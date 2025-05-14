Минниханов обсудил развитие международного сотрудничества с главой ТПП РФ и зарубежными делегатами

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным и руководителями зарубежных ТПП. Встреча состоялась в рамках XVI международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и V Международного форума Торгово-промышленных палат.



Минниханов приветствовал гостей, отметив, что KazanForum является хорошей возможностью для демонстрации торгово-промышленного и инвестиционного потенциала Татарстана. Он подчеркнул, что Торгово-промышленная палата России является надежным партнером республики в организации деловой программы мероприятий в Казани.

Раис Татарстана также обратил внимание на то, что в этом году в рамках форума обсуждаются вопросы развития промышленного туризма как нового направления взаимодействия со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал об истории развития форума, расширении географии зарубежных участников, в том числе из стран ОИС, и о программе V форума, проходящего в Казани 14-16 мая. Цель форума — укрепление деловых контактов и продвижение российских компаний на зарубежные рынки. В этом году в форуме принимают участие представители 40 ТПП, в том числе впервые приехали делегаты из Сенегала.

взято с сайта kremlin.ru

Генсекретарь Исламской палаты торговли и развития Юсеф Хасан Халави отметил эффективность площадки KazanForum как важной платформы для развития сотрудничества России и стран исламского мира.

В рамках встречи Минниханов вручил Сергею Катырину орден «Дуслык» за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и большой вклад в реализацию совместных проектов.

Рената Валеева