЕДО-РЫЖЕГО ЦВЕТА, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ИЛИ РЫЖИХ. Волосы бровей сохранились хуже, но все-таки по этим остаткам нетрудно представить и воспроизвести общую форму брови. Хорошо сохранившиеся отдельные волоски… ЦВЕТ ИХ ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ… Оказывается, Тимур носил длинные усы, а не подстриженные над губой, как это было принято правоверными последователями шариата… Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ЯРКО-КОРИЧНЕВОГО (РЫЖЕГО) ЦВЕТА, с значительной проседью»
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Вы в состоянии прочитать ,,Историю Амира Тимура,, Ибн Араб Шаха ? Или будите этот бред и сомнения дальше распространять.Прочитайте там есть ответы на все ваши вопросы и замечания.
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    Анонимно 23 дек
    Лучше один раз вылепить по черепу, чем сто раз читать сказки.
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  • Анонимно 18 дек
    После уничтожения в конце 14 в. Нового Сарая татарином Тамерланом (и окончательного его разорения в 1502 г. крымским ханом-чингизидом),
    ---------------------------------------------------
    Одновременно с образованием Крымского ханства рядом с крепостью Кырк-Ор был основан знаменитый в средние века православный Успенский монастырь.

    В путеводителе по Бахчисараю читаем: 'В конце XV века после захвата Крыма турками в 1475г. Успенский монастырь стал резиденцией митрополита, центром православия в Крыму.

    'Некогда хан крымский Ачи-Гирей (Хаджи Гирей. - Авт), воююще против супостат своих, просил помощи от пресвятые богородицы (в Успенском монастыре), обещающе знаменитое приношение и честь образу ее воздати и творяще тако...."

    Основанный в непосредственной близости от ханской столицы Успенский монастырь имел тесные связи с Русью до прихода к власти Романовых. Известны жалованные грамоты монастырю русских царей Федора Иоанновича и Бориса Федоровича (Годунова).

    Как только русские войска заняли Крым, 'по приказу Екатерины II, командующий русскими войсками в Крыму граф Румянцев предложил главе крымских христиан митрополиту Игнатию со всеми христианами переселиться в Россию на берега Азовского моря... Организацией переселения руководил А. В. Суворов...

    После выселения крестьян из Крыма в 1778 году 'оставшиеся на полуострове православные стали требовать от последнего крымского хана Шагин-Гирея себе священника. С большим трудом, угрожая тюрьмой, Шагин-Гирею удалось уговорить служить в Успенском монастыре прибывшего в 1781 году на южный берег греческого священника Константина Спиранди'. Но попытка крымского хана спасти Успенский монастырь оказалась тщетной. В 1783 году Успенский монастырь был закрыт.
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    Анонимно 22 дек
    Хаджи Гирей просил защиты от врагов в Успенском соборе,это же полный бред!!!!.Про это писать,то же ,что Иван 3 совершил хадж в Мекку. .Летописная руссофильская бредятина,что бы подчеркнуть величие своей веры.Ладно в древности такое писали,вы же современный человек ,как можно этому верить.
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    Анонимно 23 дек
    Гляньте на шпили церквей. Вы себе то уж наверно поверите?
    Ниже православного креста находится полумесяц.
    Все религии отделились от христианской лет 700 тому назад.
    Поэтому хан Гирей привычно молился у иконы Божией Матери.
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    Любопытное свидетельство о том, какие имена носили ордынские татары до принятия ими крещения, содержится, например, в «Родословной книге Вердеревских» 1686 года (сборник Московского архива министерства юстиции, 1913).

    Некрещеный татарин, только что прибывший из Великой Орды, носит, оказывается, чисто славянское имя: Солохмир = Солоха + Мир. Да и отец его (также, очевидно, татарин), оказывается, был Мирослав — также со славянским именем.

    Теперь понятно, почему с Ордой вошел в употребление правильный церковнославянский язык. Потому что власть Орды — это была власть русских людей в многонациональной империи. Где, конечно, жили и татары, как и сегодня.

    “Язык наш, - пишет Карамзин, - от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”. Далее, по Карамзину, при татаро-монголах вместо прежнего “русского, необразованного наречия писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского коему следовали они не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре”.
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    Анонимно 18 дек
    Еще одна деталь. Иногда в летописях татар называют «погаными», т. е. язычниками. Ничего удивительного. Так называли русских же НЕКРЕЩЕНЫХ людей.
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    Анонимно 19 дек
    Известный русский историк Карамзин пишет: «… несмотря на унижение рабства, мы чувствовали свое гражданское превосходство в отношении к народу кочующему. Следствием было, что Россияне вышли из-под ига более с Европейским, нежели Азиатским характером. Европа нас не узнавала: но для того, что она за 250 лет изменилась, а мы остались как были. Ее путешественники XIII века не находили даже никакого различия в одежде нашей и Западных народов: то же, без сомнения, могли бы сказать и в рассуждении других обычаев». Историк А. Сахаров продолжает эту мысль: «Ни в законодательстве, ни в общественной мысли, ни в литературе, ни в живописи нельзя заметить ничего такого, что было бы заимствовано у монголо-татар. Вернейший показатель в этом отношении оценка монголо-татарского вторжения и ига самим народом. Все, что нам известно об устном народном творчестве ХIV-ХV вв., совершенно определенно и категорически свидетельствуют о резко негативной оценке, данной народом монголо-татарскому вторжению и игу» (что отнюдь не способствует желанию смешения с монголо-татарами). Можно уверенно сказать, что пропагандируемого «евразийцами» как научно-исторической истины смешения русских и тюрков, как генетического, так и культурного, просто не существовало. В лучшем случае — это добросовестное заблуждение, обычно же — идеологическая пропаганда русофобов
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    Анонимно 22 дек
    Карамзин пишет о рабстве о каком? При ханах не было рабства на Руси,появилось вместе с приобретением независимости от Орды.Как скот,имущество продавали в рабство своих граждан.Почему не было на Руси, не найдено красивой керамической посуды,ваз расписанных.Где картины,где ремесленные изделия,Где благоустройство городов, общественные бани,туалеты. Где развитие культуры стихи,произведения какие нибудь есть?Да ничего этого не было,убого ,бедно жили.От конца Орды до Петра , без иностранцев ни на что не способны.Как и сейчас."Татарское иго" выдумали,что бы оправдать свою
    отсталость .У многих до сих пор во всем ,,иго,, виновато.
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    Анонимно 22 дек
    Какая власть русских людей в Орде.В Москве ,в Москве правильно пишите.Сколько можно нести Тартарииские глупости.
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  • Анонимно 18 дек
    В Калуге впервые в истории отметили День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года

    Чтобы мы, потомки, помнили и никогда не забывали, как 537 лет назад на реке Угре русские воины, изгнав с нашей земли войска хана Большой Орды Ахмата, положили конец ордынскому игу на севере Руси.
    -------------------------------
    ЛюдЯм, видать, скуШно без праздника.
    Само иго вычеркнули, как оголтелую брехню, даже из школьных учебников, а эти чудаки празднуют его окончание.
    ++++++++++
    "Дураков не сеют, не жнут - сами родятся." (русская пословица)
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    Анонимно 19 дек
    И вот чего смешно. В стане этот праздник не признали. Вот чудаки то!!!
    Таким образом, местные "чингизиды", отказались от собственной истории, которая вся и завязана у них на этом абстрактном иге.

    Раз у ига конец не нашли даже в этом заинтересованные становые академики, то и начала у ига тоже никогда и не было.
    Поэтому эту всю оголтелую брехню про иго и вычеркнули из школьных учебников.
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    Нашли что писать. Стояние на Угре - это один из самых мелких эпизодов противостояния регионов и центральной власти в Золотой орде во время ее распада. Основными силами регионов были: Крымское и Сибирское ханства, Ногайская орда. Это они постоянно нападали на Сарай и в конце концов разбили ненавистную центральную власть в Сарае. А что было на Угре - стояли, стояли и ушли. При этом московитские войска пришли туда по требованию Крымского хана, Москва НИКОГДА НЕ ВОЕВАЛ С САРАЕМ. Когда под натиском регионов центральная власть распалась, все объявили себя отдельными независимыми государствами, все улусы орды, кроме одного - Московского улуса. Они пальцем на палец не ударили, чтоб избавиться от власти Сарая, им эта свобода упала на голову когда они на это вообще не расчитывали. Да и побоялись ее получить. Признали вместо Сарая новой столицей Бахчасарай и продолжали платить ясак в том же объеме, сколько раньше платили Сараю. А другие улусы (Сибирский, Казанский, Астраханский, Ногайский, Кипчако-Северокавказский - перестали платить). Лучше поступили в 90-х годах бывшие республики СССР. Когда РСФСР, Украина, Белоруссия в Беловежской пуще развалили СССР, не нашлось ни одной республики, которая не воспользовалась бы этим случаем, все объявили себя независимыми. А трусливая Московия, единственный улус Золотой орды, который в конце 16 века побоялся объявить себя отдельным независимым государством.
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  • Анонимно 20 дек
    Сегодня нам объясняют, что «монгольское иго» кончилось в 1481 году, после так называемого стояния на Угре, когда Иван III вышел с войском навстречу «монгольскому» хану Ахмату. Встретившись и простояв друг против друга некоторое время, они без боя разошлись

    Но посмотрим, что же написано в летописи. Сообщается, что В ТОМ ЖЕ 1481 году царь Иван Шибанский с 15 тысячами казаков напал на Ахмата, ворвался в его «вежу» и убил его .

    Любопытно, что, совершив столь важное дело, царь Иван Шибанский отправляет радостную весть царю Ивану Ивановичу и БЕССЛЕДНО исчезает со страниц русской истории.

    Наш комментарий. Иван Шибанский — это и есть сам царь Иван III. Но в таком случае Иван III оказывается ХАНОМ Орды. ...Как мы видим, он победил в междоусобной борьбе внутри Орды.

    Победив Ахмата, царь-хан Иван III в следующем году разбивает казанского царя-хана Абреима. Еще через год он покоряет всю Южную Сибирь, вплоть до Оби. Далее покоряет Новгород, а через несколько лет — Вятку.
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    Анонимно 22 дек
    Берите выше покоряет Космическую Тартарию., и встречает там Рюриковичей.
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    Анонимно 22 дек
    И самый смех в том, что и там, никаких монгол-татар по дороге так и попалось.
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  • Анонимно 22 дек
    "Источник, гораздый на выдумки, «Казанская история»..." ВО КАК!!! т.е. Булат Раимович Рахимзянов — историк, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук считает , что "Казанской истории" ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ???!!! Это он лица всей АН РТ так говорит или это его личное мнение?
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  • Анонимно 22 дек
    О чём препираетесь?
    На мосточке утром рано Повстречались, было дело, Два упёртые барана - Один чёрный, другой белый. Шаткий узенький мосточек - Разойтись нельзя никак. Отступать никто не хочет.
    ...Или два хана?! Нет, нет, один из них всё таки "князь" с красным дипломом!)))
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    Анонимно 22 дек
    Ну, пустопорожняя болтовня.
    В очередной раз только и доказали, что в все иноземцы старались, чтобы у русских было огромное и сильное государство.
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    Анонимно 23 дек
    Появляютсяся на свет,и уходят с удовлетворением, оно сильное и огромное, и население гордое, на Угре стояли ,Париж, Берлин брали, ну не швейцарцы же там ,какие то , те живут , как в последний раз, им всё вкусно поесть, да сладко поспать.А народ, должен заботиться о величии страны, о её грандиозных масштабах, своих испытаниях, "от терний к звёздам", чтобы не пропадало и другим посоветовать, тем же швейцарцам, не "заморачиваться " узостью мышления, а строить великое "завтра", как оракулы предсказывают будущее за Россией!
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  • Анонимно 29 дек
    Форум даже интереснее, чем статья!
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