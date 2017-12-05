«Депутат-хулиган» Шашурин переиграл казанскую полицию в суде

Суд обязал ведомство проверить банкротство фирмы депутата времен 90-х

Фото: Александр Артемьев

Экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин одержал первую, хоть и небольшую победу в деле возвращения из забвения принадлежавшей ему фирмы «Тан» — крупной и довольно загадочной компании времен 90-х. Истец смог поднять несколько документов, свидетельствующих о значительных активах фирмы, и суд обязал казанское УМВД проверить законность банкротства «Тана». Шашурин же намерен доказать, что через эту фирму выводились немалые активы, а на ее осколках строились современные бизнес-империи. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Активы «Тана» всплыли на заседании суда

Вахитовский районный суд удовлетворил жалобу Сергея Шашурина, скандального депутата Госдумы времен 90-х годов, на бездействие УМВД РФ по Казани, отказавшегося проверять законность банкротства принадлежащего ему и его семье ООО «Фирма социально-экономического развития «Тан». Об этом заявили представители истца, также это подтверждается данными судебной картотеки.

Как рассказал «Реальному времени» сам Шашурин, его адвокату удалось представить суду подлинники документов о наличии у «Тана» ряда крупных активов. Их стоимость значительно превышала сумму, которую Федеральная налоговая служба потребовала с «Тана» при банкротстве, а именно — 1,6 млн рублей. В числе этих активов Шашурин назвал 250 грузовиков КАМАЗ, некую складскую базу в Салмачах, а также земельные участки в коттеджном поселке «Алтан» под Казанью, взятые им в аренду на 49 лет.

Ранее УМВД РФ по Казани отказалось проверять законность банкротства «Тана», так как сочло, что в действиях конкурсного управляющего нет признаков противоправных действий. Суд же обязал казанское УМВД провести проверку процедуры банкротства и активов «Тана», и если ведомство не обжалует решение, то проверку действительно придется проводить. В УМВД Казани пока не ответили на запрос «Реального времени».

«УМВД по Казани теперь должно проверить, есть ли сейчас в Салмачах база, есть ли поселок «Алтан», на чьем балансе КАМАЗы. Должны показать, куда их дели — продали, украли, взорвали. Стоит база или не стоит — она же стоит сейчас! На чьем она балансе, куда делись грузовики. Она была на балансе «Тана». Я никому ничего не переписывал», — заявил Шашурин.

Вахитовский районный суд удовлетворил жалобу Сергея Шашурина. Фото Ирины Плотниковой



Долгая дорога из бездны банкротства

Решение суда стало первой победой в кампании Шашурина по возвращению «Тана» из бездны банкротства и поиску его активов. Эта фирма имеет довольно противоречивую историю и сущность. По словам экс-депутата, в 90-е годы компания контролировала до 300 предприятий в разных концах страны. О масштабах ее деятельности свидетельствует и тот факт, что в 1993 году по иску налоговых органов фирма заплатила в бюджет 6,14 млрд рублей. Однако, как сказано в материалах дела о банкротстве, к середине двухтысячных фирма уже не вела какую-либо деятельность, а приставы не смогли обнаружить ее имущество.

Следующим шагом экс-депутата после проверки со стороны МВД (если она, конечно, приведет к тем результатам, которых желает Шашурин) станет обжалование решения о банкротстве «Тана» — вероятно, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, так как в период с 2006-го по 2013 год дело прошло почти все возможные инстанции арбитражного суда.

После этого Шашурин намерен поднять все якобы прошедшие операции по выводу активов «Тана» (он даже называет их примерное количество — 268 тысяч). В рассказах Шашурина «Тан» предстает неким серым кардиналом, на осколках которого построили многие республиканские и российские бизнес-империи. К примеру, сегодня в разговоре с корреспондентом «Реального времени» среди образовавшихся на активах «Тана» компаний он назвал небезызвестную «ВИМ-Авиа», которая в сентябре 2017 года прекратила выполнять рейсы.

Шашурин намерен поднять все якобы прошедшие операции по выводу активов «Тана». Фото Александра Артемьева



Борьба Шашурина

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало историю Шашурина. Экс-депутат Госдумы РФ и Госсовета РТ в разные годы был трижды судим — за драку, клевету (этот приговор позже был отменен) и хищения средств через тот самый «Тан». Более того, в марте 2001 года он выдвигался на пост президента Татарстана и набрал 5,78% голосов.

Сейчас деятельность Шашурина, по сути, сводится именно к возвращению «Тана» и выявлению его активов. Деятельность эта так или иначе предполагает серьезные издержки. На вопрос о том, на какие средства сейчас живет экс-депутат, если его основной бизнес-актив канул в Лету, он ответил довольно загадочно. «У меня есть масса дополнительных источников, которые на моей стороне. Даже из числа тех, кто ранее выступал против меня, теперь мне помогают. А официальная пенсия у меня 61 тысяча рублей», — заявил экс-депутат.