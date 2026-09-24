Минувшей ночью над регионами России сбили 40 украинских БПЛА
Дроны сбили над семью субъектами страны
Прошедшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным министерства, с 20:00 мск 23 сентября до 08:00 мск 24 сентября дежурные силы ПВО успешно отразили атакующие дроны над регионами, включая Брянскую, Белгородскую, Курскую, Тверскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Республику Крым.
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