В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Ночью пройдут сильные дожди и ливни

Фото: Михаил Захаров

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, которые ожидаются на территории республики.

Вечером 14 мая, ночью и днем 15 мая местами по Татарстану и в Казани прогнозируется сильный ветер с порывами 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Также ожидаются грозы, в отдельных районах возможен град. Ночью пройдут сильные дожди и ливни.

Жителям республики рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности, избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.

Рената Валеева