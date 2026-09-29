Суд Москвы конфисковал 3 млрд рублей экс-главы «Русагро»

В рамках иска суд дополнительно взыскал в доход РФ около 8 млн акции ПАО «Русагро» с сестры и племянника Мошковича Юлии и Сергея Трибунских

Фото: Динар Фатыхов

Хамовнический суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-супруге основателя ПАО «Русагро» Вадима Мошковича и бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Об этом пишет «Интерфакс».

— Взыскать с Басова Максима Дмитриевича денежные средства в размере 3 070 727 513 рублей, обратив их в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем, — приняла решение судья.

Государству передали денежные средства с его банковских счетов в общей сумме более 147 млн рублей, а также ценные бумаги Басова. Это сделано в счет частичного погашения данного требования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, государству передали денежные средства бывшей супруги Мошковича Натальи Быковской. Конфискованы более 364 млн юаней и 35,1 млн рублей. В рамках иска суд дополнительно взыскал в доход РФ около 8 млн акции ПАО «Русагро» с сестры и племянника Мошковича Юлии и Сергея Трибунских.

— Несмотря на беспрецедентность избранного судом подхода по вопросу наложения на Басова фактически двойной ответственности за одно и то же якобы нарушение, и защита, и сам Максим Басов надеются на восстановление справедливости и подчеркивают, что представили в суд массив доказательств законности происхождения изъятых ценных бумаг и отсутствия их даже теоретической связи с деятельностью Мошковича и «Русагро» в принципе, — считает адвокат Басова Андрей Дроздов.

Напомним, в мае Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск в отношении бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича и связанных с ним лиц. По решению суда в доход государства обращено значительное имущество: более 651 миллиона акций ПАО «Группа «Русагро», 24 миллиона акций АО «Эталон», принадлежащих ООО «Профит», доли в уставных капиталах пяти аффилированных организаций.

Галия Гарифуллина