В Госдуме одобрили введение единого патента для работы мигрантов в соседних регионах

Фото: Максим Платонов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предложенный правительством, который позволит мигрантам работать по единому патенту как в Москве и Московской области, так и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроект предусматривает возможность для иностранных граждан, получивших патент на работу в одном из указанных регионов, легально трудиться и на территории другого, а также дает работодателям право привлекать таких специалистов.

Обязательным условием для такой работы станет наличие соглашения между соответствующими субъектами об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента. Право заключать такие соглашения будет предоставлено высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для сохранения контроля за трудовой миграцией законопроект обязывает работодателя уведомлять территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности, если иностранный гражданин работает на территории двух субъектов.

Принятие законопроекта, по мнению правительства, позволит упростить процедуру трудоустройства для мигрантов в экономически связанных регионах и повысит эффективность использования трудовых ресурсов.

Напомним, что более 80% детей мигрантов, желающих обучаться в школах России, не будут зачислены.

Рената Валеева