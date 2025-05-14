В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Ночью пройдут сильные дожди и ливни
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, которые ожидаются на территории республики.
Вечером 14 мая, ночью и днем 15 мая местами по Татарстану и в Казани прогнозируется сильный ветер с порывами 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Также ожидаются грозы, в отдельных районах возможен град. Ночью пройдут сильные дожди и ливни.
Жителям республики рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности, избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.
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