Первое заседание Госдумы девятого созыва проведет депутат Юрий Петров
Об этом сообщил председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский
Первое заседание Госдумы девятого созыва проведет депутат от «Единой России» Юрий Петров. Об этом сообщил председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский, пишет ТАСС.
— Сегодня мы утвердили порядок открытия первого заседания Государственной думы. По договоренности вести заседание будет депутат трех созывов Юрий Александрович Петров. Это юрист, преподаватель, ученый, который является специалистом в области уголовного и административного законодательства, — сообщил он.
По словам Пинского, на пленарном заседании будут утверждены главы всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий Госдумы. В президиуме будут присутствовать: от КПРФ — Николай Харитонов, от ЛДПР — Валерий Селезнев, от «Единой России» — Юрий Петров, от «Справедливой России» — Анатолий Грешневиков и от «Новых людей» — Сардана Авксентьева.
Напомним, недавно РБК со ссылкой на источники писал, что Вячеслав Володин останется спикером Госдумы в новом созыве. В то же время, как заметили два собеседника издания, подобные назначения могут быть изменены даже накануне первого пленарного заседания.
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов, и.о. вице-премьера республики Александр Лапин и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отказались от мандатов депутатов Госдумы девятого созыва. Все трое шли по федеральному списку «Единой России» от республики.
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