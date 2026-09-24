В центре Казани образовалась пробка протяженностью 4 км

Затор возник в связи с перекрытием

Фото: Реальное время

От ул. Н. Ершова до площади Свободы в Казани образовалась пробка. Протяженность затора — около 4 км, следует из «Яндекс. Карт». Напомним, что накануне вечером участок дороги по ул. Карла Маркса перекрывали в связи с ремонтом дорожного покрытия. Ограничения будут действительны до 5:00 28 сентября.

Реальное время / realnoevremya.ru

Судя по картам, в период ограничений водителям рекомендуется ехать в центр города в объезд через мост «Миллениум».

Ранее сообщалось, что в Татарстане поэтапно вводят автоматизированную систему управления (АСУ) экипажами ДПС, а замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов предложил внедрить систему приоритетного светофорного регулирования для скорой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров