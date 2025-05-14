В России запустят уроки по интернет-безопасности для школьников

Фото: Максим Платонов

«Авито» представил новый тренажер в рамках проекта «Урок цифры», который называется «Антифрод: что это такое и кто защищает пользователей в интернете». Этот проект организован при поддержке АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России.

В ходе урока школьники узнают о технологиях безопасности на цифровых платформах и о том, кто разрабатывает эти инструменты. Учащиеся научатся безопасно общаться, совершать покупки и помогать благотворительным организациям в интернете. За выполненные задания они будут получать виртуальные баллы, которые позже превратятся в реальные деньги для поддержки различных фондов, таких как «Рэй» (помощь бездомным животным) и «Обнаженные сердца» (помощь детям с аутизмом).

В рамках урока школьники познакомятся с работой антифрод-специалистов, таких как детективы, аналитики и ML-инженеры. Сюжет урока расскажет о группе детей, которые помогают представителю приюта для животных создать профиль на платформе объявлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Учебные материалы включают видеоролики и интерактивные задания для трех возрастных групп. Младшие школьники (1-4 классы) будут учиться основам безопасности через игровые задания, такие как создание надежных паролей. Ученики 5-9 классов изучат функции антифрод-систем на реальных примерах и отработают навыки анализа информации. Старшеклассники (10-11 классы) углубятся в машинное обучение и научатся выявлять уязвимости.

Школьники не только узнают о работе антифрод-систем, но и получат навыки личной безопасности в интернете. Они научатся распознавать манипуляции и противостоять им. За правильные ответы они смогут направить свои виртуальные баллы на помощь людям или животным.

