Средневековое поселение обнаружили в Актанышском районе Татарстана

Следы селища XI–XII веков нашли на левом берегу реки Белая

Археологи обнаружили новое средневековое поселение в Актанышском районе Татарстана. Следы селища XI—XII веков нашли на левом берегу реки Белая в 940 м от деревни Буаз-Куль. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия (ОКН).

— Обнаруженному неукрепленному сельскому поселению площадью 0,7 гектара ученые дали название «Баскуль III». Несмотря на то, что земля здесь веками распахивалась, а в XX веке была перерезана мелиоративной канавой, археологам удалось обнаружить непотревоженный культурный слой, — говорится в сообщении.

Археологи обнаружили:



— фрагменты средневековой керамики ручной лепки;



— изделия из цветного металла (украшения или детали костюма);



— изделия из черного металла (бытовые предметы или орудия труда);



— боевые топоры и наконечники стрел;



— изящное серебряное височное украшение с позолотой;



— бронзовые поясные накладки и перстни, созданные мастерами родановской культуры (Приуралье).

Сделанные находки подтверждают, что в XI—XII веках здесь кипела жизнь. Люди обрабатывали землю, занимались ремеслом и вели торговлю, подчеркнули в комитете.

Напомним, в конце прошлого года неподалеку от острова-града Свияжска археологи обнаружили древнее поселение, получившее название Мизиновское. Среди находок, свидетельствующих о быте прошлых эпох, обнаружены железная втульчатая пешня, фрагмент железного черешкового листовидного наконечника стрелы, мелкий кованый железный гвоздь и фрагменты гончарной керамики.

Галия Гарифуллина