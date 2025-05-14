Депутаты хотят маркировать продукты с избытком сахара, жиров и калорий
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в правительство России законопроект, предлагающий размещать на продуктах питания предупреждения об избыточном содержании сахара, насыщенных жиров, калорий или натрия. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Законопроектом предлагается ввести обязательное размещение предупредительных знаков для продуктов питания по четырем направлениям — содержание калорий, содержание натрия, содержание насыщенных жиров, содержание сахара, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы подчеркивают, что питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и работоспособности человека, внося до 50% вклада в обеспечение здорового образа жизни. При этом нарушения питания являются причиной 30-50% случаев хронических неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет 2-го типа.
Предлагается, чтобы предупредительные знаки имели форму равносторонних шестиугольников с надписями «Избыток калорий», «Избыток сахара», «Избыток насыщенных жиров» или «Избыток натрия», выполненными прописными буквами белого цвета жирным, четким и легко читаемым шрифтом максимально крупного размера на черном фоне. При этом по каждому параметру в случае его превышения размещался бы свой знак.
Депутаты уверены, что предупредительные знаки помогут потребителям сделать более осознанный выбор продуктов питания.
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