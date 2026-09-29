Приволжское управление Ростехнадзора выдало заключение новому терминалу аэропорта Казани
Специалисты провели проверку объекта и установили, что работы завершены в полном объеме
Приволжское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии проектным требованиям новому терминалу аэропорта Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты провели проверку объекта и установили, что работы завершены в полном объеме. Нарушений не выявлено.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит улучшить качество обслуживания, увеличив пропускную способность до 5,7 млн пассажиров в год, подчеркнули в управлении.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что новый терминал аэропорта в Казани начнет работать в ближайшее время.
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