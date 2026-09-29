Первое заседание Госдумы девятого созыва проведет депутат Юрий Петров

Об этом сообщил председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский

Фото: Дарья Пинегина

Первое заседание Госдумы девятого созыва проведет депутат от «Единой России» Юрий Петров. Об этом сообщил председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский, пишет ТАСС.

— Сегодня мы утвердили порядок открытия первого заседания Государственной думы. По договоренности вести заседание будет депутат трех созывов Юрий Александрович Петров. Это юрист, преподаватель, ученый, который является специалистом в области уголовного и административного законодательства, — сообщил он.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

По словам Пинского, на пленарном заседании будут утверждены главы всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий Госдумы. В президиуме будут присутствовать: от КПРФ — Николай Харитонов, от ЛДПР — Валерий Селезнев, от «Единой России» — Юрий Петров, от «Справедливой России» — Анатолий Грешневиков и от «Новых людей» — Сардана Авксентьева.

Напомним, недавно РБК со ссылкой на источники писал, что Вячеслав Володин останется спикером Госдумы в новом созыве. В то же время, как заметили два собеседника издания, подобные назначения могут быть изменены даже накануне первого пленарного заседания.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов, и.о. вице-премьера республики Александр Лапин и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отказались от мандатов депутатов Госдумы девятого созыва. Все трое шли по федеральному списку «Единой России» от республики.

Галия Гарифуллина