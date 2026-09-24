В Татарстане за год сократилось количество иностранцев, получивших гражданство РФ

Также в республике сократилось число иностранных граждан, получивших патент

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 сентября 2026 года в Татарстане фактически пребывает 109 588 иностранных граждан. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел по республике по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник.

— Из них на основании разрешения на временное проживание и видов на жительство — 23 947 иностранцев. Приобрели гражданство РФ 838 человек (-34,7% к аналогичному периоду прошлого года), — отметил спикер.



Также с начала текущего года в республике 4,1 тыс. предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей привлекли более 9 тысяч иностранных работников. Еще за указанный период оформлено 40 380 патентов иностранным гражданам (-14% к аналогичному периоду прошлого года).

Ранее сообщалось, что в России выросло число легально находящихся трудовых мигрантов.

Никита Егоров