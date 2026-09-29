В среду в Татарстане местами похолодает до -2 градусов
Заморозки ожидаются в воздухе и на почве
Завтра в Татарстане местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщили в РЧСЧ республики.
— Заморозки в воздухе и на почве до — 2 градусов местами ожидаются в восточных и южных районах Республики Татарстан ночью и утром 30 сентября 2026 года. Рекомендуем: предпринять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур, — говорится в сообщении.
Напомним, в Казани отопительный сезон стартует 1 октября. Первыми тепло получат школы, детсады и больницы, затем жилые дома.
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