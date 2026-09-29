Облигации «Самолета» упали почти на 40%

Ситуация сложилась на фоне информации о том, что у эмитента не вышло полностью погасить выпуск биржевых облигаций

Фото: Артем Дергунов

Облигации девелопера «Самолет» сегодня теряли в цене от 11,68 до 37,27%. Это следовало из данных Московской биржи по состоянию на 17:10 мск, передает РБК.

Ситуация сложилась на фоне информации о том, что у эмитента не вышло полностью погасить выпуск биржевых облигаций. Срок погашения облигаций БО-П20 был 28 сентября, фиксированный купон — 21,25%.

После обвала котировок «Самолет» сообщил, что выпуск БО-П20 был полностью погашен 28 сентября, но по техническим причинам на счет НРД часть средств была зачислена 29 сентября. НРД подтвердил погашение облигаций.

Галия Гарифуллина