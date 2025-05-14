В Казани ограничат движение транспорта на время проведения велоквеста

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Комитет по транспорту исполнительного комитета Казани ввел временные ограничения движения и парковки транспортных средств 14 июня 2025 года с 7.00 до 12.00 для обеспечения безопасности во время проведения велоквеста.

Ограничения затронут участки улиц Пролетарской, Декабристов, С.Хакима, Бондаренко, Волгоградской, а также велодорожку по ул. Декабристов и парковку перед Центром семьи «Казань».

Информация о запретах будет размещена на официальных порталах Министерства транспорта Татарстана, органов местного самоуправления Казани и портале правовой информации Татарстана. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома города И.С. Шакирова.

Матвей Гавриков