В РТ денежную выплату многодетным семьям взамен земли увеличили на 17%

В регионе введен механизм ежегодной индексации этой суммы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане размер денежной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка увеличили на 17%, с 200 тыс. до 234 тыс. рублей. Кроме того, введен механизм ежегодной индексации этой суммы, сообщили в аппаратной раиса республики.

Перерасчет будет производиться один раз в год с 1 февраля на коэффициент, который определяет Правительство РФ в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Размер денежной выплаты будет определяться с учетом коэффициента, действующего на день принятия Министерством земельных и имущественных отношений РТ решения о предоставлении денежной выплаты конкретной семье.

По состоянию на 16 сентября 2026 года 72 610 заявителей включены в списки на получение земельных участков, 63 246 земельных участков поставлено на кадастровый учет и 57 875 земельных участков предоставлено в общую долевую собственность. Денежная выплата является альтернативой предоставлению земли и реализуется в заявительном порядке.

Ранее сообщалось, что на погашение ипотеки многодетным семьям направили 446,7 млрд рублей.

Никита Егоров