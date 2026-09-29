Дудя* заочно арестовали за интервью с Капустиным**
Дудю* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Суд заочно арестовал блогера Юрия Дудя* за интервью с Денисом Капустиным** — главой запрещенной в России и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус»***. Об этом сообщили в Следкоме России.
— Следствием установлено, что не позднее апреля 2026 года Дудь* и Капустин**, находясь на территории Республики Молдова, организовали и провели интервью, в котором сделали устные заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма, — говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств указанного преступления.
Напомним, Дудь* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или его пропаганда с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет колонии.
Справка
* Признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** Организация признана террористической, деятельность является запрещенной на территории РФ
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