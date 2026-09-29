В Татарстане предоставят поддержку пострадавшим от атак беспилотников продавцам Ozon
Об этом сообщила на пресс-конференции первый замминистра республики по экономики, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова
Пострадавшим от атак БПЛА татарстанским продавцам, которые реализуют продукцию на Ozon, предоставят региональные меры поддержки. Об этом сообщила на пресс-конференции первый замминистра республики по экономике, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.
По ее словам, Ozon включат в приоритетный список в ближайшее время.
Ранее в республике запустили региональные меры поддержки для пострадавших селлеров Wildberries.
Напомним, в Минфине России обсуждают введение отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его продавцов по аналогии с РВБ. Решение находится в высокой степени проработки, сообщали 22 сентября.
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