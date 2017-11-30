Дети Путина: чего ждать от новой демографической программы Кремля?

Предвыборные инициативы стоимостью 200 млрд рублей полностью не решат проблему рождаемости, но и не навредят

Фото: kremlin.ru (встреча с лауреатами конкурса «Семья года»)

28 ноября президент Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики и выступил с рядом инициатив по повышению рождаемости. Основных предложений три: с 2018 года государство будет платить семьям за рождение первенцев, начнет активно субсидировать ипотеку и продлит программу материнского капитала. Нынешние предложения могут не достигнуть цели, но, в отличие от электоральных решений Путина пятилетней давности, не навредят. Подробнее — в материале «Реального времени».

Перезагрузка

Свои предвыборные предложения Владимир Путин изложил на заседании в Кремле, больше чем за неделю до старта официальной избирательной кампании, так и не объявив об участии в президентской гонке. Заседание было посвящено демографии. По словам Путина, чтобы не допустить падения численности населения в ближайшие 10 лет, государству необходимо реализовать комплекс мер. «Фактически нам нужно перезагрузить нашу политику демографического развития», — сказал он.

Путин назвал несколько инициатив, которые, считает он, будут стимулировать рождаемость и помогут поддержать молодые семьи. Во-первых, государство должно платить ежемесячное пособие на первого ребенка. Во-вторых, надо продлить и расширить программу материнского капитала. Наконец, предложил президент, целесообразно субсидировать ставку ипотеки для семей с двумя и более детьми.

Общая стоимость предложений оценивается почти в 200 млрд рублей. Основная часть денег пойдет на выплату пособий, 10 млрд рублей, по данным «Ведомостей», потратят на ипотечную программу, еще 50 млрд выделено на модернизацию детских поликлиник.

50 млрд выделено на модернизацию детских поликлиник



Три главных завета

Пособие на первого ребенка, как объяснил Путин, будет выдаваться не всем — его «справедливо» предоставить тем, «кто действительно нуждается». Речь идет семьях со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. Поддержка будет оказываться вплоть до достижения ребенком возраста полутора лет.

Средний размер пособия в 2018 году составит 10,52 тыс. рублей, в следующие два года — соответственно 10,83 тыс. и 11,14 тыс. рублей. Но конкретный размер выплаты будет отличаться от региона к региону (в зависимости от установленного прожиточного минимума ребенка). На выплату пособий в течение трех лет государство потратит 144,5 млрд рублей.

Программа материнского капитала действовала в России в течение 11 лет. Изначально предполагалось, что она будет свернута после 2016 года, но потом Путин продлил ее до конца 2018-го. Во вторник президент заявил, что «родители, семьи, безусловно, рассчитывают на эти деньги» и предложил растянуть программу до 31 декабря 2021 года. Кроме того, программу расширят: маткапитал можно будет тратить на оплату ухода и присмотра за ребенком, начиная с двухмесячного возраста.

Программа ипотеки с госсубсидированием рассчитана на семьи, где с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок; воспользоваться поддержкой можно будет как при получении нового кредита, так и для рефинансирования уже имеющейся ипотеки. Суть программы в том, что ставку займа за пределами 6% за граждан будет оплачивать государство (семьям с двумя детьми — в течение 3 лет, с тремя детьми — 5 лет).

Максим Топилин сообщил, что его ведомство «в кратчайшие сроки» подготовит два законопроекта о пособиях на первого ребенка и о продлении программы маткапитала. Фото kremlin.ru



Решения по ипотеке и маткапиталу подогреют рынок жилищного кредитования, уверена ведущий аналитик агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Маткапитал используется, в частности, как первоначальный взнос по ипотеке. Сейчас среднерыночные ставки гораздо выше 6%, поэтому льготы помогут молодым семьям заметно снизить платеж.

Работать над предложениями президента чиновники начали сразу же после заседания в Кремле. Так, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что его ведомство «в кратчайшие сроки» подготовит два законопроекта о пособиях на первого ребенка и о продлении программы маткапитала.



Ставка на бедных

Чиновники уверяют, что в связи с нынешними поручениями у регионов не возникнет дополнительных расходных обязательств (как это было в случае с майскими указами Путина от 2012 года). Выплаты пособий и программа маткапитала будут финансироваться из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минтруда. В Минфине РФ «Реальному времени» ответили, что «необходимые ресурсы учтены в резерве президента и правительства, что и станет источником финансирования новых инициатив».

С майскими указами новые решения президента роднит разве что общая сфера применения — социальная, отмечает руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников. Для выполнения майских указов властям приходилось манипулировать цифрами, а сами они легли непосильным бременем на региональные бюджеты, говорит он.

Что касается новых предложений, то как предвыборный ход они могут быть вполне эффективны, а вот с социальной точки зрения эффект сомнителен, рассуждает Колесников.

«Поддерживаются прежде всего бедные, а это означает, что рожать детей будут не для того, чтобы их растить и воспитывать, а чтобы получать фактически «зарплату», — говорит он. — Получит ли в обмен на это Путин дополнительные голоса — тоже не очевидно. Зато понятно, что свою электоральную базу власть видит в социально ущемленных слоях».

Андрей Коротаев, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ, считает, что власть сделала «шаг в правильном направлении». Однако чтобы подстегнуть рождаемость, этого недостаточно. «По большому счету, надо более сильные меры использовать», — говорит он.

По словам Коротаева, в этом году рождаемость начала быстро снижаться, что привело к естественной убыли населения (см. справку). В этой ситуации пособия на первого ребенка, вероятно, правильное решение, поскольку основное сокращение наблюдалось именно по первенцам.

Но больше ситуация зависит от мер в части ипотеки, продолжает эксперт. В середине нулевых стимулом для демографии были в основном жилищная поддержка и маткапитал, который также нередко тратился на улучшение жилищных условий.

Правда, эти меры сработали главным образом в деревнях, отмечает Коротаев. «Поселки городского типа — хуже, маленькие города — еще хуже, областные центры — плоховато, города миллионники — очень плохо, Москва и Питер — почти никак», — рассказывает он.

При этом в России есть пример эффективной демографической политики, говорит Коротаев. Это Сахалин, где действует усиленная жилищная поддержка. С 2011 по 2016 годы рождаемость на Сахалине удалось увеличить до 2,16 ребенка на одну женщину. Если бы такой уровень рождаемости был во всей стране, это в корне решило бы демографическую проблему. Найти деньги на дополнительную господдержку реально, считает эксперт ВШЭ; как вариант, можно повысить акцизы на табачную продукцию.

Артем Малютин