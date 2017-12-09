Опрос предпринимателей: что делать, если за сотрудника пришла просить мама
Даже в ситуации кадрового голода руководители готовы расставаться с сотрудниками, демонстрирующими несамостоятельность
Трудовой коллектив — не детский сад, но порой доходит до абсурда. Бизнесмены признаются, что, бывает, приходится иметь дело с женами подчиненных и даже мамами. В опросе «Реального времени» предприниматели порассуждали о том, как поступать в такой ситуации.
Сотрудник пожаловался на директора своим родителям. И теперь с разборками к руководителю пришла мама подчиненного с претензиями о несправедливой зарплате. Директор просто ошарашен такой ситуацией. Как бы вы повели себя на его месте?
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
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Слава Богу, в моей практике похожих случаев не было. Если в рабочем контракте человека сказано, что за него могут разговаривать родители, то, пожалуйста. Если нет, то и говорить здесь не о чем. Все взрослые люди, это же не детский сад. Я прекрасно понимаю родителей, но их вмешательство может плохо отразиться и на карьере человека, и на среде в компании. А дома, конечно, родители имеют полное право обсуждать с сотрудником все условия его контракта. Но это не должно выходить за пределы семьи. Я бы посоветовал всем работодателям заключать с сотрудниками срочные контракты. Это как раз страхует от таких ситуаций, поскольку по окончании срока можно будет не продлевать трудовой договор с несамостоятельным сотрудником.
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Азат Хаким председатель совета директоров ГК «Тулпар»
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Бывает, что знакомые обращаются ко мне и просят льготы, лучшие условия для своих детей. Тогда я приглашаю сотрудника к себе, даю ему чистый лист бумаги и говорю: «Пиши заявление на увольнение. Но число пока не ставь». После чего кладу это заявление в сейф, и предупреждаю: если мне еще раз кто-то позвонит или обратится по поводу тебя, я ставлю число в этом заявлении и готовлю приказ на увольнение. Сотрудник — взрослый человек, сам должен отвечать за свои поступки. А если за него до сих пор отвечают мама и папа, то он не там находится. Пусть идет в детский сад, где его будут за ручку водить.
Часто бывает так, что дети даже не знают о звонках родителей начальникам с подобными просьбами. А такие меры обычно отрезвляют всех: и сотрудников, и их родителей. С работой у нас не так просто, и ни один родитель не захочет, чтобы его ребенок потерял рабочее место.
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Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир»
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В описанной ситуации родители повели себя неэтично. Сотрудник — взрослый человек, сам разберется. А если ему не нравится работа или он считает, что его нагружают, — пусть увольняется. Поэтому родители не имеют права что-то предъявлять директору. Можно уволить сотрудника, не разбираясь. Или снизить его нагрузку, но при этом уменьшить зарплату. Не понравится — сам уйдет. У моей дочки были разные ситуации на работе, но я никогда не вмешивался, потому что не имею на это морального права. По крайней мере, это уроки для наших детей. Они будут понимать как себя вести.
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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У работодателя контракт с сотрудником, а не с его мамой. Поэтому и общаться по всем вопросам надо только с подчиненными. Я бы вообще постарался потихоньку избавиться от такого нерешительного работника. К нам родители не приходили, но взаимодействовать с несамостоятельными сотрудниками приходилось. Такие люди во всем советуются с родителями, и работать с ними очень сложно. Их тяжело отправить в командировку или на повышение квалификации. И, что самое сложное, такие сотрудники не умеют принимать решения. А для нашей профессии это очень важно.
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Александр Фукс директор компании «Фатум»
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Я как-то контактировал с мамой одного сотрудника, но это не было связано конкретно с рабочим процессом. Долгое время у нас работал человек, у которого периодически случались проблемы с алкоголем. Он хорошо справлялся со своими обязанностями, поэтому я неоднократно общался с его мамой, и мы пытались проблему решать совместно. Надеюсь, что результат был.
Были случаи, когда мы с сотрудниками договаривались о каких-то должностных обязанностях, графике работы, уровне зарплаты. Человек вроде бы соглашался и даже начинал в таком режиме работать. Но через несколько дней приходил и говорил, что посоветовался с родителями и решил: такие условия ему не подходят. Тогда мы подбирали ему другие варианты. Я допускаю, что сотрудник может советоваться с родственниками по рабочим ситуациям, отношениям с начальством. Почему бы и нет? Другое дело, что совершеннолетние люди все-таки должны принимать решения сами.
В описанной ситуации я бы выслушал родителей, но хотел бы сделать так, чтобы повторный приход ко мне родственников подчиненного не повторился. Если для этого потребуется расстаться с этим сотрудником, то так и будет.
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Сергей Юдовский директор компании BizTarget
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По опыту могу сказать, что из такой ситуации довольно легко выйти. Главное — ничего не обсуждать с родителями. Очень вежливо сослаться на то, что трудовой договор заключен с их ребенком, а не с ними. И указать, что рабочие моменты руководитель обсуждать не может, так как это считается нарушением трудового договора. Сотрудник волен рассказывать своей семье что угодно, это его дело. Но руководитель не может ни опровергнуть, ни согласиться с тем, что тот говорит дома. Грубить, ругаться, нервничать — не стоит. А сотрудника рекомендую после этого уволить, так как нормальное сотрудничество дальше невозможно.
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Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»
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Я был бы ошарашен такой ситуацией. Если сотрудник работает на предприятии, значит, он взрослый и совершеннолетний с точки зрения закона человек. Странно, что пришла его мама. Может, тогда и остальные родственники пожалуют и устроят демонстрацию у директора? Глупая ситуация. Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки.
Если сотруднику мало платят, то возникает вопрос его личностного роста, компетенций, профессионализма. Компетентный человек всегда будет востребован. Если работник не заинтересован в повышении квалификации и лишь ведет учет зарплаты, то с таким человеком надо расставаться.
У нас не было ситуаций, чтобы мама приходила. Если такое случится, то я попытаюсь вникнуть в проблему. Бывают ситуации, когда бригадир или руководитель какого-то участка относятся к работнику предвзято, но это вопрос руководящего состава. Если же причина не в этом, то сотрудник неадекватен, у него в голове искаженная картина мира.
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Нурислам Шарифуллин владелец чайхоны P.Love
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Сразу уволил бы такого человека. Здесь нет смысла разговаривать. Что значит — пришла мама? Мы же не в школе. Когда берешь человека на работу, то объясняешь ему условия труда, задачи, и если, по его мнению, ты платишь недостаточно, то почему сразу на это согласился? И апофеоз ситуации: приходит мама, хотя при найме на работу я не с ней договаривался. Из всего этого я делаю вывод, что сотрудник — неадекватный, безответственный человек, который не должен работать в нашей компании. Правда, сам я с таким не сталкивался. У нас, видимо, хорошо отстроена система фильтров, такие люди у нас не выживут, они к нам не приходят.
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Елена Юсупова директор лагеря «Территория мы» и психологического центра «Лестница»
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Поскольку я психолог, то, скорее всего, поговорила бы с мамой на тему: почему она до сих пор живет интересами, желаниями ребенка, хотя он давно вырос. Он ребенок только в семье, а на работе — взрослый человек, который сам принимает решения, сам берет на себя ответственность за то, что он делает. После разговора с мамой я пригласила бы сотрудника. И спросила бы, что происходит, почему мама вмешивается. Если что-то не устраивает, давай разбираться. Я не представляю ситуацию, чтобы оклад, режим работы не были оговорены при приеме на работу. Когда подбираю сотрудника, то в течение полутора-двух часов провожу собеседование, где подробно обо всем рассказываю.
И если произошла такая ситуация, значит, либо в начале плохо оговорили условия, либо начальник стал давать дополнительные задания, на которые сотрудник не рассчитывал.
У меня были случаи, когда мамы просили устроить на работу ребенка. В такой ситуации работодатель должен задать себе вопрос, нужен ли ему сотрудник, который сам даже не может договориться о собеседовании. Что за работник из него получится? Я бы задумалась еще на начальной стадии.
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Роман Волков PR-директор канала «Пятница!»
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Люди разные. Кто-то любит обсуждать с руководством свое положение в компании, а кому-то тяжело спросить, где находится принтер. Задача руководителя — сделать так, чтобы каждому было комфортно, чтобы каждый мог максимально проявить себя как специалист. Очевидно, что данный сотрудник — человек скромный, не привыкший сам решать такие сложные вопросы, как перегруженность на работе или повышение заработной платы. Возможно, с детства такие проблемы решала его мама, и она же пришла на помощь и сейчас. Нас, как начальников, такие маленькие слабости подчиненных волновать не должны.
А вопрос серьезный, неважно, кто его задает — сам работник или его родители/жена/бабушка. Отсюда ответ — маму успокоить, напоить чаем, предложить пригласить сына для решения проблемы, и сообща ее решить. Если действительно имеет место перегруженность, то разобраться с задачами или в самом деле повысить зарплату. Если нет, то самое сложное — попросить маму повлиять на нерадивого специалиста, чтобы он организовал свою работу и начал все успевать.
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комментарии
Например: 1. срочные контракты (к сожалению) нельзя заключать со всеми подряд, только в определенных случаях.
2. Заявление на увольнение с открытой датой - прямое нарушение.