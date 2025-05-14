Минниханов встретился с молодыми дипломатами стран ОИС в рамках KazanForum

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщила его пресс-служба.

Минниханов подчеркнул, что проведение Форума молодых дипломатов на полях KazanForum стало доброй традицией. Он отметил, что за время проведения мероприятия в нем приняли участие более 300 представителей из 40 стран, а Казань выступала столицей Глобальных форумов молодых дипломатов в 2022 и 2023 годах.

Развитие молодежной дипломатии является приоритетом молодежной политики Татарстана, подчеркнул Минниханов. Он отметил многолетний положительный опыт республики в диалоге молодежи исламских стран, а также сотрудничество со странами БРИКС и ШОС на примере проектов Академии молодежной дипломатии.



Минниханов также отметил 30-летие Отделения международных отношений КФУ, подчеркнув, что около 40 его выпускников сегодня работают в системе МИД России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тема нынешнего Форума молодых дипломатов стран ОИС — «Дипломатия Победы».

— Тема очень актуальна и важна для каждого из нас, особенно в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломаты сыграли важную роль в объединении государств мира в борьбе с фашизмом и приближении Победы. Память о Великой Победе — это не только история, но и урок для будущих поколений, — подчеркнул Минниханов.

Начальник отдела Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков и председатель Совета молодых дипломатов МИД России Екатерина Акопян выразили благодарность руководству Татарстана за поддержку инициатив Совета молодых дипломатов и надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с республикой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по видеосвязи поприветствовал участников IX Казанского форума молодых дипломатов стран ОИС.



Рената Валеева