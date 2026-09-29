Песков: решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

Он подчеркнул, что это обратимый процесс, но пока Москва не видит предпосылок для возврата

Решения о передаче во внешнее управление активов некоторых зарубежных компаний в России не преследуют такую цель, как смена владельцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

— Первый указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы не направлены на смену собственника никоим образом. Речь идет о введении внешнего управления, и при принятии соответствующих решений, конечно, не последним фактором было, что речь идет о компаниях, которые имеют отношение к недружественным странам, с учетом повышающегося уровня вовлеченности этих недружественных стран в прямые боевые действия против нашей страны, такие решения принимаются, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова цель указов по передаче во временное управление некоторых компаний.

Он подчеркнул, что это обратимый процесс, но пока Москва не видит предпосылок для возврата.

— Мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим, — считает Песков.

Галия Гарифулина