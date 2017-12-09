Опрос предпринимателей: что делать, если за сотрудника пришла просить мама

Я как-то контактировал с мамой одного сотрудника, но это не было связано конкретно с рабочим процессом. Долгое время у нас работал человек, у которого периодически случались проблемы с алкоголем. Он хорошо справлялся со своими обязанностями, поэтому я неоднократно общался с его мамой, и мы пытались проблему решать совместно. Надеюсь, что результат был.



Были случаи, когда мы с сотрудниками договаривались о каких-то должностных обязанностях, графике работы, уровне зарплаты. Человек вроде бы соглашался и даже начинал в таком режиме работать. Но через несколько дней приходил и говорил, что посоветовался с родителями и решил: такие условия ему не подходят. Тогда мы подбирали ему другие варианты. Я допускаю, что сотрудник может советоваться с родственниками по рабочим ситуациям, отношениям с начальством. Почему бы и нет? Другое дело, что совершеннолетние люди все-таки должны принимать решения сами.

В описанной ситуации я бы выслушал родителей, но хотел бы сделать так, чтобы повторный приход ко мне родственников подчиненного не повторился. Если для этого потребуется расстаться с этим сотрудником, то так и будет.