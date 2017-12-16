Греф не уступил бюджетников Удмуртии уральским банкирам

СМИ в Удмуртии сообщили о массовом переводе зарплат бюджетников в банк из Екатеринбурга

СМИ в Удмуртии сообщили о массовом переводе зарплат бюджетников в банк из другого региона — УБРиР, связанный с одним из богатейших бизнесменов России. Указания поменять оператора зарплатных проектов руководителям больниц и образовательных учреждений якобы поступают от чиновников регионального правительства. Сейчас большую часть бюджетников в Удмуртии обслуживает Сбербанк, некоторая доля на рынке есть также у «Ижкомбанка». Работники местных медучреждений не подтвердили «Реальному времени» информацию о смене оператора. В самом УБРиР говорят, что работают с зарплатами населения в Удмуртии уже 10 лет: количество клиентов в регионе растет, но этот процесс — естественный.

«Настоятельную просьбу» слышали не все

Информация о массовом переводе работников бюджетных учреждений Удмуртии на зарплатные проекты «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР, зарегистрирован в Екатеринбурге) появилась в местных СМИ. По данным издания «Своедело», «настоятельные просьбы» о переходе на обслуживание УБРиР, сопровождающиеся «угрозой увольнения в случае невыполнения», были доведены до руководства ряда учреждений здравоохранения и образования. Кто именно якобы отдавал эти указания — не сообщается, издание лишь уточняет, что они исходят «с уровня профильных министров и вице-премьеров» республики.

Также издание пишет, что директиву неназванных чиновников исполнили или готовятся исполнить несколько больниц Ижевска, Воткинска, Можги, Ижевский индустриальный техникум и другие учреждения.

Информация о массовом переводе работников бюджетных учреждений Удмуртии на зарплатные проекты «Уральского банка реконструкции и развития» появилась в местных СМИ. Фото wrema.ru

Работник одного из медицинских учреждений Ижевска рассказал «Реальному времени», что сейчас бюджетники в республике пользуются картами Сбербанка и местного «Ижкомбанка» (см. справку). В последнее время, говорит он, часть персонала руководство собиралось перевести на обслуживание банка ВТБ. Непосредственно учреждение, в котором работает собеседник, обслуживает Сбербанк. Около месяца назад стандартные зарплатные карты работников заменили на карты Сбербанка отечественной платежной системы «Мир». Зарплаты на них начнут начисляться с января 2018 года. Однако о переходе в УБРиР, а тем более под угрозой увольнений, в учреждении никто не слышал. Не знают об этом и несколько других работников системы здравоохранения.

Отметим, что крупнейший акционер УБРиР Игорь Алтушкин входит в список 200 богатейших людей России по версии Forbes. Алтушкин — основатель «Русской медной компании» — одного из крупнейших в России производителя меди.



«В настоящее время зарплатными клиентами Сбербанка являются более 90% лечебных учреждений Минздрава Удмуртии. Массового оттока среди этой категории клиентов в Сбербанке в настоящее время не наблюдается», — сказали в пресс-службе финансовой банка.



В «Ижкомбанке» тоже не отмечают сокращения количества зарплатных счетов. С марта 2017 года клиентам выдано почти 40 тыс. карт системы «Мир» — в первую очередь работникам бюджетных организаций. «В течение всего года «Ижкомбанк» фиксирует рост спроса на услуги — как со стороны корпоративных клиентов, так и со стороны физических лиц, обслуживаемых в банке как участники зарплатного проекта. Услугами банка воспользовались более 11 тыс. корпоративных клиентов», — сообщили в пресс-службе «Ижкомбанка».



Крупнейший акционер УБРиР Игорь Алтушкин входит в список 200 богатейших людей России по версии Forbes. Фото ura.ru



В УБРиР говорят, что работают с зарплатами населения в Удмуртии давно, но ни о каком массовом переводе счетов речи не идет. «Уральский банк реконструкции и развития» обслуживает жителей и предприятия Удмуртии в течение десяти лет и занимает существенную долю на рынке банковских услуг региона. Одним из наиболее привлекательных по условиям и сервису продуктов банка для корпоративных клиентов является зарплатный проект», — ответили в пресс-службе УБРиР.

По словам представителей банка, он имеет широкую партнерскую сеть: к примеру, в банкоматах «Альфа-Банка» клиенты могут обслуживаться на тех же условиях, что и в самом УБРиР. «За последние 2 года количество компаний в Удмуртии, выбравших зарплатный проект УБРиР, выросло в три раза, что указывает на доверие корпоративных клиентов к нам. При этом переход того или иного предприятия на обслуживание из одной компании в другую на любом рынке — абсолютно естественный процесс», — сказали в пресс-службе банка.



Ответ от правительства Удмуртии на момент публикации получен не был. «Ижкомбанк» на запрос также не ответил.

Привлекательная группа

Удмуртский «Ижкомбанк» — один из двух местных банков, оставшихся в регионе (помимо «БыстроБанка»), — летом собирался увеличить основной капитал на 50 млн рублей, но этого не произошло. В августе агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг банка до уровня ruB+, что отражает низкую финансовую надежность. По данным агентства, за год, с июля 2016 года по июль нынешнего, доля безнадежных ссуд в совокупном портфеле «Ижкомбанка» выросла на 3,6% и достигла 7,1%.

Кроме того, «Эксперт РА» дало негативную оценку применяемой банком практике снижения резервов — в случае обесценения обеспечения по ссудам это может оказать давление на нормативы по капиталу. Агентство упомянуло также повышенную зависимость от средств физлиц и индивидуальных предпринимателей: для «Ижкомбанка» они являются основным источником фондирования.

Удмуртский «Ижкомбанк» — один из двух местных банков, оставшихся в регионе (помимо «БыстроБанка»), — летом собирался увеличить основной капитал на 50 млн рублей, но этого не произошло. Фото udm-info.ru



Что касается УБРиР, то для него, как и для любого банка, зарплаты населения — это хороший источник ресурсной базы и дополнительного заработка. По словам экспертов, бюджетники — привлекательная группа клиентов. Она дает банкам стабильный и предсказуемый оборот, а также возможность зарабатывать на обслуживании счетов.

Артем Малютин