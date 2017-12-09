Рояль и актер: конструктивный диалог

Даниил Спиваковский и Евгений Борец создали общий продукт

Фото: Максим Платонов

В Казанской ратуше начался третий сезон джазового фестиваля Hotel de ville. На первом концерте сезона в зале был аншлаг, несмотря на довольно-таки большую по казанским меркам цену билетов. Программа для старта феста была выбрана не совсем обычная. Подробности — в материале «Реального времени».



Зал Шаляпина и Рахманинова

Белый зал в Казанской ратуше, а точнее все же было бы говорить белая зала, — место культовое. Здесь выступали и Рахманинов, и Скрябин, и Федор Шаляпин. Естественно, это было в те времена, когда в здании находилось Дворянское собрание. От него практически ничего не осталось, разве две скульптуры на лестнице, именуемые в старинной описи «китаец и китайца». После реконструкции зал стал буржуазно-гламурным и изобилует позолотой. Увы, реконструкция сказалась и на акустике.

Впрочем, в советские времена в бывшем Дворянском собрании тоже кипела культурная жизнь. Как минимум здесь показывались кинофильмы. Как максимум — играл оркестр Олега Лундстрема, привлекавший сюда молодых и не очень казанцев, поклонников новомодной музыки — джаза. О том, что в белом зале звучал джаз напомнила зрителям директор джазового фестиваля Дина Латфуллина, она же директор ратуши, открывая фестиваль этого года.

Джазовый фестиваль в Казанской ратуше, существующий третий сезон, перед своим первым сезоном на пресс-конференции был заявлен как нечто амбициозное, что сможет «затмить Шаляпинский фестиваль». Пока этого, естественно, не произошло, подобное же заявление можно рассматривать как шутку. Не совсем удачную.

Белый зал в Казанской ратуше — место культовое. Здесь выступали и Рахманинов, и Скрябин, и Федор Шаляпин



Тем не менее фестиваль в Казанской ратуше снискал своих поклонников, и вчерашнее начало третьего сезона выглядело вполне достойно. Публике, купивший билеты по цене от 1600 до 2500 рублей, была представлена программа, в которой встретились джазовый пианист и композитор Евгений Борец и драматический актер Даниил Спиваковский.

Дуэль и диалог в одном флаконе

Спектакль, автором музыки к которому явился Евгений Борец, он же вчера выступил и в качестве пианиста, называется «Диалоги: концерт для рояля и актера». В качестве актера можно было видеть Даниила Спиваковского, о котором стоит сказать, что он в последнее время полюбил чтецкие программы, недавно в зале филармонии казанцы могли слышать в его исполнении гоголевскую «Шинель».

В принципе, жанр, где участвует и музыкант, и чтец трудно назвать новым. Он берет начало от популярной некогда мелодекламации, а в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века трансформируется — и актер, и музыкант получают свою «сольную партию».

В принципе, если копнуть глубже, то истоки подобного чтения на эстраде можно найти и в позапрошлом веке. Например, знаменитый поэтический цикл Аполлона Григорьева «Цыганская венгерка» написан именно так, и чтец, и гитарист в нем — равноправные участники трагического, рокового диалога. И таких примеров можно привести много. Ведь, как известно, новое — это хорошо забытое старое.

«Диалоги», представленные вчера в Казанской ратуше, интересны тем, что в них встретились два неординарных артиста — некогда казанец, харизматичный виртуоз Евгений Борец и Даниил Спиваковский. Борец исполняет собственную музыку, изящно импровизирует, а Спиваковский читает Курта Воннегута, Александра Куприна, Сергея Довлатова, Михаила Зощенко. Выбор литературной основы безупречен.

Борец исполняет собственную музыку, изящно импровизирует



Впрочем, импровизируют они оба, оба купаются в тексте и в музыке, заражая зал каким-то бесшабашным весельем. Белый рояль, за которым сидит Евгений Борец, становится центром притяжения для зала. Актер и музыкант ведут диалог, они словно подкалывают друг друга, они ведут своеобразную дуэль. Они — равноправные партнеры.

Кстати, о дуэли. Музыка, которую написал к спектаклю Борец, изящна и остроумна, например, в сцене дуэли двух персонажей, о которых рассказывает Спиваковский, Борец начинает играть вариации на тему арии Ленского из второго акта «Евгения Онегина», арии, которая предваряет роковую дуэль. И таких находок в спектакле множество.

Спиваковский — мастер перевоплощения, два кита, на которых держится исполнение чтецких программ — видение и общение с залом — существуют у него в идеальном состоянии. Спиваковский перевоплощается за какие-то доли секунды, он бесконечно заразителен, что, несомненно, важно для чтеца.

Музыка и слово дополняют друг друга, и рождается спектакль, в основе которого, как это принято в джазе, лежит импровизация (хотя мы понимаем, что у исполнителей все выверено), но мы верим в эту импровизационную стихию, потому что чувствуем внутреннюю свободу пианиста и актера. Третий сезон джазового фестиваля начался весьма успешно. Посмотрим, каким будет продолжение.





1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов