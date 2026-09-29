В США создадут портал госуслуг

Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала для государственных услуг страны. Трансляцию подписания вел Белый дом.

Ресурс America.gov станет единым цифровым порталом федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти, сообщается в заявлении.

На портале можно будет получать ответы на вопросы и оформлять запросы, не переходя на сайты ведомств. Исключением будут услуги по подаче налоговых деклараций, а также услуги военных и разведывательных ведомств.

В течение 90 дней властям предстоит разработать порядок запуска портала.

Напомним, в России с 1 октября банки и МФО будут обязаны оперативно передавать сведения о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй. Те незамедлительно будут направлять их в личный кабинет заемщика на «Госуслугах».



Галия Гарифуллина