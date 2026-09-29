Облигации «Самолета» упали почти на 40%
Ситуация сложилась на фоне информации о том, что у эмитента не вышло полностью погасить выпуск биржевых облигаций
Облигации девелопера «Самолет» сегодня теряли в цене от 11,68 до 37,27%. Это следовало из данных Московской биржи по состоянию на 17:10 мск, передает РБК.
Ситуация сложилась на фоне информации о том, что у эмитента не вышло полностью погасить выпуск биржевых облигаций. Срок погашения облигаций БО-П20 был 28 сентября, фиксированный купон — 21,25%.
После обвала котировок «Самолет» сообщил, что выпуск БО-П20 был полностью погашен 28 сентября, но по техническим причинам на счет НРД часть средств была зачислена 29 сентября. НРД подтвердил погашение облигаций.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».