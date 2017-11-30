«Кристальный» поход: антимонопольщики не нашли алкогольный протекционизм в Татарстане

Крупный производитель водки таки зашел в республику, но ему не удалось повлиять на ценовую политику в регионе

Результатов работы рабочей группы по развитию конкуренции на рынке алкогольной продукции в Татарстане увидеть так и не удалось. Еще летом глава ФАС России говорил «Реальному времени», что в скором будущем они планируют выравнять экономический градиент. Предполагалось, что это разрешит конфликт между республикой и Союзом производителей алкогольной продукции вместе с ГК «Кристалл-Лефортово», которые считают, что местный производитель водочных изделий пользуется протекционизмом со стороны властей РТ. Однако этого не случилось — антимонопольщики объясняют установление якобы завышенных цен на водку из других регионов легальной коммерческой политикой торговых сетей и нарушений со стороны региона не видят. Подробности — в материале «Реального времени».

Не пускают торговые сети?

Союз производителей алкогольной продукции во главе с ГК «Кристалл-Лефортово» проиграл очередной этап кристального похода на Татарстан. В июле корреспондент «Реального времени» обращался за комментарием к главе ФАС России Игорю Артемьеву, который на это напомнил, что в связи с конфликтом была создана рабочая группа по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции в Татарстане. И пообещал, что в ближайшее время вопрос с минимальной розничной ценой будет урегулирован.

Однако на этом новости закончились, а результатов деятельности той комиссии увидеть так и не удалось. В ответ на запрос «Реального времени» в ФАС России на соответствующий вопрос дали понять, что они полностью удовлетворены деятельностью властей республики и не видят нарушений в том числе и в части ценовой политики.

— Власти Республики Татарстан не устанавливают цены на водку, произведенную в других регионах, выше, чем водка производства «Татспиртпрома». Это коммерческое право торговых сетей, которые работают на территории региона. Они определяют ценообразование на категории алкогольной продукции разных производителей в соответствии со своей ценовой политикой, — прокомментировал начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин, напомнив, что акцизы устанавливаются на федеральном уровне и власть республики на них повлиять не может.

Кроме того, из ответа следует, что компания «Кристалл-Лефортово» зашла на рынок республики и имеет свой розничный магазин, а это подтверждает тот факт, что Татарстан не создает препоны другим производителям.

Безуспешный кристальный поход

Напомним, что «мерами протекционизма» «Кристалл» посчитал нанесение региональных марок на алкогольную продукцию. Кроме этого, в компании утверждали, что в сентябре 2016 года власти Татарстана дали неформальную, но обязательную к исполнению, рекомендацию всем без исключения республиканским розничным торговым точкам установить минимальную розничную цену в размере не менее 321 рубля за 0,5 литра всей водки, за исключением продукции местных производителей.

Однако спустя год борьбы за рынок республики на сторону компании не встала ни антимонопольная служба, ни суд. 16 октября 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал в иске Союзу производителей алкогольной продукции в признании незаконным бездействие ФАС России по обращению СПАП и ГК «Кристалл-Лефортово». Он не увидел в Татарстане нарушения антимонопольного законодательства.

Однако крупнейший производитель водочных изделий в России ждать решения суда не стал и в сентябре объявил о запуске в республике инвестиционной программы по финансированию открытия франчайзинговых розничных магазинов. Первый магазин в рамках программы открылся в центре города на улице Салимжанова 12 сентября.

Первый магазин ГК «Кристалл-Лефортово» открылся на улице Салимжанова



Магазином по «монополии»

В ГК «Кристалл-Лефортово» «Реальному времени» сообщили, что историю с водочным противостоянием в республике они не комментируют. Однако позицию компании можно увидеть на их официальном сайте в разделе «Региональный протекционизм» с единственным подразделом под названием «Татарстан».

Там, в частности, можно найти новость об отказе судом в иске и открытии того самого антимонопольного магазина, которая начинается словами:

«С декабря 2016 года ООО «ГК Кристалл-Лефортово» поднимает перед сообществом производителей и продавцов алкогольной продукции вопрос о необходимости прекратить молча соблюдать установленные на территории Республики Татарстан протекционистcкие меры, направленные на поддержку местных производителей, в первую очередь ОАО «Татспиртпром», с дальнейшим перечислением всех этапов спора. Завершается новость опасениями, что их магазин из республики попытаются выжить.

«ООО «ГК Кристалл-Лефортово» ожидает шквал проверок деятельности розничного магазина со стороны контролирующих органов, а так же провокационно негативные комментарии в адрес владельцев и сотрудников магазина», — говорится в обращении.

Однако спустя два месяца после открытия новости о каких-либо проверках или ущемлении прав «антимонопольного» магазина так и не появились.