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Рояль и актер: конструктивный диалог

07:00, 09.12.2017 16

Даниил Спиваковский и Евгений Борец создали общий продукт

Рояль и актер: конструктивный диалог Фото: Максим Платонов

В Казанской ратуше начался третий сезон джазового фестиваля Hotel de ville. На первом концерте сезона в зале был аншлаг, несмотря на довольно-таки большую по казанским меркам цену билетов. Программа для старта феста была выбрана не совсем обычная. Подробности — в материале «Реального времени».

Зал Шаляпина и Рахманинова

Белый зал в Казанской ратуше, а точнее все же было бы говорить белая зала, — место культовое. Здесь выступали и Рахманинов, и Скрябин, и Федор Шаляпин. Естественно, это было в те времена, когда в здании находилось Дворянское собрание. От него практически ничего не осталось, разве две скульптуры на лестнице, именуемые в старинной описи «китаец и китайца». После реконструкции зал стал буржуазно-гламурным и изобилует позолотой. Увы, реконструкция сказалась и на акустике.

Впрочем, в советские времена в бывшем Дворянском собрании тоже кипела культурная жизнь. Как минимум здесь показывались кинофильмы. Как максимум — играл оркестр Олега Лундстрема, привлекавший сюда молодых и не очень казанцев, поклонников новомодной музыки — джаза. О том, что в белом зале звучал джаз напомнила зрителям директор джазового фестиваля Дина Латфуллина, она же директор ратуши, открывая фестиваль этого года.

Джазовый фестиваль в Казанской ратуше, существующий третий сезон, перед своим первым сезоном на пресс-конференции был заявлен как нечто амбициозное, что сможет «затмить Шаляпинский фестиваль». Пока этого, естественно, не произошло, подобное же заявление можно рассматривать как шутку. Не совсем удачную.

Белый зал в Казанской ратуше — место культовое. Здесь выступали и Рахманинов, и Скрябин, и Федор Шаляпин

Тем не менее фестиваль в Казанской ратуше снискал своих поклонников, и вчерашнее начало третьего сезона выглядело вполне достойно. Публике, купивший билеты по цене от 1600 до 2500 рублей, была представлена программа, в которой встретились джазовый пианист и композитор Евгений Борец и драматический актер Даниил Спиваковский.

Дуэль и диалог в одном флаконе

Спектакль, автором музыки к которому явился Евгений Борец, он же вчера выступил и в качестве пианиста, называется «Диалоги: концерт для рояля и актера». В качестве актера можно было видеть Даниила Спиваковского, о котором стоит сказать, что он в последнее время полюбил чтецкие программы, недавно в зале филармонии казанцы могли слышать в его исполнении гоголевскую «Шинель».

В принципе, жанр, где участвует и музыкант, и чтец трудно назвать новым. Он берет начало от популярной некогда мелодекламации, а в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века трансформируется — и актер, и музыкант получают свою «сольную партию».

В принципе, если копнуть глубже, то истоки подобного чтения на эстраде можно найти и в позапрошлом веке. Например, знаменитый поэтический цикл Аполлона Григорьева «Цыганская венгерка» написан именно так, и чтец, и гитарист в нем — равноправные участники трагического, рокового диалога. И таких примеров можно привести много. Ведь, как известно, новое — это хорошо забытое старое.

«Диалоги», представленные вчера в Казанской ратуше, интересны тем, что в них встретились два неординарных артиста — некогда казанец, харизматичный виртуоз Евгений Борец и Даниил Спиваковский. Борец исполняет собственную музыку, изящно импровизирует, а Спиваковский читает Курта Воннегута, Александра Куприна, Сергея Довлатова, Михаила Зощенко. Выбор литературной основы безупречен.

Борец исполняет собственную музыку, изящно импровизирует

Впрочем, импровизируют они оба, оба купаются в тексте и в музыке, заражая зал каким-то бесшабашным весельем. Белый рояль, за которым сидит Евгений Борец, становится центром притяжения для зала. Актер и музыкант ведут диалог, они словно подкалывают друг друга, они ведут своеобразную дуэль. Они — равноправные партнеры.

Кстати, о дуэли. Музыка, которую написал к спектаклю Борец, изящна и остроумна, например, в сцене дуэли двух персонажей, о которых рассказывает Спиваковский, Борец начинает играть вариации на тему арии Ленского из второго акта «Евгения Онегина», арии, которая предваряет роковую дуэль. И таких находок в спектакле множество.

Спиваковский — мастер перевоплощения, два кита, на которых держится исполнение чтецких программ — видение и общение с залом — существуют у него в идеальном состоянии. Спиваковский перевоплощается за какие-то доли секунды, он бесконечно заразителен, что, несомненно, важно для чтеца.

Музыка и слово дополняют друг друга, и рождается спектакль, в основе которого, как это принято в джазе, лежит импровизация (хотя мы понимаем, что у исполнителей все выверено), но мы верим в эту импровизационную стихию, потому что чувствуем внутреннюю свободу пианиста и актера. Третий сезон джазового фестиваля начался весьма успешно. Посмотрим, каким будет продолжение.


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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Татьяна Мамаева, фото Максима Платонова
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 09 дек
    Мимика у него не меняется вообще
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  • Анонимно 09 дек
    Это пиво в бокалах?
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    Анонимно 09 дек
    Это чтоб не скучно было слушать
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    Анонимно 09 дек
    Это квас)
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  • Анонимно 09 дек
    Был там, очень интересно было
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    Анонимно 09 дек
    За сколько купили билет?
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  • Анонимно 09 дек
    Я бы сейчас просто рояль послушала бы
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  • Анонимно 09 дек
    Билеты дороговаты
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    Анонимно 09 дек
    Какая стоимость?
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    Анонимно 09 дек
    Не знаю, дорого написано же)))
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  • Анонимно 09 дек
    Девушки в платьях это красиво и женственно
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    Анонимно 09 дек
    Да ладно?!
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  • Анонимно 09 дек
    Красиво написано как все было, уж представила себя на минутку там
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  • Анонимно 09 дек
    Актер на высоте
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    Анонимно 09 дек
    Должен быть таким, иначе не интересно будет его смотреть
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  • Анонимно 10 дек
    Они были прекрасны. Давно не получала такого удовольствия просто от текста. Музыка, конечно, тому способствовала )
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Новости

10:43 МСК
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