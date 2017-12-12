Конституция России: тысячи авторов, личные правки Ельцина и особое отношение к республикам

12 декабря в России отмечают День Конституции РФ — именно в этот день на всеобщем референдуме приняли действующую версию основного закона страны. Как создавалась действующая Конституция РФ, сколько подобных документов в России было до нее, какую роль в создании нынешней Конституции сыграл Татарстан, как можно изменить основной закон страны и сколько раз Конституция летала в космос — рассказывает «Реальное время».

