Рояль и актер: конструктивный диалог
Даниил Спиваковский и Евгений Борец создали общий продукт
В Казанской ратуше начался третий сезон джазового фестиваля Hotel de ville. На первом концерте сезона в зале был аншлаг, несмотря на довольно-таки большую по казанским меркам цену билетов. Программа для старта феста была выбрана не совсем обычная. Подробности — в материале «Реального времени».
Зал Шаляпина и Рахманинова
Белый зал в Казанской ратуше, а точнее все же было бы говорить белая зала, — место культовое. Здесь выступали и Рахманинов, и Скрябин, и Федор Шаляпин. Естественно, это было в те времена, когда в здании находилось Дворянское собрание. От него практически ничего не осталось, разве две скульптуры на лестнице, именуемые в старинной описи «китаец и китайца». После реконструкции зал стал буржуазно-гламурным и изобилует позолотой. Увы, реконструкция сказалась и на акустике.
Впрочем, в советские времена в бывшем Дворянском собрании тоже кипела культурная жизнь. Как минимум здесь показывались кинофильмы. Как максимум — играл оркестр Олега Лундстрема, привлекавший сюда молодых и не очень казанцев, поклонников новомодной музыки — джаза. О том, что в белом зале звучал джаз напомнила зрителям директор джазового фестиваля Дина Латфуллина, она же директор ратуши, открывая фестиваль этого года.
Джазовый фестиваль в Казанской ратуше, существующий третий сезон, перед своим первым сезоном на пресс-конференции был заявлен как нечто амбициозное, что сможет «затмить Шаляпинский фестиваль». Пока этого, естественно, не произошло, подобное же заявление можно рассматривать как шутку. Не совсем удачную.
Тем не менее фестиваль в Казанской ратуше снискал своих поклонников, и вчерашнее начало третьего сезона выглядело вполне достойно. Публике, купивший билеты по цене от 1600 до 2500 рублей, была представлена программа, в которой встретились джазовый пианист и композитор Евгений Борец и драматический актер Даниил Спиваковский.
Дуэль и диалог в одном флаконе
Спектакль, автором музыки к которому явился Евгений Борец, он же вчера выступил и в качестве пианиста, называется «Диалоги: концерт для рояля и актера». В качестве актера можно было видеть Даниила Спиваковского, о котором стоит сказать, что он в последнее время полюбил чтецкие программы, недавно в зале филармонии казанцы могли слышать в его исполнении гоголевскую «Шинель».
В принципе, жанр, где участвует и музыкант, и чтец трудно назвать новым. Он берет начало от популярной некогда мелодекламации, а в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века трансформируется — и актер, и музыкант получают свою «сольную партию».
В принципе, если копнуть глубже, то истоки подобного чтения на эстраде можно найти и в позапрошлом веке. Например, знаменитый поэтический цикл Аполлона Григорьева «Цыганская венгерка» написан именно так, и чтец, и гитарист в нем — равноправные участники трагического, рокового диалога. И таких примеров можно привести много. Ведь, как известно, новое — это хорошо забытое старое.
«Диалоги», представленные вчера в Казанской ратуше, интересны тем, что в них встретились два неординарных артиста — некогда казанец, харизматичный виртуоз Евгений Борец и Даниил Спиваковский. Борец исполняет собственную музыку, изящно импровизирует, а Спиваковский читает Курта Воннегута, Александра Куприна, Сергея Довлатова, Михаила Зощенко. Выбор литературной основы безупречен.
Впрочем, импровизируют они оба, оба купаются в тексте и в музыке, заражая зал каким-то бесшабашным весельем. Белый рояль, за которым сидит Евгений Борец, становится центром притяжения для зала. Актер и музыкант ведут диалог, они словно подкалывают друг друга, они ведут своеобразную дуэль. Они — равноправные партнеры.
Кстати, о дуэли. Музыка, которую написал к спектаклю Борец, изящна и остроумна, например, в сцене дуэли двух персонажей, о которых рассказывает Спиваковский, Борец начинает играть вариации на тему арии Ленского из второго акта «Евгения Онегина», арии, которая предваряет роковую дуэль. И таких находок в спектакле множество.
Спиваковский — мастер перевоплощения, два кита, на которых держится исполнение чтецких программ — видение и общение с залом — существуют у него в идеальном состоянии. Спиваковский перевоплощается за какие-то доли секунды, он бесконечно заразителен, что, несомненно, важно для чтеца.
Музыка и слово дополняют друг друга, и рождается спектакль, в основе которого, как это принято в джазе, лежит импровизация (хотя мы понимаем, что у исполнителей все выверено), но мы верим в эту импровизационную стихию, потому что чувствуем внутреннюю свободу пианиста и актера. Третий сезон джазового фестиваля начался весьма успешно. Посмотрим, каким будет продолжение.
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