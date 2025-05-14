Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с ОАЭ в сфере торговли, инвестиций и исламского банкинга

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о заинтересованности республики в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это заявление прозвучало на встрече с замминистра экономики ОАЭ Абдуллахом Аль-Салехом, которая состоялась в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».

Минниханов отметил динамичное развитие связей между Татарстаном и ОАЭ в контексте дружественных российско-эмиратских отношений.

Раис республики подчеркнул, что визит президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна в Казань на саммит БРИКС стал большой честью для Татарстана.

— Мы всегда чувствуем его поддержку нашего взаимодействия, реализации совместных проектов, — подчеркнул Минниханов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он отметил активное участие Татарстана в развитии сотрудничества между Россией и ОАЭ, включая обмен делегациями, укрепление связей между промышленными предприятиями и деятельность представительства Татарстана в Дубае. Налажено прямое авиасообщение между Казанью и городами ОАЭ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения номенклатуры и объемов взаимной торговли, обмена опытом в сфере инвестиций, исламского банкинга и индустрии халяль.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Рената Валеева