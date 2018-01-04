Александр Храмихин: «Рассчитываю посетить новые страны и получить свежие ощущения»
Чего жду от 2018-го: директор Solo Office Interiors надеется, что и следующий год пройдет под знаком технологий и путешествий
«Реальное время» опросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников о том, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Александр Храмихин, директор «Соло Офис» (Solo Office Interiors) впечатлен тем невероятным техническим прогрессом, который разворачивается на наших глазах, и с нетерпением ждет, как он продолжит свое развитие.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили в минувшем году.
В 2017 году впервые удалось посетить Японию. Это другой мир. Очень познавательно, интересно и необычно. Второе событие, которое запомнилось мне, это, наверное, фантастический взлет криптовалют (биткоина, как самой известной, но и других валют, например Dash, показавшей годовой рост в 7000%). А третье событие — это приземление первой ступени Falcon-9 и презентация грузовика «Тесла» от Илона Маска. Будущее уже совсем рядом!
- Чего в новом году вы ждете для своего дела, своей семьи и себя лично, а также для нашей страны?
Мне очень любопытно, как дальше будет происходить технологический прорыв в области электрического транспорта и систем автономного управления им.
Прорывы будут и в деле, нашей команде нужно будет активно учиться и развиваться, потому как заказчики становятся более требовательными, теперь в качестве конечной цели они указывают, чтобы здание офиса удовлетворяло экологическим сертификатам LEED, BREEAM, а это без применений новых материалов затруднительно. Если компания внедряет у себя гибкий (agile) офис на поддержке scrum-процессов, то это также требует другого зонирования офисного пространства, создания разнообразных зон для сосредоточения и командных коллабораций. Стремление к беспроводному офису требует определенных решений пространства, которые также меняют сложившиеся представления об офисе.
Что касается меня лично, рассчитываю в 2018-м посетить новые страны и получить свежие ощущения от них. Путешествия позволяют по-новому посмотреть на многие вещи и обратить внимание на, казалось бы, привычные моменты повседневной жизни. Пока планов на конкретные поездки нет. Но проверенные уголки старой Европы, такие как Франция и Великобритания, были бы хорошей целью!
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Надежда, упорство и выбор. Надежда — так как всегда хочется надеяться на лучшее, но нужно быть готовым к любому развитию событий; упорство — это необходимая составляющая любого бизнеса; выбор — мы часто оказываемся перед выбором того или иного варианта дальнейших действий. Желаю каждому делать этот выбор осознанно, честно и пусть даже с недалекой, но перспективой на будущее.
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