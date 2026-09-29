The Atlantic: Трамп поддержал инициативу по смягчению антироссийских санкций

Согласно плану, в обмен от Москвы будут ждать освобождения ряда заключенных, пишет издание

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу по смягчению американских санкций против России. Об этом пишет The Atlantic.

С планом лидера США ознакомили несколько месяцев назад, утверждают источники журнала. Инициативу представил американский спецпосланник по Белоруссии Джон Коул.

Речь идет об ослаблении части санкций против экономики России в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных. Это «позволило бы США заключить выгодные сделки, касающиеся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других сырьевых товаров», говорится в публикации.

При этом отмечается, что план находится на ранней стадии.

Напомним, 17 сентября палата представителей США окончательно приняла масштабный законопроект об ужесточении санкций против России, ранее одобренный сенатом. Он предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа и стран, помогающих обходить санкции, чтобы лишить российские власти доходов на финансирование боевых действий против Украины.

Галия Гарифуллина