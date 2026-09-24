Си Цзиньпин прибыл в США с госвизитом

Президент Штатов Дональд Трамп встретил китайского лидера в аэропорту

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом, сообщает агентство Синьхуа. Данный визит продлится до 25 сентября по пекинскому времени. Президент США Дональд Трамп лично встретил китайского лидера на летном поле, что считается редким жестом с его стороны, пишет РИА «Новости».

Первый официальный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, когда он посетил Сиэтл, Вашингтон и Нью-Йорк, где принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию ООН. В последующие годы Си Цзиньпин также посетил США для участия в 4-м саммите по ядерной безопасности в 2016 году, встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в 2017 году и посетил Сан-Франциско в 2023 году для участия в саммите АТЭС.

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, в ходе визита Си Цзиньпин планирует обсудить с Трампом ключевые вопросы двусторонних отношений, а также важные аспекты глобального мира и развития.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует посетить саммит АТЭС в Китае и пропустить G20 в США.

Никита Егоров