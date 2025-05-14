Госдума в ускоренном порядке рассмотрит законопроект о платном обучении в вузах

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ускорить принятие законопроекта о введении госрегулирования приема в вузы на платное обучение. Об этом он заявил на пленарном заседании, где документ вынесен на рассмотрение.

— Сегодняшний закон — он очень важный. Нам надо его принять как можно быстрее. Переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело, об этом речь идет, — передает его слова РИА «Новости».

По словам спикера Госдумы, ускоренное принятие закона позволит Министерству науки и высшего образования уже в текущем году приступить к реализации необходимых мер.

Законопроект содержит поправки к закону об образовании и предлагает закрепить за правительством полномочия по установлению объемов приема в вузы на платной основе, а также утверждению порядка и сроков определения указанного объема.

Серьезную обеспокоенность вызывает высокий процент отчисления студентов-медиков в России. По данным Минтруда, порядка 17% студентов медицинских вузов не завершают обучение.



Рената Валеева