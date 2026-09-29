В Татарстане предоставят поддержку пострадавшим от атак беспилотников продавцам Ozon

Об этом сообщила на пресс-конференции первый замминистра республики по экономики, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова

Фото: Динар Фатыхов

Пострадавшим от атак БПЛА татарстанским продавцам, которые реализуют продукцию на Ozon, предоставят региональные меры поддержки. Об этом сообщила на пресс-конференции первый замминистра республики по экономике, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

По ее словам, Ozon включат в приоритетный список в ближайшее время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в республике запустили региональные меры поддержки для пострадавших селлеров Wildberries.

Напомним, в Минфине России обсуждают введение отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его продавцов по аналогии с РВБ. Решение находится в высокой степени проработки, сообщали 22 сентября.