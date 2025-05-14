КГМУ представил передовые медицинские разработки на Kazanforum 2025

Фото: предоставлено пресс-службой КГМУ

Казанский государственный медицинский университет продемонстрировал свои инновационные разработки сразу на двух выставочных стендах Международного российско-исламского форума «Kazanforum 2025». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На объединенном стенде Минздрава представлен проект, посвященный биотехнологической платформе получения персонифицированного генно-клеточного препарата. Разработка предлагает безопасный и экономически эффективный способ получения аутологичного лейкоконцентрата, обогащенного терапевтическими генами, непосредственно из крови пациента.

Также на стенде Минздрава представлены:

фармацевтическая разработка геля Декспантенола офтальмологического 5% на основе гиалуроновой кислоты — средство для защиты от солнечного и компьютерного излучения, увлажнения слизистой глаза и использования в неблагоприятных погодных условиях, а также при сварочных работах;

мини-таблетки пропранолола для персонализированной терапии инфантильных гемангиом у детей. Мини-таблетки диаметром 3 мм обеспечивают точную дозировку пропранолола в соответствии с массой тела ребенка, что значительно упрощает применение препарата. Разрабатываемый препарат «Пропранолол, мини-таблетки ородиспергируемые» в дозировках 0,5 мг, 1 мг и 2 мг не имеет аналогов в России и за рубежом.

предоставлено пресс-службой КГМУ

На стенде Академии наук Татарстана КГМУ представил Республиканский центр липидологии для детей и взрослых. Центр является ключевым звеном в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, являющимися основной причиной смертности во всем мире.

В 2022 году был внедрен проект РУСИЧ — первое исследование по определению холестерина у детей в России. Центр готов к дальнейшему развитию международных научно-практических исследований по кардио— и фармакогенетике для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 13 по 18 мая. В мероприятии принимают участие представители более 100 стран. Главная тема форума в 2025 году — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества».

Рената Валеева