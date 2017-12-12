Конституция России: тысячи авторов, личные правки Ельцина и особое отношение к республикам
«Реальное время» рассказывает о 10 важных и интересных фактах об основном законе страны
12 декабря в России отмечают День Конституции РФ — именно в этот день на всеобщем референдуме приняли действующую версию основного закона страны. Как создавалась действующая Конституция РФ, сколько подобных документов в России было до нее, какую роль в создании нынешней Конституции сыграл Татарстан, как можно изменить основной закон страны и сколько раз Конституция летала в космос — рассказывает «Реальное время».
- Действующая Конституция России — пятая по счету
Первой Конституцией можно считать документ, принятый 10 июля 1918 года на заседании V Всероссийского съезда Советов. Документ назывался «Конституция (Основной закон) РСФСР», а наиболее примечательным его положением было лишение политических прав «лиц, живущих на нетрудовые доходы». Такие люди, в частности, не могли участвовать в выборах в высший орган власти, Всероссийский съезд советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов.
В январе 1924 года была принята уже Конституция Союза ССР. Третья, «сталинская» Конституция вышла 5 декабря 1936 года при Иосифе Сталине, который непосредственно участвовал в ее создании. Этот вариант основного закона до сих пор многими считается самым демократическим. Он предоставлял всем гражданам СССР равные права: в частности, избирательное право, право на образование, право на труд и отдых.
Четвертая Конституция была принята 7 октября 1977 года при Леониде Брежневе. Этот документ неоднократно редактировался, но наиболее значимые поправки внесли только к 1990 году — они легализовывали частную собственность и вводили должность президента СССР.
- Авторами действующей Конституции РФ считаются более тысячи человек
Ее разработка длилась 42 месяца. В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 года в Конституцию было внесено более 400 поправок. При этом президент Борис Ельцин собственноручно внес 15 поправок уже в готовый проект Конституции.
Борис Ельцин собственноручно внес 15 поправок уже в готовый проект Конституции. Фото Михаила Козловского
Всего с 1990-го по 1993 год предлагалось около 20 различных ее проектов. Самые знаковые из них — проект Конституционной комиссии, проект академика Андрея Сахарова, проект Алексеева — Собчака и «вариант ноль», подготовленный рабочей группой под руководством Сергея Шахрая. В 1993 году появился общий проект Шахрая — Собчака — Алексеева.
- На референдум пришли чуть больше половины граждан страны
Конституцию РФ приняли на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 года, на который пришли 54,8% граждан. Из них за принятие Конституции РФ высказались 58,4%, против — 41,6%. 25 декабря 1993 года текст Конституции РФ был официально опубликован и она вступила в силу.
- Татарстан вышел из числа разработчиков Конституции РФ
Еще 24 июня республика отозвала свою делегацию из Конституционного совещания из-за «игнорирования им законодательной инициативы Республики Татарстан о новом видении федерализма в России». К тому моменту у Татарстана уже действовала своя Конституция, принятая за полгода до этого, 6 ноября 1992 года.
12 декабря 1993 года в республике была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей (менее 15%). Так, в Актанышском районе на избирательные участки пришли всего три человека.
Основной закон страны не только допустил существование отдельной Конституции Татарстана, но и определил наличие подобных документов у каждой республики в составе Российской Федерации. Фото Михаила Козловского
- У республик в составе России должны быть свои конституции
Тем не менее основной закон страны не только допустил существование отдельной Конституции Татарстана, но и определил наличие подобных документов у каждой республики в составе Российской Федерации. Это следует из статьи 66 основного документа страны, где говорится, что «статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией республики». Так что призывы отказаться от Конституции РТ вступают в противоречие с Конституцией РФ.
- Более трети россиян никогда не читали Конституцию РФ
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром». При этом 27% респондентов заявили, что читали основной документ страны, но ничего не помнят. Почти столько же (25%) довольно плохо помнят, о чем в ней говорится. Только каждый десятый (11%) довольно хорошо помнит содержание основного закона.
По данным «Левада-Центра», 32% россиян считают, что власти соблюдают Конституцию страны. Противоположной точки зрения придерживаются 14%, а 40% считают, что власти соблюдают Конституцию лишь отчасти.
- Раньше День Конституции был выходным днем
Так было на протяжении 12 лет, пока Госдума в 2004 году не внесла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Начиная с 2005 года День Конституции России причислен к памятным датам и является рабочим днем для всех граждан РФ.
Согласно все тому же опросу «Левада-Центра», только 66% россиян знают, что День Конституции отмечают 12 декабря.
Конституция России дважды побывала в космосе. Фото dw.com
- Более половины россиян считают необходимым внести изменения в Конституцию РФ
Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Среди поправок, которые граждане хотели бы внести в Конституцию, — прописать минимальный размер оплаты труда, пенсии и сроки их выплат (10%), обозначить норму о бесплатном, доступном здравоохранении и таком же образовании (по 5%), зафиксировать наказание за коррупцию, прописать нормы о повышении детских пособий и выплат нуждающимся семьям, социальную политику (по 4%).
- Конституцию можно изменить, но это не так просто
Согласно статье 134 Конституции, поправки в этот документ могут вноситься согласно предложениям президента России, Совета Федерации, Госдумы, правительства, законодательных органов в субъектах Федерации и по инициативе группы, численностью не менее одной пятой от состава Совета Федерации или Госдумы.
При этом положения глав 1, 2 и 9, в которых говорится об основах конституционного строя, правах и свободах человека, а также порядке внесения поправок в Конституцию, Федеральное собрание пересмотреть не может. Для этого надо созывать Конституционное собрание РФ. Оно либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование.
В 2009 году в Конституцию были внесены поправки, касающиеся сроков полномочий президента страны и Государственной думы. Внесенные по инициативе Дмитрия Медведева, действующего на тот момент главы государства, поправки предписывали увеличить срок полномочий президента с 4 до 6 лет, а депутатов Госдумы — с 4 до 5 лет.
В 2014 году в Конституцию внесли изменения в связи с включением в состав России Республики Крым и Севастополя
Ранее в Конституцию вносились поправки, касающиеся укрупнения субъектов Федерации. Их количество сократилось с 89 до 83. Кроме того, в 2014 году в Конституцию внесли изменения в связи с включением в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
- Конституция России дважды побывала в космосе
В 1999 году один экземпляр отправился на космическую станцию «Мир». В 2005 году другая брошюра находилась на борту МКС. «Полет» главного закона страны в общей сложности составил 329 дней.
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