СК «Синтез» — призер Спартакиады народов России
Три медали: золото в синхроне и два серебра — в личном и парном разрядах
Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер стал серебряным призером в финале соревнований по прыжкам с 10-метровой вышки среди мужчин с результатом 423,75 балла.
Также Никита Шлейхер в дуэте с Глебом Касьяновым набрали 376,14 балла и стали серебряными призерами в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Золотую медаль Никита Шлейхер завоевал в дуэте с Геннадием Фокиным в синхронных прыжках с трамплина 3 метра, набрав 375,69 балла.
Поздравляем спортсменов и тренеров с победой!
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