Мэр Нижнекамска посетил Белгород, чтобы изучить систему защиты города от атак БПЛА

Радмиру Беляеву показали комплекс «Безопасный город», систему оповещения и сеть укрытий

Фото: взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев посетил Белгород с целью изучения опыта города в области защиты населения, организации укрытий и работы служб в условиях атак. Эту информацию он сообщил в своем телеграм-канале. Ранее он также упоминал о планах установить отдельные железобетонные укрытия в Нижнекамске.

В ходе визита Беляев встретился с мэром Белгорода Валентином Демидовым. Нижнекамская делегация ознакомилась с работой управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, изучив взаимодействие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) с комплексом «Безопасный город», систему оповещения и сеть укрытий. Также они изучили защиту и резервирование систем электро— и теплоснабжения, а также систему резервного энергоснабжения для многоквартирных домов.

взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

— Мы вынесли много полезной информации из встречи и планируем внедрить дополнительные решения. Опыт Белгорода ценен своей практичностью. Здесь мы говорим не только об одном отдельном решении, а о целой системе, в которой соединены оповещение, укрытия, управление, работа коммунальных служб и резервирование инфраструктуры. Все эти аспекты мы будем тщательно прорабатывать для применения в Нижнекамске, — написал Беляев в своем телеграм-канале.

Ранее в Нижнекамске рассказали о ходе ремонта домов, пострадавших из-за атаки БПЛА.

Никита Егоров