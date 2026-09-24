ЕС почти за три года передал Киеву 8 млрд евро из прибыли активов России

Из этой суммы свыше 3,5 млрд евро направлено на закупку вооружения

С 2024 года Евросоюз выделил Украине восемь миллиардов евро, полученных от доходов с замороженных российских активов. Об этом заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что за последние два года ЕС извлекает прибыль из резервов Банка России, которые были незаконно заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear. По словам Масленникова, общая сумма переданных Украине доходов составила 8 миллиардов евро, из которых свыше 3,5 миллиарда евро направлено на закупку вооружения.

взято с сайта Wikipedia.org

После начала специальной операции ЕС и государства «Большой семерки» заблокировали около половины российских валютных резервов. В Евросоюзе на счетах Euroclear находится более 200 миллиардов евро, что делает эту расчетно-клиринговую систему одной из крупнейших в мире с офисом в Бельгии.

В ответ на такие меры Россия ввела ограничения на активы иностранных инвесторов из недружественных стран, а также на доходы от них. Эти средства аккумулируются на специальных счетах типа «С», и их вывод возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.

Ранее сообщалось, что Чехия ужесточила правила передвижения российских дипломатов.

Никита Егоров