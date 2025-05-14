Зарубежный турпоток в Татарстан вырос на 37% в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Зарубежный турпоток в Татарстан по итогам 2024 года достиг 97 тыс. иностранных туристов, что на 37% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Турпоток в Татарстан в 2024 году составил 97 тыс. иностранных туристов. Этот показатель увеличился по сравнению с 2023 годом на 37%. Всему этому способствует развитое авиасообщение с рядом международных стран и доступные в том числе для мусульманской аудитории рейсы, — подчеркнул Кочуг.

По словам директора Центра развития международного туризма ЦСР, для дальнейшего наращивания туристического потока необходимо более точечно определять целевую иностранную аудиторию.

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 13 по 18 мая. В мероприятии принимают участие представители более 100 стран. Главная тема форума в 2025 году — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества».

Рената Валеева