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Минувшей ночью над регионами России сбили 40 украинских БПЛА

10:29, 24.09.2026

Дроны сбили над семью субъектами страны

Прошедшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным министерства, с 20:00 мск 23 сентября до 08:00 мск 24 сентября дежурные силы ПВО успешно отразили атакующие дроны над регионами, включая Брянскую, Белгородскую, Курскую, Тверскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Республику Крым.

Никита Егоров

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