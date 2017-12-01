Церемония награждения деловой премии "Реальный рейтинг"

Деловая премия «Реальный рейтинг» — региональная отраслевая премия по ПФО. Победителей определяет методика, разработанная интернет-газетой «Реальное время», результатом которой является составление ТОП-ПФО по 10 отраслям и церемония награждения лидеров рейтинга.

Премия «Реальный рейтинг» вручается руководителям компаний, зарегистрированных на территории ПФО и действующих на текущий момент.

Премия «Реальный рейтинг» определит победителей в номинациях из 10 ключевых отраслей экономики регионов ПФО.

Банки ИТ компании (системные интеграторы, ПО) Сельское хозяйство Телекоммуникации и связь Строительные компании Пищевая промышленность Розничная торговля Продуктовый ритейл Автомобильная промышленность Автодилеры

В церемонии награждения примут участие порядка 200 гостей из числа руководителей компаний-номинантов и победителей, представителей бизнес-элиты Татарстана, а также представителей органов власти ПФО.

Более подробная информация на сайте премии «Реальный рейтинг»

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