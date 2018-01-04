Александр Храмихин: «Рассчитываю посетить новые страны и получить свежие ощущения»

Чего жду от 2018-го: директор Solo Office Interiors надеется, что и следующий год пройдет под знаком технологий и путешествий

«Реальное время» опросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников о том, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Александр Храмихин, директор «Соло Офис» (Solo Office Interiors) впечатлен тем невероятным техническим прогрессом, который разворачивается на наших глазах, и с нетерпением ждет, как он продолжит свое развитие.