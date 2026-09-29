СК «Синтез» — призер Спартакиады народов России

Три медали: золото в синхроне и два серебра — в личном и парном разрядах

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер стал серебряным призером в финале соревнований по прыжкам с 10-метровой вышки среди мужчин с результатом 423,75 балла.

Также Никита Шлейхер в дуэте с Глебом Касьяновым набрали 376,14 балла и стали серебряными призерами в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Золотую медаль Никита Шлейхер завоевал в дуэте с Геннадием Фокиным в синхронных прыжках с трамплина 3 метра, набрав 375,69 балла.

Поздравляем спортсменов и тренеров с победой!

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