Банк России смягчил для кредитных организаций требования по кредитам на защиту от БПЛА

У банков до конца этого года будет возможность использовать понижающие риск-коэффициенты по таким кредитам

Фото: Максим Платонов

В России у банков до конца этого года будет возможность использовать понижающие риск-коэффициенты по кредитам, выданным на финансирование проектов «по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения». Это следует из решения совета директоров ЦБ.

Для заемщиков из инвестиционного класса регулятор установил сниженный коэффициент — он составляет 30%, для прочих категорий показатель опускается до 50%. При этом с учетом дополнительных дисконтов итоговый риск‑вес не может оказаться ниже 20%. Действие меры охватывает юридических лиц, а также субъекты и муниципальные образования.

Кроме того, Центробанк разрешил не начислять по таким кредитам макропруденциальные надбавки, которые применяют для некоторых видов ссуд юридическим лицам.

Напомним, ранее Ассоциация банков России провела обсуждение дополнительных мер финансово-кредитной поддержки для компаний, пострадавших от атак БПЛА. Участники совещания указали на недостаточность принятых мер, так как предприятия из пострадавших секторов нуждаются в дополнительной поддержке, похожей на ту, что была предоставлена во время пандемии COVID-19.





Галия Гарифуллина