Исполком Казани утвердил проведение фестиваля «Вкусная Казань»

Фото: Динар Фатыхов

Исполнительный комитет Казани утвердил проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» 12 и 13 июля 2025 года на площадке у Центра семьи «Казань» (ул. Сибгата Хакима, 4). Мероприятие будет проходить с 11.00 до 22.00.

Организацию фестиваля поручено обеспечить Комитету по развитию туризма города. Для поддержания порядка задействуют Управление МВД, скорую помощь и службы экстренного реагирования. Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя аппарата исполкома Казани Б.Р. Алеева.

Муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция парков и скверов» совместно с другими ведомствами предписано организовать уборку территории и вывоз мусора, а также обеспечить бесперебойное водоснабжение во время проведения мероприятия.

Матвей Гавриков