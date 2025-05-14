В России предложили вернуть производственную гимнастику на предприятиях

Фото: Олег Тихонов

В России прозвучало предложение о возрождении пятиминутной производственной гимнастики на предприятиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Анну Концевую.

По мнению эксперта, производственная гимнастика необходима для укрепления здоровья сотрудников, особенно тех, чья работа связана с длительным пребыванием в сидячем положении.

— Если человек сидит целый день на работе, у него начинаются проблемы с позвоночником, он идет на больничный. Советская производственная гимнастика — на самом деле замечательная вещь, — подчеркнула Анна Концевая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Профессор отметила, что важно организовать процесс и показывать пример со стороны руководства.

— Это должно быть организовано. Это должно быть примером всех начальников. Когда люди встали со своих стульев и потратили 5 минут своего времени на гимнастику. Значение имеет любая двигательная активность, даже 2-3 минуты, — добавила она.



В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести штрафы за сокрытие работодателем сведений о несчастном случае на производстве.



Рената Валеева