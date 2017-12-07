Наталья Быстрова: «Хотелось бы, чтобы люди более лояльно относились к женскому бодибилдингу»

Интервью с новоиспеченной чемпионкой из Татарстана

Женский бодибилдинг не так популярен в Татарстане — и это несколько несправедливо, учитывая тот факт, что в нашей республике проживает одна из самых титулованных спортсменок в этом виде спорта. На прошлой неделе коренная жительница Казани Наталья Быстрова одержала еще одну большую победу — стала абсолютным чемпионом мира по женскому классическому бодибилдингу. Спортивная редакция «Реального времени» связалась с чемпионкой и узнала все подробности.

«Целенаправленно готовилась полгода»

— Во-первых, Наталья Станиславовна, примите наши поздравления. Расскажите для наших читателей, что это были за соревнования.

— Это был чемпионат мира по бодибилдингу, который проходил во французском городе Биарриц. В нем участвовали более 300 спортсменок из 56 стран. Уровень соревнований был очень высокий — собрались все самые лучшие со всего мира, чтобы выявить победителя в разных категориях.

— В каком виде участвовали вы?

— Мой вид в России принято называть классическим женским бодибилдингом. В этой категории участвовали 14 девушек разных возрастов и стран. Там два раунда. В первом оцениваются пропорции и четыре различные позы для сравнения мышечного развития и качества его структуры. Второй раунд называется музыкальная произвольная композиция. В нем оценивается, как спортсменка может использовать свои мышцы в движении, как гармонично она двигается, показывает свою женственность. По правилам, этот раунд длится от 30 до 60 секунд.

— Как этот турнир прошел для вас?

— Начнем с того, что он был очень важен для меня, я очень долго к нему шла. Полгода целенаправленно готовилась. Примерно месяц назад я стала абсолютной чемпионкой России, что дает право участвовать в соревнованиях международного уровня. Я представляла свою страну с гордостью, и ответственность на мне была достаточно большая. Так получилось, что все судьи посчитали, что я претендент номер один на победу. Причем я выиграла не только свою категорию из 14 спортсменок, но еще и абсолютную категорию. У нас было две категории у женщин — ростом до 163 см и выше 163 см, и в каждой из них свой лидер. В другой категории выиграла также российская спортсменка, вот с ней нам и пришлось побороться за абсолютное первенство. В итоге на первое место поставили меня.

«Женщина с мышцами тоже может быть красивой, женственной и гармоничной»

— Одно зарубежное издание написало, что «у Быстровой не было конкуренток и она победила легко». Что, правда легко?

— На самом деле это здорово, когда в тебя так верят и ни у кого не возникает сомнений в том, что ты лучшая. Но я по натуре такой человек — пока мне не вручат кубок и не повесят медаль на шею, я не знаю, насколько это может оказаться правдой. Понятное дело, что все, что было в моих силах и возможностях, полностью реализовала. Мне не в чем упрекнуть себя. Обычно бывает обидно, когда ты что-то не доделал, но сейчас это не такой случай. И когда судьи оценили меня так высоко, то наверное, это здорово. Я счастлива, что это все со мной произошло.

«На чемпионате мира я весила примерно 54 килограмма, то есть это чистая мышечная масса, которая была настолько качественной, что сепарация волокон была видна из зрительного зала. Судьи эту ситуацию оценили». Фото vk.com/bodybuilding_kazan2017

— Какие эмоции испытывали при этом? Не приелись вам победы, все-таки у вас уже очень много различных наград?

— Да, но именно эта федерация и категория для меня совершенно новые. Дело в том, что до перехода сюда я выступала в категории, где необходимо было «влезать» в нее. То есть соответствовать определенному весу. Там есть формула: рост минус 100, результат умножить на коэффициент 0,9. Мне приходилось загонять себя в 46 килограммов. И вот представьте, на нынешних соревнованиях мне не пришлось голодать и делать все, что приходилось делать раньше при подготовке к турнирам. На чемпионате мира я весила примерно 54 килограмма, то есть это чистая мышечная масса, которая была настолько качественной, что сепарация волокон была видна из зрительного зала. Судьи эту ситуацию оценили.

И вот еще какой момент. Я не знала точно, что больше оценивается — мышечные кондиции или их объем. Сейчас ведь все-таки считается, что чем больше объема, тем лучше. В моем понимании такой женский бодибилдинг немного превышает границы и становится, мягко говоря, не совсем женственным. И мне хотелось бы вот этот перекос исправить, чтобы люди относились к этому виду спорта более лояльно и понимали, что женщина с мышцами тоже может быть красивой, женственной и гармоничной.



«Я не любитель пассивного образа жизни»

— Откуда вы берете мотивацию для дальнейших занятий этим видом спорта?

— Мотивация есть всегда — мне, с учетом моего характера, темперамента и жизненных принципов, необходимо постоянно куда-то идти, развиваться. И каждая подготовка к соревнованиям дает возможность раскрыть в себе какие-то скрытые таланты, возможности, и это меня всегда стимулирует. Я не любитель пассивного образа жизни. Я чувствую, что жизнь бьет ключом, только когда есть какая-то определенная цель.

— Но у вас далеко не самый легкий вид спорта.

— Ну, если Бог наделил меня такими качествами, наверное, для меня это важно. Возможно, это не каждому дано, если честно. А раз уж Бог наградил меня этим, я должна это реализовывать.

— Расскажите, как вообще такая хрупкая с виду женщина пришла в бодибилдинг?

— Ну, это было очень давно. В этом году у меня тридцатилетний «юбилей» занятий любимым видом спорта. В 19 лет я уже выступала на сцене, а начала вообще в 17. Трудно объяснить, что меня привело в спортзал. Видимо, мы с подругой искали возможность для самореализации. В подростковом возрасте это в порядке вещей. Кто-то ходит на рисование, кто-то в кружки по пению, а я всегда понимала, что меня ждет что-то другое. Когда я была в поисках, качалки у нас были на подвальном уровне и туда ходили только одни ребята. И нас долго не принимали. Мы так сильно просились к ним, и вот видите, оказалось, что не зря. На протяжении всех этих лет я получаю только подтверждение того, что выбрала правильный ориентир и карьерный путь. Этот вид спорта стал моей жизнью, моей профессией и призванием.

«В этом году у меня тридцатилетний «юбилей» занятий любимым видом спорта. В 19 лет я уже выступала на сцене, а начала вообще в 17». Фото bystrova.net



«Решение МОК для спортсменов обиднее всего»

— Если бы ваша дочь захотела пойти по вашему пути, как бы вы к этому отнеслись?

— Дочь совсем другая. Она выбрала совершенно иное направление — творчество. А вообще я работаю персональным тренером по фитнесу и, надеюсь, буду долго трудиться на своем нынешнем поприще. Фитнес в моем понимании — это больше здоровый образ жизни. Так что каждый сам выбирает для себя.

Конечно, к спорту я отношусь положительно. Из каких соображений? Прежде всего, он дисциплинирует. Во-вторых, он дает возможность контролировать свое здоровье. Потому что когда ситуация с лишним весом переходит дозволенные рамки, тут уже встает вопрос о потере здоровья. Ну и в-третьих, как ни крути, быть спортивным, подтянутым и здоровым — теперь это стало модно. Если человек успешный, можно практически безошибочно предположить, что он ходит в спортзал, занимается с тренером, не имеет вредных привычек. В наше время все это составляющие успеха.

— Что скажете о решении МОК по поводу участия России в зимней Олимпиаде-2018?

— Я выскажу свое личное мнение как спортсмена. Спортсмены занимаются своим делом, и на данный момент им обиднее всего. Потому что ситуация больше политическая. А спортсмен имеет свою определенную задачу, он старается достичь своих высот, стремится к этому. Поэтому все это вообще неправильно.

— Я правильно понимаю — вы бы поехали под нейтральным флагом?

— Трудно сказать, это личный выбор каждого спортсмена. Я не знаю, как бы я поступила, потому что я себе такой вопрос еще не задавала. А если говорить в общем, то каждый спортсмен должен исходить из своих жизненных принципов и морально-этических норм.

Зульфат Шафигуллин