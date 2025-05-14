В Казани простились с первым замгубернатора Смоленской области

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в казанской мечети Аль-Марджани состоялась церемония прощания с первым заместителем губернатора Смоленской области Алмазом Ахметшиным, скончавшимся на 59-м году жизни.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени руководства республики выразил соболезнования родным, коллегам и друзьям Ахметшина. Он отметил опыт, энергию и профессионализм умершего, подчеркнув его вклад в развитие строительной отрасли.

— Он заслужил огромное уважение как великий строитель. Когда я был премьер-министром, мы понимали друг друга с полуслова. После его отъезда из Татарстана чувствовалось, что нам его не хватает, — сказал Мухаметшин.

Матвей Гавриков