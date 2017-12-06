«Легче медведя обучить езде на велосипеде»

Казанское «Динамо» на победу с «Зорким» не наиграло, но становлением характера порадовало, оформив волевой камбэк

Впервые в сезоне подопечным Сергея Фирсова удалось на домашнем льду стадиона «Ракеты» провести серию тренировок. А накануне «бело-голубым» предстоял еще один поединок из разряда «жизнь или смерть». В гости к казанцам пожаловал «Зоркий», опережающий нашу команду всего на одно очко и две ступеньки в турнирной таблице. На игре побывал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден, зафиксировавший волевой камбэк (2:2) казанского «Динамо».

Время возрождать традиции

В будущем году одному из самых титулованных отечественных клубов красногорскому «Зоркому» исполнится 80 лет. Еще до войны команда выиграла первенство Московской области, в 1954-м впервые приняла участие в чемпионате РСФСР, а с 1966-го, уже под известным всем названием, неизменно выступает в Высшей, а потом и Суперлиге чемпионата страны. Только говоря «неизменно», необходимо сделать оговорку — прошлый сезон подопечные мастера спорта международного класса, бронзового призера чемпионата России-1997 Андрея Рушкина провели не в элитном дивизионе.

Несколько лет назад некогда поднятый и бережно опекаемый бывшим губернатором области Борисом Громовым подмосковный спорт был пущен на самотек, и одной из жертв этого процесса стал «Зоркий». Первые признаки надвигающейся беды появились в начале сезона 2015/16, к зиме от команды «отошли» почти все спонсоры и в январе 2016-го «Зоркому» даже были записаны технические поражения за неявку на игры чемпионата Суперлиги в Хабаровск и Иркутск. Сезон команда доиграла, но летом ее покинули все лидеры, и прошлый чемпионат «Зоркий», составленный в основном из воспитанников свой школы, начал в 1-й группе Высшей лиги (второй по значимости дивизион).

В начале 2017-го клуб был объявлен банкротом, и только оперативное вмешательство главы городского округа Красногорск Радия Хабирова переломило ситуацию. Фото krasnogorsk-adm.ru

И это еще было не самым худшим вариантом развития событий. В начале 2017-го клуб был объявлен банкротом, и только оперативное вмешательство главы городского округа Красногорск Радия Хабирова (кстати, борца в спортивном прошлом) переломило ситуацию. Сезон «ястребы» завершили на третьем месте в своей группе и решением исполкома федерации под гарантии властей были возвращены в Суперлигу.

В Красногорске твердо намерены не только возродить большие традиции русского хоккея, но и превратить город с отличной хоккейной инфраструктурой и плодовитой школой в один из центров развития бенди в стране. Именно здесь намерены организовать базу по подготовке студенческой сборной России к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске, а в январе того же 2019-го на искусственном льду одного из лучших в России стадионов «Зоркий» пройдет чемпионат мира среди юниоров до 19 лет.

Бомбардир Патяшин и другие экс-казанцы

К новому сезону в элите отечественного хоккея с мячом спортивному директору «Зоркого» и главному тренеру Андрею Рушкину, которые в системе клуба работают не первое десятилетие, удалось собрать вполне боеспособную команду. Аксакалом в новом «Зорком» является 41-летний форвард Александр Патяшин, уроженец Казани, который в 1993—2001 годах выступал за нашу «Ракету». 10 лет назад он уже примерял желто-голубые цвета красногорского клуба, а с 2009 по 2016-й был одним из ключевых игроков «Старта». В карьере ветерана 134 мяча, забитых в 323 играх чемпионата России.

38-летний полузащитник Александр Бедарев вообще считается символом нижегородской команды в ХХI веке — за «Старт» мастер спорта международного класса Казахстана выступал с 2002 по 2016 годы. Бедарев с его 395 играми и 124 голами является четырехкратным бронзовым призером мировых первенств в составе казахской сборной, а прошлый сезон он отыграл в шведском «Каликсе» вместе с новобранцем казанского «Динамо» Иваном Децурой.

После года пребывания в «Динамо-Казань» вернулся в подмосковный клуб 27-летний нападающий Евгений Волгужев



Титулами не обделен и 31-летний Денис Корев, в начале столетия дважды становившийся чемпионом мира среди юношей, а в прошлом сезоне вместе с нынешним вратарем казанского «Динамо» Виктором Яшиным завоевавший все, что можно, в составе родного «СКА-Нефтяника» — золото национальной пробы, Кубок и Суперкубок России.

375 игр и 20 голов в карьере 32-летнего воспитанника архангельского хоккея, хавбека Александра Гаврилова, известного казанским болельщикам со стажем по выступлениям за «Ракету». После года пребывания в «Динамо-Казань» вернулся в подмосковный клуб 27-летний нападающий Евгений Волгужев. Опыт выступлений в нашей команде имеет и переехавший в Подмосковье из Красноярска серебряный и бронзовый призер чемпионатов России голкипер Артем Драничников.

Как забить пенальти?

Если выпавший за пару дней до встречи снег и нулевая температура сделали лед «Ракеты» тяжелым для обоих соперников, то кадровые проблемы коснулись в первую очередь хозяев. В заявку на игру были включены, но чувствовали себя не совсем здоровыми Перевощиков, Вахрушев, Слаутин, Семенов, в расположение молодежной сборной отбыл Усов.

Первый тайм стал учебным пособием на тему «Как не забить пенальти». Уже на 9-й минуте Орловский нарушил правила в радиусе, но казанский голкипер Темников сумел отразить удар с точки. Через 3 минуты отличился уже его визави Драничников, намертво зафиксировавший мяч после исполнения 12-метрового казанцем Обуховым. Через четверть часа после начала поединка повалил густой снег, и атакующая игра хозяев, и без того не отлаженная, совсем заглохла. Робкие попытки забросов в штрафную «на авось» и ударов чуть ли не из центрального круга успешно пресекались гостями, а самим подопечным Рушкина даже на снежном ковре удавались изящные комбинации, не приводившие к голам только из-за ошибок в обработке мяча перед решающим ударом.

Первый тайм стал учебным пособием на тему «Как не забить пенальти»



Но Волгужев на 17-й минуте показал, что и один в поле воин, и расстрелял Темникова — 0:1 в пользу гостей. Игра пошла нервная и рваная, с обилием удалений, и в последнюю перед перерывом 15-минутку соперники обменялись еще парой нереализованных пенальти, причем в обоих случаях блестящие сэйвы сделали вратари.

На 40-й минуте злой гений Казани Волгужев, брошенный защитниками хозяев, находясь под углом, вторично поразил ворота Темникова, но на перерыв «бело-голубые» ушли с долей оптимизма — в самом конце тайма Ибрагимов реализовал-таки 12-метровый — 1:2. Стало ясно, что без реализации стандартов шансов у команды Фирсова минимум.

Пауза гения

Удивительно, но за 20 минут перерыва успели не только убрать снег с поля, но и полностью перезагрузить казанскую команду. Во втором тайме «бело-голубых» было не узнать — наладились связи, возросли скорости, в действиях появилась осмысленность. Плоды «перестройки», произведенной штабом «Динамо», не заставили себя долго ждать: на 52-й минуте прижатые к своим воротам красногорцы провалились в защите, Воробьев и Обухов выкатились вдвоем на Драничникова и легенда русского хоккея Обухов обыграл вратаря, после издевательской паузы закатив в сетку свой 951-й мяч в чемпионатах России — 2:2.

До середины второго тайма казанцы безраздельно владели инициативой, подавали угловые, остро простреливали во вратарскую и вынудили наставника гостей взять тайм-аут. Проблемы для казанцев начались за 20 минут до конца встречи, когда с интервалом в 4 минуты 10-минутные удаления заработали Батманов и Воробьев. Осаду «Зоркого» дружина Фирсова выдержала спокойно и хладнокровно, всячески пресекая попытки гостей выйти на ударные позиции. Если Волгужеву и компании это все-таки удавалось сделать, то на последнем рубеже огрехи партнеров подчищал непробиваемый Темников. Вратарь блеснул и в последнюю 10-минутку, когда подмосковные хоккеисты подавали три опаснейших угловых. Добытой волевой ничьей «динамовцы» могут быть довольны куда больше, чем соперники завоеванным в гостях в тяжелых погодных условиях очком.

«Погода и качество льда внесли коррективы — приходилось играть верхом. Как в Сыктывкаре, при аналогичных условиях, в наших рядах не нашлось человека, который может повести за собой». Фото Евгения Маслова (zorky.ru)

Андрей Рушкин: «Нет у нас светлой головы»

— Погода и качество льда внесли коррективы — приходилось играть верхом. Как в Сыктывкаре, при аналогичных условиях, в наших рядах не нашлось человека, который может повести за собой. Нет светлой головы. Неплохо, что не проиграли, результат закономерный, — сказал после игры главный тренер «Зоркого» Андрей Рушкин.

— Что думаете делать с исполнением 12-метровых?

— У нас есть штатный пенальтист, Толя Голубков, до этого он забивал, сегодня не сложилось. Я не умаляю заслуг вратаря, и наш хорошо сыграл. Но в целом пенальти — это лотерея, и обвинять в том, что их не забивают, нельзя.

Сергей Фирсов: «Били бы 12-метровые по углам…»

— На победу мы не наиграли, атакующие игроки по-прежнему не переигрывают защитников, не умеем вскрывать оборону, разрывать за счет пасов, можем действовать только на контратаках, — сетовал после матча наставник «Динамо» Сергей Фирсов.

— В первом тайме вы действовали хаотично, ошибались уже на второй передаче. В чем причина?

— Искусство паса закладывается с детства, со спортшкол, во взрослом возрасте этому не научишь. Легче медведя обучить езде на велосипеде, чем сложившегося игрока пасовать. Здесь, наверное, и корни.

— А в вашей команде есть штатный пенальтист?

— У нас их даже трое. Но они тоже не забивают. Конечно, здорово сыграли вратари, но заметьте, все удары пришлись по центру. А били бы по углам…

Я начинаю матч на позиции правого полузащитника, инсайда, потом по ходу игры меня переводят в нападение. В принципе, нигде дискомфорта не испытываю



Алексей Воробьев: «Мне удобнее действовать в середине поля»

— Была, в принципе, равная игра. Лед не позволял играть комбинационно, действовали больше верхом. По моментам было равенство — по два пенальти не забили и мы, и они, — сказал корреспонденту «Реального времени» динамовец Алексей Воробьев.

— После перерыва вы здорово перестроились, многое стало получаться. Может, повлияло то, что снегопад прекратился?

— Мы в перерыве обговорили, чтобы играть больше низом, и «Зоркий» немного откатился назад. В конце матча у нас было два подряд удаления и было тяжело обороняться, но хорошо, что выстояли. Считаю, что результат закономерен.

— Как тебе комфортно действовать — впереди или, помогая Обухову, налаживать созидательную игру в середине поля?

— Мне удобнее в середине. Я начинаю матч на позиции правого полузащитника, инсайда, потом по ходу игры меня переводят в нападение. В принципе, нигде дискомфорта не испытываю.

— Помнишь, как забили второй гол?

— Я навесил, мяч отскочил от кого-то из защитников, и Сергей Обухов вышел один на один.